Åìµþ¡¦ÉÊÀî¡ÖÉðÂ¢¾®»³¾¦Å¹³¹¥Ñ¥ë¥à¡×¤Ë¡ÖGiGOÉðÂ¢¾®»³¡×2025Ç¯7·î7Æü(·î)10»þ ¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¡ª

株式会社GENDA GiGO Entertainment

株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社:東京都港区 代表取締役社長:二宮 一浩、以下「当社」)は、東京都品川区武蔵小山駅前の「武蔵小山商店街パルム」に2025年7月7日(月)、「GiGO武蔵小山」をグランドオープンいたします。

「武蔵小山駅」徒歩2分 都内最長アーケード商店街に「GiGO武蔵小山」オープン

東急目黒線「武蔵小山駅」東口から徒歩2分、都内最長のアーケード商店街として知られる「武蔵小山商店街パルム」内に、GiGOのお店が誕生します。27年間、地域の皆さまに親しまれてきた「ゲームグース武蔵小山店」がGiGOグループに加わり、「GiGO武蔵小山」として装いも新たにオープンいたします。

これまで3フロアで展開していた店舗を、新たに4フロアへと増床。機種構成については、長く愛されてきた人気機種も継続して設置しつつ、より広々としたスペースで快適に楽しめる環境をご用意しました。

店内は、1から3階にクレーンゲーム、増床した4階にキッズカードゲームとプリントシール機、ドライブゲームと音楽ゲームを備えています。キャラクターコラボレーションのキャンペーンやGiGO限定景品の投入など、ご来店のお客さまにご満足いただける魅力的なラインナップを展開予定です。

飲食店、雑貨、衣料品など、さまざまな店舗が軒を並べる活気あふれる商店街で、日常のひとときに気軽に立ち寄れる、地域の方に愛されるお店を目指してまいります。

「GiGO武蔵小山」概要

●住所:東京都品川区小山3丁目22-19

●アクセス:東急目黒線「武蔵小山駅」東口より徒歩2分

●営業時間:10:00~23:00

●営業面積:80坪

●設置台数:合計76台

クレーンゲーム/65台、体感ゲーム/3台、キッズゲーム機/7台、プリントシール機/1台

●店舗URL: https://tempo.gendagigo.jp/am/musashi-koyama

●店舗X:https://x.com/GiGO_m_koyama(https://twitter.com/GiGO_m_koyama)

●電子マネー:非対応

●GiGOアプリ:スタッフが対応(回数券・サービス券利用可、チェックイン・アンギャ対応)

●メディア各位:店舗の撮影や店長への取材が可能です。下記よりお問い合わせください。

・取材のお申し込み:https://www.gendagigo.jp/contact/coverage_form.html

・撮影のお申込み:https://www.gendagigo.jp/location_form.html

オープン記念プレゼントキャンペーン

■店舗でGiGOアプリを新規登録していただいた方にGiGOオリジナルノベルティをプレゼント!

オープンを記念して、「GiGO武蔵小山」でGiGOアプリを新規登録していただいた方に「GiGOソーダ」をプレゼントいたします。

詳細は、店舗公式Xアカウントをご確認ください。

※数量は限定です。無くなり次第終了になります。

GiGOの意味

GiGOソーダ

Get into the Gaming Oasis=ゲームのオアシスに飛び込め!

どんな時代であっても、人々の欲求を「リアルな場」で満たし進化し続けること、これが新しいゲームセンターの価値だと考えています。人々の欲求を満たすオアシスであり続ける。それを表すキーワードが「Get into the Gaming Oasis=ゲームのオアシスに飛び込め!」であり、その頭文字をとって「GiGO(ギーゴ)」といたしました。