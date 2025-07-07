¡ÚÇ¯¼ý864Ëü±ß¡ÛLaravel¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢°Æ·ï2025Ç¯ºÇ¿·¡Ã¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹Ä´ºº
2025Ç¯ºÇ¿·¤Î¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤Î¡ÖLaravel¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢°Æ·ï¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
11,340·ï¤Î¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥Üー¥É¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÂºÝ¤Î¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹°Æ·ï¤«¤éºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ä´ºº¥µ¥Þ¥êー
¡¦Laravel°Æ·ï¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý864Ëü±ß
¡¦¥ê¥âー¥È°Æ·ï¤Ï91.8%
¡¦Laravel°Æ·ï¤ÎÀêÍÎ¨¤ÏÁ´ÂÎ¤Î4.75%
¢£ÌÜ¼¡
Laravel°Æ·ï¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý
Laravel¤Î°Æ·ï¿ô
Laravel°Æ·ï¤Î¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯ÈæÎ¨
Laravel°Æ·ï¤ÎÂ¿¤¤¶È³¦
Laravel°Æ·ï¤Î¿¦¼ï
Laravel¤ÎÆÃÄ§
Laravel¤Çºî¤ì¤ë¤â¤Î
Laravel¥¹¥¥ë¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ
Ä´ººÂÐ¾Ý
¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥Üー¥É¡Êhttps://freelance-board.com/jobs/skills-170¡Ë¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿Laravelµá¿Í°Æ·ï¤Î·î³ÛÊ¿¶ÑÃ±²Á¤è¤êÁÛÄêÇ¯¼ý¤ò»î»»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÂÐ¾Ý´ü´Ö
2024Ç¯2·î1·î～2025Ç¯7·î7Æü
¡¦ÂÐ¾Ý·ï¿ô¡§
¡¡11,340·ï
¢¨ËÜ¥Çー¥¿°úÍÑ¤ÎºÝ¤Î¤ª´ê¤¤
¥á¥Ç¥£¥¢·ÇºÜ¤ÎºÝ¤Ë½ÐÅµÀè¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢²¼µ¤òÄÉ²Ã¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
½ÐÅµ¡§¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥Üー¥É¡Êhttps://freelance-board.com/jobs/skills-170¡Ë
Laravel°Æ·ï¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý
Ê¿¶ÑÇ¯¼ý864Ëü±ß¡Ê¸À¸ìÇ¯¼ý¥é¥ó¥¥ó¥°19°Ì¡Ë
Laravel°Æ·ï¤ÎÊ¿¶Ñ·î³ÛÃ±²Á¤Ï72.0Ëü±ß¡¢Ê¿¶ÑÇ¯¼ý¤Ï864Ëü±ß¤Ç¡¢¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯ÊÌ¤ÎÇ¯¼ý¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï19°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿å½à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Laravel¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÄ¾´¶Åª¤ÊÊ¸Ë¡¤È¡¢MVC¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ë´ð¤Å¤¯¹â¤¤ÊÝ¼éÀ¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢RESTful API³«È¯¤äÃæ¾®µ¬ÌÏ¤Î¶ÈÌ³·ÏWeb¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Laravel¤ÏËÉÙ¤Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸·²¤ÈBlade¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¹âÂ®¤Ê¥×¥í¥È¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¤È¼ÂÁõ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Laravel Breeze¤äJetstream¤È¤¤¤Ã¤¿Ç§¾Ú¡¦UI´ðÈ×¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î½¼¼Â¤Ë¤è¤ê¡¢SaaS¤ä´ÉÍý²èÌÌ³«È¯¤Ê¤É¤Î¥Ëー¥º¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Laravel¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤â¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¶µ°é¤ä¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤ª¤±¤ëÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤¬Â¿¤¯¡¢³«È¯¤ÎÆâÀ½²½¤ä¼ã¼ê¿Íºà°éÀ®¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤â¼ûÍ×¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤ÏLaravel Octane¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹âÂ®²½¡¢Laravel Vapor¤Ë¤è¤ë¥µー¥Ðー¥ì¥¹¥Ç¥×¥í¥¤¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥é¥¦¥É´Ä¶¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Laravel¤Î°Æ·ï¿ô
