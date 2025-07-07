¡Ú»î¸³Æ³Æþ¡ÛJA¥ìー¥¯¼¢²ì¡¢AI³èÍÑ¤Ç±ÄÇÀ»ØÆ³ÎÏ¤ò¶¯²½¡£»ØÆ³°÷ÉÔÂ²ò¾Ã¤Ø
»î¸³Æ³ÆþµÇ°¤Î¥×¥é¥Á¥Ê¥Á¥±¥Ã¥È¤òÂ£Äè¡Ê±¦¤«¤é¡§JA¥ìー¥¯¼¢²ì ÌÚÂ¼Íý»öÄ¹¡¢AgriweB ÃÝÃ«COO¡¢¤¤å¤¦¤ê¥È¥Þ¥È¤Ê¤¹¤Ó º´¡¹ÌÚ¼ÒÄ¹¡Ë
¡¡JA¥ìー¥¯¼¢²ì¡ÊÂåÉ½Íý»öÍý»öÄ¹¡§ÌÚÂ¼ µÁÅµ¡Ë¤Ï¡¢JA±ÄÇÀ»ØÆ³ÎÏ¤Î°Ý»ý¡¦¶¯²½¤ª¤è¤Ó¿¦°÷´Ö¤Î»ØÆ³ÎÏÊ¿½à²½¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢ÇÀ¶È·Ð±Ä¾ðÊó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àAgriweB¤Î¡ØºÏÇÝ¥¢¥·¥¹¥ÈAI¡Ù¤ò»î¸³Æ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯6·î30Æü¡¢JA¥ìー¥¯¼¢²ìÂçÄÅ»ÔÁíÌ³ËÜÉô¤Ë¤Æ¡¢JA¥ìー¥¯¼¢²ì¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤¤å¤¦¤ê¥È¥Þ¥È¤Ê¤¹¤Ó¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º´¡¹ÌÚ Í´²ð¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒAgriweB¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌòCOO¡§ÃÝÃ« ÍªÍ¤¡Ë¤Î3¼Ô¤¬²ñÃÌ¤·¡¢»î¸³Æ³Æþ¤Ë¹ç°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØºÏÇÝ¥¢¥·¥¹¥ÈAI¡Ù
³ô¼°²ñ¼Ò¤¤å¤¦¤ê¥È¥Þ¥È¤Ê¤¹¤Ó¤¬³«È¯¤·¡¢³ô¼°²ñ¼ÒAgriweB¤¬Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë24»þ´ÖºÏÇÝÁêÃÌ¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤ÊAI¡£ÉÂÊÑÉô¤Î¼Ì¿¿¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤Ë¤è¤ëÉÂ³²Ãî¿ÇÃÇ¡¢ÆüËÜ¸ì¤ò´Þ¤à5¤«¹ñ¸ìÂÐ±þµ¡Ç½Åù¤òÍ¤·¡¢ºÏÇÝÉÊÌÜ¡¦ÃÏ°è¤Ë±þ¤¸¤¿²óÅú¤¬²ÄÇ½¡£
»î¸³Æ³Æþ¤ÎÇØ·Ê
¡¡¶áÇ¯¡¢¹ñÆâÂ¾»º¶È¤ÎÎã¤ËÏ³¤ì¤º¡¢JA±ÄÇÀ»ØÆ³¤Î¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¿Í¼êÉÔÂ¤¬¶«¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢²Æ¾ì¤ÎÌÔÎõ¤Ê¹â²¹¤Ê¤É¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë°Û¾ïµ¤¾Ý¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¡¢³ÆÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ²áµî·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÇÀºîÊª¤ÎÀ¸°é¾ã³²¤äÉÂ³²Ãî¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢±ÄÇÀ»ØÆ³¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ÏÇ¯¡¹¸·¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÎºÏÇÝ¥¢¥·¥¹¥ÈAI¤Î»î¸³Æ³Æþ¤Ï¡¢±ÄÇÀ»ØÆ³°÷¤¬¹ï¡¹¤ÈÊÑ²½¤¹¤ë¾õ¶·¤Ë¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¾ðÊó¼ý½¸»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢»ØÆ³°÷´Ö¤Î¾ðÊó¶¦Í¡Ê¼ÁÌäÍúÎò¤ÏÊÝÂ¸²ÄÇ½¡Ë¡¢¸½ÃÏ¤ËÉë¤¯¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ê¾ì¹ç¤Î±ó³ÖÃÏ»ØÆ³¡ÊÁÈ¹ç°÷¤è¤ê²èÁü¤ò¼õÎÎ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¤ÎÉÂ³²Ãî¿ÇÃÇÅù¤¬²ÄÇ½¡Ë¡¢³°¹ñ¿Íºà¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡Ê5¤«¹ñ¸ì¤ËÂÐ±þ¤·ËÝÌõ¤¬²ÄÇ½¡ËÅù¤Ë¤â³èÍÑ¤·¡¢º¤Æñ¤µ¤òÁý¤¹¤Ê¤«¤Ç¤â±ÄÇÀ»ØÆ³ÎÏ¤Î°Ý»ý¡¦¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÎÅÁ¾µ¡¦»ØÆ³ÎÏÊ¿½à²½¤Ë¤âÄ©Àï
¡¡¡ØºÏÇÝ¥¢¥·¥¹¥ÈAI¡Ù¤Ï¡¢¥Çー¥¿¤òÄÉ²ÃÅêÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤â²ÄÇ½¡£³ÆÃÏ°è¡¦JA¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¥Çー¥¿ÅêÆþ¤Ë¤è¤ê¡¢¿Í»ö°ÛÆ°Åù¤ÎºÝ¤Ë¤âTAC»ØÆ³°÷¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬Ê¿½à²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÌÜÅª¤Ë·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÏÇÝ¥¢¥·¥¹¥ÈAI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
24»þ´Ö365Æü¡¢ÉÊÌÜ¤äÃÏ°è¤Ë±þ¤¸¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¹Ô¤¦ÂÐÏÃ·¿AI¥µー¥Ó¥¹¡£
