WIRED MUSIC FESTIVAL ¡Ç25 ÂèÆóÃÆ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×È¯É½¡ª

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2021 GQ Men Of The Year Best Breakthrough Artist
2022 Space Shower Music Awards Best Hip Hop Artist
2023 Forbes Japan 30 Under 30
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