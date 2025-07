WIRED MUSIC FESTIVAL ¡Ç25 ÂèÆóÃÆ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×È¯É½¡ª

WIRED PRODUCTION株式会社WIRED MUSIC FESTIVAL'25 メインビジュアル

2025年10月5日(日)に開催される<WIRED MUSIC FESTIVAL ’25>のラインナップに、

千葉雄喜と\ellow Bucksの出演が新たに決定した。

先日の武道館ワンマンを成功させ、ワーナーミュージックとの大型契約を経て拠点をLAへ。

グラミーを視野に、グローバルな活動を加速させる千葉雄喜。

そして、独自のスタイルと実力で、国内シーンに確かな地位を築く\ellow Bucks。

この2組の追加により、今年のWIREDは、より一層厚みを備えたラインナップへとアップデートされた。

すでに発表されている。

Ty Dolla $ign / Awich / JP THE WAVY / Kaneee / Kohjiya / LEX / MFS / MIKADO / 7 / NENE / DJ DARUMA & JOMMY / DJ RYOW & FRIENDS

に加え、今回の発表によって、2025年のWIREDはますます見逃せないフェスティバルとなっている。

今後もさらなる出演者の発表を予定しているので、続報にもぜひご注目ください。

〈WIRED MUSIC FESTIVAL’25 最速先行早割チケット受付中〉

※最速先行早割チケット受付期限:7月13日(日)23:59まで

●最もお得に購入できる【最速先行早割チケット】

●18歳以下(※2006年10月6日以降生まれ)の方を対象にした【U-18最速先行早割チケット】

●ステージ最前エリアへの入場が可能な【GOLDチケット】

※いずれも予定枚数に達し次第、販売終了となるため、ぜひお早めにお買い求めください。

【概要】

名称:WIRED MUSIC FESTIVAL’25

日時:2025年10月5日 (日)

会場:AICHI SKY EXPO 野外特設会場

住所:愛知県常滑市セントレア5丁目10番1号

開場・開演時間:開場/10:00 開演/11:00 終演/20:30(予定)

LINE UP:Ty Dolla $ign / 千葉雄喜 / Awich / \ellow Bucks / LEX / JP THE WAVY / Kaneee / Kohjiya / MFS / MIKADO / 7 / NENE / DJ DARUMA & JOMMY / DJ RYOW & FRIENDS

…and more

オフィシャルウェブサイト: https://wiredmusicfestival.jp/

【チケット情報】

プレイガイド:イープラス

URL:https://eplus.jp/wmf/

【GOLDチケット特典】

ステージ最前の専用エリアへの入場

【オフィシャルウェブサイト チケット詳細ページ】

URL:https://wiredmusicfestival.jp/wmf2025/ticket

※チケット1枚につき、1名様のみご入場いただけます。小学生以上の方は、お一人につき必ず1枚のチケットが必要です。

※未就学児は、保護者1名につき未就学児1名まで無料で入場可能です(保護者の同伴必須)。

※U-18チケットは、公演日当日時点で18歳以下(2006年10月6日以降生まれ)の方のみを対象としたチケットです。ご入場の際、顔写真付きの身分証明書をご提示いただく場合がございます。必ずご持参のうえ、ご来場ください。なお、主催者が指定する顔写真付き身分証明書をご提示いただけない場合は、ご入場をお断りすることがございます。あらかじめご了承ください。

※アルコールの提供をご希望される場合は年齢を確認できる身分証明書を必ずご持参ください。20歳以上であることが確認できた方にのみ、専用リストバンドをお渡しさせていただきます。(イベント当日の満年齢が適用されます)

※出演者の変更・キャンセルに伴う払い戻しは致しません。

※体調不良・発熱、その他いかなる理由でご来場いただけなかった場合も、ご購入いただいたチケットの払い戻しはいたしません。

※チケットの不正転売および譲渡は固く禁じます。

【アクセス】

アクセスマップ【会場へのアクセス】

名鉄中部国際空港駅から徒歩5分

会場には一般駐車場がございます。

主催:WIRED PRODUCTION INC.

企画・制作・招聘:WIRED PRODUCTION INC.

