°µ´¬¤Î¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー¤òÌÜ¤ÎÁ°¤ËË¾¤à¡¢ÃÏ¾å150¥áー¥È¥ë¤Î¥¹¥«¥¤¥ê¥¾ー¥È¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡Ø¶õ¿§¡Ù¤¬2025Ç¯7·î11Æü¡Ê¶â¡Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó

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Location
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MENU
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¡¦Primo Specialita¡¡¥°¥é¥ó¥¥ª¡¡¥Ö¥íー¥É¤Î¥¨¥¢ー
¡¦Contorno¡¡¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¥Ë¥ç¥Ã¥¤È¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤Î¥°¥é¥Æ¥£¥Êー¥È
¡¦Fritto¡¡¥¢¥Ê¥´¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥È ¥Õ¥ëー¥Ä¥È¥Þ¥È¤Î¥±¥Ã¥«¥½ー¥¹
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¡¦Contorno¡¡¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¥Ë¥ç¥Ã¥¤È¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤Î¥°¥é¥Æ¥£¥Êー¥È
¡¦Primo Specialita¡¡¥Ñ¥¹¥¿ ¥°¥é¥ó¥¥ª¡¡¥Ö¥íー¥É¤Î¥¨¥¢ー
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¡¦Secondo piatto¡¡¹õÌÓÏÂµí¡¡¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¡¡¥Þ¥ë¥µ¥é¼ò¤Î¥°¥ì¥¤¥Óー¥½ー¥¹
¡¦Dolce¡¡ËÜÆü¤Î¥É¥ë¥Á¥§
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Contorno¡¡¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¥Ë¥ç¥Ã¥¤È¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤Î¥°¥é¥Æ¥£¥Êー¥È
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Drink Menu¡¡¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥åー
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Beer ¥Óー¥ë
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Original PERONI Beer
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¡¦PERONI¡¡¥ß¥ó¥È¥Ó¥¢¡¡800±ß
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Craft Spirits ¥¯¥é¥Õ¥È¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä
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KOMASA GIN¡§ºùÅç¾®¤ß¤«¤ó¡¡750±ß
°ËÀª²°¼òÂ¤¡§¡ÖSCARLET Aperitivo¡×¡¡750±ß
Cocktail ¥«¥¯¥Æ¥ë
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Soft drink ¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¡¡
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Cafe
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