¡Ú³¤³°ÈÇÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô4ËüÉôÆÍÇË!!¡Û½éÂå¥´¥¸¥é¤«¤é¥·¥ó¡¦¥´¥¸¥é¤Þ¤ÇÁ´¤Æ¤Î¥´¥¸¥é¤È²ø½Ã¤ò¥¤¥é¥¹¥È¤Ç²òÀâ¤·¤¿Âç¿Þ´Õ¡Ø¥´¥¸¥éÂç²òË¶¿Þ´Õ¡Ù¤¬¡¢±Ñ¸ì¡¦Ãæ¹ñ¸ìÈËÂÎ»ú¤ÇËÝÌõ¡ª¡¡Ãø¼Ô¤«¤é´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå

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Having dedicated many years to illustrating Godzilla, it's truly a source of great pleasure for me to witness how well "Godzilla: The Encyclopedia"-which exclusively features illustrations instead of photos-has been embraced by so many readers internationally. As a proud member of the Godzilla team and a lifelong fan, it's also an incredible honor to share the depth of knowledge and love I've developed with our global audience. My greatest wish is that this book will inspire everyone to rediscover the charm of Godzilla and to experience the joy of Kaiju illustrations.
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