特別協賛:株式会社 玉越

【出演アーティスト情報】

カリフォルニア州ロサンゼルス出身のラッパー、シンガー、ソングライター、音楽プロデューサーのTy Dolla $ign。Kanye West (ye)やNicki Minaj、Justin Bieber、Rihanna、Post Malone、The Weeknd、Skrillexら超一流アーティストとのコラボ重ね、グラミー賞ノミネート多数。ハスキーな声質を生かしたメロディアスなフロウは唯一無二。多彩な楽器を操り楽曲プロデュースにも才を振るい「Loyal」(Chris Brown)、「Post to Be」(Omarion)などの大ヒットを記録。CoachellaやWireless、Lollapalooza、Rolling Loudなど世界の名だたるフェスティバルでも熱狂を巻き起こし、総ストリーミングは50億超、Spotifyの月間リスナー数は4300万人以上(世界ランク76位)を誇る。オーセンティックな音楽的教養と現在進行形の先進的なセンスを併せ持つ稀有なアーティストと言えるだろう。

<千葉雄喜>

千葉雄喜(ちば・ゆうき)は、東京都出身のラッパー/アーティスト。2024年2月に本名名義で始動した第一弾シングル「チーム友達」は、「強い絆」を象徴するフレーズとしてSNSやTikTokで爆発的に拡散され、日本国内はもちろんZ世代を中心に海外にも飛び火するムーブメントを生んだ。2025年7月には日本武道館でワンマンライブを大成功。ワーナーミュージックと約3億円契約。さらに拠点をロサンゼルスへ移し、グラミー賞獲得を見据えた本格的な世界戦略を始動させている。Megan Thee Stallionへの客演参加やアメリカVMAでのパフォーマンスも果たし、国際的な注目が急速に高まりつつある。友情をポップに表現した“チーム友達”の精神を携え、新章のグローバルな挑戦を続けるアーティストとして力強く歩みを進めている。

日本のHIP HOP界を牽引する女性ラッパー。Awich は本名の漢字の直訳である Asia Wish Child を略した造語。1986 年、沖縄県那覇市生まれ。2006 年に EP『Inner Research』でデビュー、同時期に米国アトランタに渡る。ストリートライフに身を置きながらファーストフルアルバム『Asia Wish Child』を制作し、2007 年にリリース。翌年、アメリカ人の男性と結婚し、長女を出産。2022 年にリリースされた Album『Queendom』は Apple アルバム部門総合 1 位を獲得し、さらに初の日本武道館公演を開催。2023 年には、初の全国 Zepp ツアーに加え、Album『THE UNION』をリリース。11 月には自身初のアリーナワンマンライブ『Queendom -THE UNION- at K-Arena Yokohama』を開催しソールドアウトに。2024年からは本格的に海外にも活躍の場を拡げている。

<\ellow Bucks>

\ellow Bucks(イエローバックス)は、岐阜県高山市出身のラッパー。16歳で3MCグループ・Young Bustaとして活動を開始し、解散後にソロへ転向。19歳で単身渡米し、ヒップホップの本場に触れた体験が、のちの作品やスタイルにも影響を与えた。2019年『ラップスタア誕生!』での優勝をきっかけに一躍注目を集め、2020年に1stアルバム『Jungle』を発表。2022年の『Ride 4 Life』ではさらなるスケール感を示した。2023年末には代表曲「Higher」をリリースし、2024年にはその延長線上にある「Jungle 2」で洗練されたビジョンを提示。3月にはCOMPLEXCON HONG KONGに出演し、国内外からの注目をさらに高めている。

<LEX>

湘南エリア出身、2002年生まれのヒップホップ・アーティスト。天性のメロウボイスと、攻撃的な楽曲とのギャップ、感情むき出しのリリックがユース世代を中心に熱狂的な支持を得ている。14歳からSoundCloudに楽曲をアップロードしはじめ、2019年4月、16歳のときにファースト・アルバム「LEX DAY GAMES 4」で衝撃的なデビューを果たす。2019年12月にセカンド・アルバム「!!!」、2020年8月にサード・アルバム「LiFE」を次々と発表。2021年にはBAD HOPやJP THE WAVYらの作品に客演参加し、ロンドンのBEXEYとのコラボEP「LEXBEX」、横浜のOnly U & Yung sticky womとのコラボEP「COSMO WORLD」を発表するなど、勢いは更に加速。8月にJP THE WAVYを客演に迎えたシングル”なんでも言っちゃって”、9月には4枚目となるアルバム「LOGIC」を発表し、同年GQ Men Of The YearのBest Breakthrough Artistを受賞するなどその活動が高い評価を受けた。

2022年3月にSoundCloud初期音源と未発表曲をコンパイルした”20 (Complete Mixtape)”を発表。4月には10代最後となるシングル”大金持ちのあなたと貧乏な私”をリリースし、2023年1月に5枚目のアルバム「King Of Everything」を発表。2024年4月には実妹LANAとのコラボレーション曲"明るい部屋"を発表。

2021 GQ Men Of The Year Best Breakthrough Artist

2022 Space Shower Music Awards Best Hip Hop Artist

2023 Forbes Japan 30 Under 30

