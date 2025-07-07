¡Ú¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤ÎÊýÉ¬·È¡ª¡Û AIAG APQP-3:2024¤ÈAIAG CP-1:2024¤ÎË®ÌõÈÇ¤òÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£

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AIAG CP-1:2024¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡CP¡Ê¥³¥ó¥È¥íー¥ë¥×¥é¥ó¡Ë¥ì¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡Ê»²¾È¡Ë¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¡Âè£±ÈÇControl Plan (CP) Reference Manual First Edition
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IATF Rules-6:2024¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡IATF 16949 ¼«Æ°¼Ö»º¶ÈÇ§¾Ú¥¹¥ー¥à IATF¾µÇ§¼èÆÀµÚ¤Ó°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤Î¥ëー¥ë Âè6ÈÇ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Automotive certification scheme for IATF 16949 Rules for achieving and maintaining IATF recognition 6th Edition
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AIAG SPC-2:2005¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡SPC¡ÊÅý·×Åª¹©Äø´ÉÍý¡Ë¥ì¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡Ê»²¾È¡Ë¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¡Âè2ÈÇ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Statistical Process Control(SPC) Reference Manual Second Edition
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