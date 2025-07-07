Âè4²ó ¿Æ»ÒÉû¶È¥¢¥¤¥Ç¥¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÊç½¸³«»Ï¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥Ó¥í¥Ë¥¢¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÌîÅÄÂóÌé¡Ë¤Ï¡¢¾®³Ø1Ç¯À¸¤«¤é¹â¹»3Ç¯À¸¤Î¤ª»ÒÍÍ¤È¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡¢Âè4²ó¡Ö¿Æ»ÒÉû¶È¥¢¥¤¥Ç¥¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤¯¤Ç¤¤ëÉû¶È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÊç½¸¤·¡¢Í¥¤ì¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ËÂÐ¤·¾Þ¤òÂ£¤ê¤Þ¤¹¡£±þÊçÄùÀÚ¤ê¤Ï8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¡£
Âè4²ó ¿Æ»ÒÉû¶È¥¢¥¤¥Ç¥¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È
¾¯»Ò¹âÎð²½¤¬¿Ê¤à¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤Ï¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤Ä¤Ä¼«¤é¤â¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ëÎÏ¡×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£»Ò¶¡¤Î¤¦¤Á¤«¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ä¤ª¶â¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÃÎ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¤Î¡È¶¯¤ß¡É¤ä¡È¹¥¤¡É¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢°ìÈÖ¿È¶á¤Ê¼Ò²ñ¿Í¤Ç¤¢¤ë¿Æ¤¬¼Ò²ñ¤ä·ÐºÑ¤ò»Ò¶¡¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¹Í¤¨¡¢Åö¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âè1²ó³«ºÅ¤«¤é¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡×¤ÇÊü±Ç¤µ¤ì¡¢Âè2²ó³«ºÅ¤Ç¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¡ÅÄË¨¤µ¤ó¤¬¿³ºº°÷¤Ë½¢Ç¤¡¢¥Õ¥êー¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Î°ÂÅÄ¤µ¤Á¤µ¤ó¤Ë»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤ÎÂè3²ó¤Ç¤ÏÊÀ¼ÒËÜ¼Ò¤Î¤¢¤ëÅìµþÅÔ»°Âë»Ô¤Î¸å±ç¤ò¼õ¤±¡¢²ÏÂ¼¹§»ÔÄ¹¤«¤é±þ±ç¥³¥á¥ó¥È¤â¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤É¡¢²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÃíÌÜÅÙ¤¬Áý¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
²áµî¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¼ÂÀÓ
¢¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é
https://oyako-fukugyou.com/(https://oyako-fukugyou.com/)
¢£±þÊç»ñ³Ê¡¦±þÊçÊýË¡
¡¦±þÊç»ñ³Ê¡§¾®³Ø£±Ç¯À¸～¹â¹»£³Ç¯À¸¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤È¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡11·î30Æü(Æü)¤ÎºÇ½ª¿³ºº²ñ¤Ë»²²Ã²ÄÇ½
¡¦±þÊçÊýË¡¡§¾åµÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤è¤ê¼èÆÀ¤·¤¿±þÊçÍÑ»æ¤Ë¡Ö¿Æ»Ò¤Ç½ÐÍè¤ëÉû¶È¥¢¥¤¥Ç¥¢¡×¤òµÆþ¤·±þÊç
¢£¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¡¦Êç½¸ÄùÀÚ¡§8/31(Æü)
¡¦½ñÎà¿³ºº¡§9/1(·î)～9/21(Æü)
¡¦¥×¥ì¥¼¥óÆ°²èÄó½Ð¡§9/22(·î)～10/12(Æü)
¡¦¥×¥ì¥¼¥óÆ°²è¿³ºº¡§10/13(·î)～10/26(Æü)
¡¦ºÇ½ª¿³ºº¡§11/30(Æü) ¸á¸å
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥º ³ô¼°²ñ¼Ò ËÜ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä¡Ë
¢£¿³ººÊýË¡
¡¦°ì¼¡¿³ºº¡§½ñÎà¡Ê±þÊçÍÑ»æ£±～2Ëç¡Ë¤Ë¤è¤ëÁª¹Í
¡¦Æó¼¡¿³ºº¡§¥×¥ì¥¼¥óÆ°²è(4Ê¬)¤Ë¤è¤ëÁª¹Í
¡¦ºÇ½ª¿³ºº¡§¿³ºº°÷¤Ë¤è¤ë¼Áµ¿±þÅú¤Î¸å¡¢ºÎÅÀ
¢£¿³ºº°÷
¡¦¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥º ³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ºç´¬Î¼
¡¦¥Õ¥êー³ô¼°²ñ¼Ò ¡Øµ¯¶È»þÂå¡Ù Åý³çÊÔ½¸Ä¹¡¡°ë³Èþµª
¡¦°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥É¥êー¥Þー¥º¡¦¥é¥Ü ÂåÉ½Íý»ö ÆüËÜ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µーÏ¢ÌÁ ¥æ¥Ë¥é¥¹½êÂ°¡¡¾®ÅÄÎ¼»Ê
¡¦PLUS ULTRA GROUP ÂåÉ½¼èÄùÌò ¸Þ·î½ñË¼¿·¼Ò³ô¼°²ñ¼Ò ÊÔ½¸Ä¹¡¡¿ù¸¶³¤
Â¾¿ôÌ¾
¢£»Ê²ñ
¡¦°ÂÅÄ¤µ¤Á
°ÂÅÄ¤µ¤Á¡Ê¥Õ¥êー¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
Æó¿Í»ÐËå¤Î¥Þ¥Þ¤ÇÃ¶ÆáÍÍ¤Ï°ÂÅÄÂç¥µー¥«¥¹ÃÄÄ¹
[½Ð±éÎò]
¡¦¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×(CX) ¥é¥¤¥ª¥ó¡Ö»õ¤È¸ý¤Î·ò¹¯´ÉÍý¡×¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー
¡¦¤Û¤Ã¤È¥é¥¸¥ª¤·¤Ê¤¬¤ï(FM ÉÊÀî) ¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£ー
¡¦ºä¾åÇ¦¤Î¥Üー¥È¥ìー¥¹¤Ë´¥ÇÕ(CS) ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È
¡¦¤«¤ï¤µ¤FM¡Ö¿Æ»Ò¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥é¥Ü¡×¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È
Â¾½Ð±éÂ¿¿ô
¢£³Æ¾Þ¤È¾Þ¶â
¡¦ºÇÍ¥½¨¾Þ 10Ëü±ß & »ö¶È²½¥µ¥Ýー¥È¡Ê¢¨´õË¾¼Ô¤Î¤ß¡Ë
¡¦Í¥½¨¾Þ ¡¡5Ëü±ß & »ö¶È²½¥µ¥Ýー¥È¡Ê¢¨´õË¾¼Ô¤Î¤ß¡Ë
¡¦·ãÎå¾Þ¡¡ ¾Þ¶â 3Ëü±ß
¡¦¾©Îå¾Þ¡¡ ¾Þ¶â 5Àé±ß¡ß3ËÜ
¢¨³Æ¾Þ¤Ï±þÊç¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥Ó¥í¥Ë¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.babylonia-inc.com/
¡ü¸ø¼°Twitter
https://twitter.com/oyako_fukugyou
¡üËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥Ó¥í¥Ë¥¢¡¡¹ÊóÃ´Åö¡¡ÌîÅÄ¡Êtakuya.noda@babylonia-inc.com¡Ë