¡¦ÉÂ³²Ãî²èÁü¿ÇÃÇ
¡¦AI¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ë¤è¤ëºÏÇÝÁêÃÌ¡Ê24»þ´ÖÂÐ±þ¡Ë
¡¦ºÏÇÝÉÊÌÜ¡¦ÃÏ°è¤Ë±þ¤¸¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ÎºÇÅ¬²½
¡¦¸À¸ìÁªÂò¡¦ËÝÌõ¡ÊÆüËÜ¸ì¡¢±Ñ¸ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¸ì¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¸ì¡Ë
¡¦²èÁüÉÕ¤¥Á¥ã¥Ã¥ÈÍúÎò¤ÎÊÝÂ¸¡¦¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿
¡¦ÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤Æ²óÅú¤¬ºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥ì¥Ù¥ëÁªÂò
¡Ê¥Þ¥¹¥¿ー¡§±ÄÇÀ»ØÆ³°÷¡¢¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¡§¥×¥íÇÀ²È¡¢¥Ó¥®¥Êー¡§²ÈÄíºÚ±à¡¦ÂßÇÀ±à¡Ë
ÉÂ³²Ãî¿ÇÃÇ¥¤¥áー¥¸
·Ð±Ä¥¢¥·¥¹¥ÈAI&¥Á¥ã¥Ã¥È¤â»î¸³Æ³Æþ
¡¡º£²ó¤Î»î¸³Æ³Æþ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢À¸»ºÌÌ¤Ç¤ÏºÏÇÝ¥¢¥·¥¹¥ÈAI¤òÆ³Æþ¤¹¤ë°ìÊý¡¢·Ð±ÄÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Â¾¤ÎÁêÃÌ¼Ô¤ÎÎà»÷¼ÁÌäÉ½¼¨µ¡Ç½¤òÍ¤¹¤ë·Ð±Ä¥¢¥·¥¹¥ÈAI¡¢¤½¤·¤Æ»ñ¶âÄ´Ã£¡¦»ñ¶â·×²èºöÄê¡¦ÈÎÏ©³ÈÂç¤Ê¤É³ÆÊ¬Ìî¤ÎÀìÌç²È¤Ë¥Á¥ã¥Ã¥ÈÁêÃÌ²ÄÇ½¤Ê·Ð±Ä¥¢¥·¥¹¥È¥Á¥ã¥Ã¥È¤â»î¸³Æ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£À¸»º¤«¤é·Ð±Ä¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤¿»Ù±ç¤Î¼Â¸½¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡¡Æü¾ï¶ÈÌ³¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¿·µ»½Ñ¤È¤½¤Î±¿ÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤â¹ñÆâ°ì¼¡»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤ÎÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢»î¸³Æ³Æþ¸å¤Î¸½¾ì¤ÎÀ¼¡¦¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÍøÊØÀ¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µ¡Ç½ÌÌ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢±¿ÍÑÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²þÁ±¤ò¿Þ¤ê¡¢JA±ÄÇÀ»ØÆ³ÉôÌç°Ê³°¤Î¿¦°÷¤â³èÍÑ²ÄÇ½¤ÊAI¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤É¡¢¼¡À¤Âå¤Î±ÄÇÀ»ØÆ³ÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ÁÈ¿¥³µÍ×
¥ìー¥¯¼¢²ìÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡ÊJA¥ìー¥¯¼¢²ì¡Ë
ÁíÌ³ËÜÉô¡§¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»ÔÂÇ½ÐÉÍ14ÈÖ£±¹æ
ÀßÎ©Æü¡§2021Ç¯4·î1Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½Íý»öÍý»öÄ¹¡¡ÌÚÂ¼ µÁÅµ
³ô¼°²ñ¼Ò¤¤å¤¦¤ê¥È¥Þ¥È¤Ê¤¹¤Ó¡ÊCTE, Inc.¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èËÜ¶¿5-1-11 KII HOUSE202
ÂåÉ½¼Ô¡§º´¡¹ÌÚ Í¤²ð
ÀßÎ©¡§2023Ç¯7·î
URL¡§https://www.cte-agri.com/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§°ì¼¡»º¶È¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëAI¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¡¢DX¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¸¦µæ³«È¯¤Ê¤É
³ô¼°²ñ¼ÒAgriweB
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èË½§3-2-24¡ÊÇÀÎÓÃæ±û¶â¸Ë¥°¥ëー¥×¡Ë
ÀßÎ©Æü¡§2025Ç¯1·î7Æü
»ñËÜ¶â¡§30É´Ëü±ß¡Ê2025Ç¯4·î¸½ºß¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡Ä¹ËÙ ½Ó°ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCOO¡¡ÃÝÃ« ÍªÍ¤
URL¡§https://www.agriweb.jp
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§AgriweB¤Î±¿±Ä
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒAgriweB
Ã´Åö ¡¡¡§Ä¹ËÙ¡¢ÃÝÃ«
TEL¡¡ ¡§070-6524-8952
E-mail¡§contact@agriweb.jp