°Æ·ï¿ô¡Ê°Æ·ïÈæÎ¨¡Ë 4.75% ¡Ê°Æ·ï¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°3°Ì¡Ë
Laravel°Æ·ï¤Ï»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Î4.75¡ó¤òÀê¤á¡¢¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯ÊÌ°Æ·ï¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï3°Ì¤Ç¤¹¡£Ê¿¶Ñ·î³ÛÃ±²Á¤Ï72.0Ëü±ß¤È°ÂÄê¤·¤¿¿å½à¤ò°Ý»ý¤·¡¢PHP¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÎÏ¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤È¤·¤Æ¹â¤¤¼ûÍ×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Laravel¤ÏÄ¾´¶Åª¤ÊÊ¸Ë¡¤ÈMVC¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ë´ð¤Å¤¯¹â¤¤ÊÝ¼éÀ¤òÈ÷¤¨¡¢Eloquent ORM¤Ë¤è¤ë¸úÎ¨Åª¤Ê¥Çー¥¿¥Ùー¥¹Áàºî¤ÈBlade¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤ë½ÀÆð¤Ê¥Ó¥åー³«È¯¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËLaravel Breeze¤äJetstream¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ§¾Úµ¡Ç½¤ò¿×Â®¤Ë¼ÂÁõ¤Ç¤¡¢Laravel Octane¤Ë¤è¤ë¹âÂ®²½¤äLaravel Vapor¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥µー¥Ðー¥ì¥¹¥Ç¥×¥í¥¤¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿³«È¯´Ä¶¤Î½¼¼Â¤Ë¤è¤ê¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤ä¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤ª¤±¤ëWeb¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆâÀ½²½°Æ·ï¤¬Áý²Ã¤·¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¥Õ¥ë¥ê¥âー¥È¤Ç»²²è¤·¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤Ï¥¯¥é¥¦¥ÉÏ¢·È¤Î¶¯²½¤ÈDX¿ä¿Ê¤Î¼ûÍ×¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Laravel°Æ·ï¤Î³ä¹ç¤ÈÃ±²Á¤¬¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Laravel°Æ·ï¤Î¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯ÈæÎ¨
(»²¹Í¡§https://freelance-board.com/jobs/skills-170¡Ë
2025Ç¯7·î»þÅÀ¤ÎLaravel¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹°Æ·ï¡¦µá¿Í¤Ë¤ª¤±¤ë¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯ÈæÎ¨¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥ê¥âー¥È¤¬34%¡¢°ìÉô¥ê¥âー¥È¤¬57.8%¡¢¾ïÃó¤¬8.2%¤Ç¤¹¡£¥Õ¥ë¥ê¥âー¥È¤ÏÁ°·îÈæ0.2%¸º¾¯¡¢°ìÉô¥ê¥âー¥È¤Ï0.6%Áý²Ã¡¢¾ïÃó¤Ï0.5%¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Laravel¤ÏBreeze¤äJetstream¤ÇÇ§¾Úµ¡Ç½¤ò¿×Â®¤Ë¹½ÃÛ¤Ç¤¡¢Eloquent ORM¤ÈBlade¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤êÊ¬¶È¤·¤ä¤¹¤¤¥³ー¥É¥Ùー¥¹¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£GitHub Actions¤äLaravel Sail¤Ç¤Î¥íー¥«¥ë³«È¯´Ä¶¤ÎÅý°ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Áー¥à¥á¥ó¥Ðー¤¬ÃÏÍýÅª¤ËÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â³«È¯¥Õ¥íー¤òÉ¸½à²½¤·¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤¬¡¢¹â¤¤¥ê¥âー¥ÈÈæÎ¨¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Laravel Octane¤Ë¤è¤ë¹âÂ®²½¡¢Laravel Vapor¤òÍÑ¤¤¤¿¥µー¥Ðー¥ì¥¹¥Ç¥×¥í¥¤¡¢Larastan¤äPest¤Ë¤è¤ëÀÅÅª²òÀÏ¤È¥Æ¥¹¥È¼«Æ°²½¤¬¿Ê¤ß¡¢CI/CD¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤òÀ°È÷¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢ÃÏÊýºß½»¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ç¤â¹âÃ±²Á°Æ·ï¤Ë»²²è¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
DX¿ä¿Ê¤ÈWeb¥µー¥Ó¥¹ÆâÀ½²½¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¡¢²Ã¤¨¤Æ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¿×Â®¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¥Ëー¥º¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥Õ¥ë¥ê¥âー¥È°Æ·ï¤Ïº£¸å¤â´Ë¤ä¤«¤ËÁý²Ã¤·¡¢¾ïÃóÈæÎ¨¤Ï¤µ¤é¤ËÄã²¼¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
Laravel°Æ·ï¤ÎÂ¿¤¤¶È³¦
¡Ê°Æ·ïÈæÎ¨¡§¾å°Ì5°Ì¤òÈ´¿è¡Ë
(»²¹Í¡§https://freelance-board.com/jobs/skills-170¡Ë
Laravel°Æ·ï¤Ï¥µー¥Ó¥¹¤¬3.98¡ó¡Ê451·ï¡Ë¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢WEB¥µー¥Ó¥¹¤¬3.50¡ó¡Ê397·ï¡Ë¡¢EC¤¬2.50¡ó¡Ê283·ï¡Ë¡¢°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¤¬1.31¡ó¡Ê148·ï¡Ë¡¢ÄÌ¿®¤¬1.07¡ó¡Ê121·ï¡Ë¤ÈÂ³¤¡¢¾å°Ì5¶È³¦¤ÇÌó12¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¡¦WEB¥µー¥Ó¥¹ÎÎ°è¤Ç¤ÏLaravel Breeze¤äJetstream¤Ë¤è¤ëÇ§¾Ú¡¦¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥Éµ¡Ç½¤Î¿×Â®¤Ê¼ÂÁõ¤¬É¸½à²½¤µ¤ì¡¢Eloquent ORM¤ÈBlade¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÍÑ¤¤¤¿¸úÎ¨Åª¤Ê³«È¯¤¬UX²þÁ±¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ECÎÎ°è¤Ç¤ÏLaravel Sail¤È¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥³¥Þー¥¹¡¢GraphQL¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿API¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤Ê¹½ÃÛ¤¬¿Ê¤ß¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àºß¸ËÆ±´ü¤ä¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥¼ー¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¤¹¤ë°Æ·ï¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¤Ç¤ÏLaravel Sanctum¤òÍÑ¤¤¤¿¥Èー¥¯¥óÇ§¾Ú¤È°Å¹æ²½¥¹¥È¥ìー¥¸¤Ë¤è¤ë¥»¥¥å¥¢¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯°Æ·ï¤¬¿Ä¹¤·¡¢ÄÌ¿®¶È³¦¤Ç¤ÏLaravel Octane¤ÈWebSocket¤ò³èÍÑ¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à´Æ»ë¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CI/CD¤ÏGitHub Actions¤ÈLaravel Pest¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¥Æ¥¹¥È¡¢Laravel Vapor¤Ë¤è¤ë¥µー¥Ðー¥ì¥¹¥Ç¥×¥í¥¤¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏÊýºß½»¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ç¤â¥Õ¥ë¥ê¥âー¥È»²²è¤¬ÍÆ°×¤Ç¡¢DX¿ä¿Ê¤Î¼ûÍ×¤È¤È¤â¤Ë¶È³¦²£ÃÇ¤ÇLaravelºÎÍÑ¤¬¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
Laravel°Æ·ï¤Î¿¦¼ï
¡Ê°Æ·ïÈæÎ¨¡§¾å°Ì5°Ì¤òÈ´¿è¡Ë
(»²¹Í¡§https://freelance-board.com/jobs/skills-170¡Ë
Laravel°Æ·ï¤Î¿¦¼ï¤Ç¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¨¥ó¥É¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬25.91¡ó¡Ê2,938·ï¡Ë¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬23.52¡ó¡Ê2,667·ï¡Ë¡¢¥µー¥Ðー¥µ¥¤¥É¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬21.07¡ó¡Ê2,389·ï¡Ë¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¨¥ó¥É¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬7.87¡ó¡Ê893·ï¡Ë¡¢¥¢¥×¥ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬7.67¡ó¡Ê870·ï¡Ë¤ÈÂ³¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥¯¥¨¥ó¥ÉÎÎ°è¤Ç¤ÏEloquent ORM¤È¥µー¥Ó¥¹ÁØ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¯¥êー¥ó¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¡¢Sanctum¤äPassport¤Ë¤è¤ëAPIÇ§¾Ú¤¬É¸½àÅª¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ç¤ÏDocker Compose¤ÈLaravel Sail¤Ç¥íー¥«¥ë³«È¯´Ä¶¤òÅý°ì¤·¡¢GitHub Actions¤ÈPest¤Ë¤è¤ëCI/CD¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤Î¼«Æ°²½¤ò¹Ô¤¦DevOps°Æ·ï¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËVapor¤äFargate¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥µー¥Ðー¥ì¥¹¹½À®¡¢IaC¤È¥Ö¥ëー¥°¥êー¥ó¥Ç¥×¥í¥¤¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¹â²ÄÍÑÀ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¼ûÍ×¤â³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Livewire¤äInertia.js¤òÍÑ¤¤¤¿SPA³«È¯¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¤È¤ÎÏ¢·È¤ò´Þ¤à¥Õ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥¯³«È¯¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢ÃÏÊýºß½»¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ç¤â¥ê¥âー¥È¤Ç¹âÃ±²Á°Æ·ï¤Ë»²²è¤·¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£DX¿ä¿Ê¤ÈWeb¥µー¥Ó¥¹ÆâÀ½²½¤ÎÎ®¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Laravel¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¼ûÍ×¤Ïº£¸å¤â·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
Laravel¤ÎÆÃÄ§
Laravel¤ÏÄ¾´¶Åª¤Ç½ñ¤¤ä¤¹¤¤Ê¸Ë¡¤ÈMVC¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ç¹âÂ®³«È¯¤ò¼Â¸½¤¹¤ëPHP¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤Ç¡¢Eloquent ORM¤ÈBlade¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤ê²ÄÆÉÀ¤ÈÊÝ¼éÀ¤òÎ¾Î©¤·¤Þ¤¹¡£¥µー¥Ó¥¹¥³¥ó¥Æ¥Ê¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¶îÆ°Àß·×¡¢Artisan CLI¤¬¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÂÎ¸³¤ò¹â¤á¡¢¥Þ¥¤¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¥·ー¥Ç¥£¥ó¥°µ¡Ç½¤¬ËÜÈÖ´Ä¶¤È¤Î¥Çー¥¿À°¹çÀ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¤Î¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö·¿Àë¸À¤Î¶¯²½¤äÆâÉô¥×¥í¥»¥¹¤Î²þÁ±¤¬¿Ê¤ß¡¢Laravel Octane¤Ë¤è¤ë¹âÂ®²½¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Âçµ¬ÌÏAPI¤ä¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à½èÍý¤Ë¤ª¤±¤ë±þÅúÀÇ½¤¬Âç¤¤¯¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶È³¦¤Ç¤ÏSaaS¤ä¶ÈÌ³·ÏWeb¥µー¥Ó¥¹¤ÇBreeze¤äJetstream¤Ë¤è¤ëÇ§¾Úµ¡Ç½¤ÎÉ¸½à²½¤¬¿Ê¤ß¡¢Sanctum¤äPassport¤ÇAPIÇ§¾Ú¤ò´Ê·é¤Ë¼ÂÁõ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Vapor¤äAWS App Runner¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥µー¥Ðー¥ì¥¹¥Ç¥×¥í¥¤¡¢Telescope¤Ë¤è¤ë¥Ç¥Ð¥Ã¥°µ¡Ç½¤ÈLarastan¤Ë¤è¤ëÀÅÅª²òÀÏ¤Î¶¯²½¤¬DX¤ò²ÃÂ®¤·¡¢FinTech¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢SaaS¡¢¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥³¥Þー¥¹¤Ç¤âºÎÍÑ¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
GitHub Actions¤ÈPest¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¥Æ¥¹¥È¤ÈCI/CD¤¬ÉáµÚ¤·¡¢Docker Compose¤ÈLaravel Sail¤¬³«È¯´Ä¶¤Îº¹°Û¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥ê¥âー¥ÈÊ¬»¶¥Áー¥à¤Ç¤â¹âÂ®¤Ê¥ê¥êー¥¹¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Laravel¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï·ÑÂ³Åª¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Îµ»½Ñ¤ò°·¤¨¤ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Ïº£¸å¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Laravel¤Çºî¤ì¤ë¤â¤Î
Laravel¤ÏRESTful API¡¢¥Þ¥ë¥Á¥Æ¥Ê¥ó¥ÈSaaS¡¢EC´ÉÍý²èÌÌ¡¢BtoB¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡¢CMS¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥Á¥ã¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥Ð¥Ã¥Á½èÍý´ðÈ×¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥µー¥Ó¥¹¤ÎAPI¥²ー¥È¥¦¥§¥¤¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊWeb¥µー¥Ó¥¹¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Eloquent ORM¤È¥µー¥Ó¥¹¥³¥ó¥Æ¥Ê¤Ë¤è¤ê¥¯¥êー¥ó¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤ò¼Â¸½¤·¡¢Artisan CLI¤È¥·ー¥Àー¤Ç¥Çー¥¿ÅêÆþ¤ò¼«Æ°²½¡¢Blade¤ÈLivewire¤äInertia.js¤ÇSPA¤ÈÆ±Åù¤Î¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Octane¤Ë¤è¤ë¹âÂ®²½¤Ç¥¹¥ëー¥×¥Ã¥È¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢Horizon¤Ç¥¸¥ç¥Ö¥¥åー¤ò´Æ»ë¤·¡¢Sanctum¤äPassport¤òÍÑ¤¤¤ÆAPIÇ§¾Ú¤ò´Ê·é¤Ë¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Vapor¤äAWS App Runner¤ÈÏ¢·È¤¹¤ì¤Ð¥¹¥±ー¥é¥Ó¥ê¥Æ¥£¤È¥³¥¹¥ÈºÇÅ¬²½¤òÎ¾Î©¤Ç¤¡¢GitHub Actions¤ÈPest¤ÏCI/CD¤ÈÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¶È³¦¤Ç¤ÏFinTech¸þ¤±·èºÑAPI¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢SaaS¤Î´µ¼Ô´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡¢ÊªÎ®DX¤Îºß¸ËÏ¢·È¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥³¥Þー¥¹¤ÎÃíÊ¸´ÉÍý¡¢EdTech¤Î³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ê¤É¤ÇºÎÍÑ¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËDX¿ä¿Ê¤òµÞ¤°´ë¶È¤¬Laravel¤Î¹âÂ®³«È¯À¤È¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¼Ò¶¦ÄÌ´ðÈ×¤òÃ»´ü´Ö¤Ç¹½ÃÛ¤Ç¤¤ëÅÀ¤«¤é¡¢¼ûÍ×¤ÈÃ±²Á¤Î¾å¾º¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
Laravel¥¹¥¥ë¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ
Laravel¥¹¥¥ë¤Ï¥â¥À¥ó¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥¨¥ó¥É³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â¤¤»Ô¾ì²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÄ´ºº¤Ç¤ÏÊ¿¶ÑÇ¯¼ý864Ëü±ß¤Ç¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯ÊÌ19°Ì¡¢°Æ·ïÈæÎ¨4.75¡ó¤Ê¤¬¤é°Æ·ï¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°3°Ì¤È¡¢Êó½·¤È¼ûÍ×¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ¯¤Êý¤Ç¤Ï¥Õ¥ë¥ê¥âー¥È¤¬34¡ó¡¢°ìÉô¥ê¥âー¥È¤¬57.8¡ó¡¢¹ç·×91.8¡ó¤Ç¡¢¾ïÃó¤Ï8.2¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¥ê¥âー¥ÈÃæ¿´¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶È³¦ÊÌ¤Ç¤Ï¥µー¥Ó¥¹¤¬3.98¡ó¡¢Web¥µー¥Ó¥¹¤¬3.50¡ó¡¢EC¤¬2.50¡ó¡¢°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¤¬1.31¡ó¡¢ÄÌ¿®¤¬1.07¡ó¤È¡¢¶ÈÌ³·ÏSaaS¤äDX¿ä¿ÊÎÎ°è¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¦¼ï¤Ç¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¨¥ó¥É¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬25.91¡ó¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬23.52¡ó¡¢¥µー¥Ðー¥µ¥¤¥É¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬21.07¡ó¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¨¥ó¥É¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬7.87¡ó¡¢¥¢¥×¥ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬7.67¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢Eloquent ORM¤ò³èÍÑ¤·¤¿API³«È¯¤ÈVapor¤äOctane¤Ë¤è¤ë¹âÀÇ½¤Ê¥¹¥±ー¥ê¥ó¥°¼ûÍ×¤¬Laravel¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¹âÃ±²Á¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Blade¤ÈLivewire¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê³«È¯¡¢Sanctum¤äPassport¤òÍÑ¤¤¤¿¥»¥¥å¥¢¤ÊAPIÇ§¾Ú¡¢GitHub Actions¤ÈPest¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¥Æ¥¹¥È¤ÈCI/CD¤¬ÄêÃå¤·¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤òÃ»´ü´Ö¤Ç¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¶¯¤ß¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Laravel¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Ä¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡¢FinTech¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢SaaS¡¢¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥³¥Þー¥¹¡¢ÊªÎ®DX¤Ê¤ÉÀ®Ä¹Ê¬Ìî¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¿Íºà¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤â¹âÃ±²Á¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥Üー¥É¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥Üー¥É¡×¤Ï2024Ç¯¤è¤êÅ¸³«¤¹¤ë¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¦IT¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¸þ¤±µá¿Í¡¦°Æ·ï¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î°Æ·ï¸¡º÷¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¡¢100¼Ò°Ê¾å¢¨1¤Î¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈÍÍ¡Êhttps://freelance-board.com/agents¡Ë¤È¶ÈÌ³Äó·È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¡º÷²ÄÇ½¤Êµá¿Í¡¦°Æ·ï¿ô¤Ï23Ëü·ï°Ê¾å¤Ç¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§°Æ·ï·ÇºÜ½àÈ÷Ãæ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤äIT¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤Î³§ÍÍ¤Ï¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ä°Æ·ï¥µ¥¤¥È¤´¤È¤Ë°Æ·ï¸¡º÷¤ä²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥Üー¥É¾å¤Ç°Æ·ï¡¦µá¿Í¾ðÊó¡Êhttps://freelance-board.com/jobs¡Ë¤ò¸¡º÷¤·¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç»Å»öÃµ¤·¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥µー¥Ó¥¹URL¡§https://freelance-board.com/
¢§iOSÈÇ¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¡ÊQR¥³ー¥É¤«¤é¤â¥¢¥×¥ê¤¬¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡Ë
https://apps.apple.com/jp/app/¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥Üー¥É-¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Îµá¿Í-°Æ·ï-Éû¶È¸¡º÷¥¢¥×¥ê/id6740894216(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89-%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%8B%E3%82%A2%E3%81%AE%E6%B1%82%E4%BA%BA-%E6%A1%88%E4%BB%B6-%E5%89%AF%E6%A5%AD%E6%A4%9C%E7%B4%A2%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id6740894216)
ÇÛ¿®³«»ÏÆü¡§2025Ç¯6·î5Æü
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥Ó¥¸¥Í¥¹
ÂÐ±þµ¡¼ï¡§iOS 15.6°Ê¾å
²Á³Ê¡§ÌµÎÁ
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§INSTANTROOM³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Á¾º¬¹°²ð
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¸µÂå¡¹ÌÚÄ®25-6
ÀßÎ©¡¡¡§2021Ç¯3·î31Æü
URL¡¡¡§https://instantroom.co.jp/
»ö¶È¡¡¡§
¡¦¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¦IT¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤Î°Æ·ï¸¡º÷¥µ¥¤¥È¡ÖFreelanceBoard(¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥Üー¥É)¡×¡Êhttps://freelance-board.com/¡Ë
¡¦¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡¦SES´ë¶ÈÆÃ²½·¿CRM¡ÖFreelanceBase(¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥Ùー¥¹)¡×¡Êhttps://freelancebase.jp/¡Ë
¡¦¶ÈÌ³°ÑÂ÷¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ºÎÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Ûー¥à¡ÖEngineerDASH(¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥À¥Ã¥·¥å)¡×¡Êhttps://engineerdash.com/¡Ë
¡¦Éû¶È¤äÅ¾¿¦¤¬Áª¤Ù¤ëIT¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹µá¿Í¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥®¥çー¥Æ¥ó¡×¡Êhttps://gyou-ten.com/¡Ë