ネットマーブルジャパン株式会社

ネットマーブルは、7月7日の「シャンフロの日」を記念し、講談社の人気漫画「シャングリラ・フロンティア」をベースに現在開発している新作ゲーム『シャングリラ・フロンティア~七つの最強種~』(開発:Netmarble Nexus)の最新PVを公開しました。

インゲームのカットシーンやバトルシーンを含む最新PVでは、ゲームの華麗な演出や迫力あるバトルシーンをご覧いただけます。

「シャングリラ・フロンティア」は硬梨菜(原作)と不二涼介(漫画)のコミック作品で、普段人気のないバグだらけのクソゲーだけ選んで楽しんでいた高校生の主人公が、最高のゲームとして評価される「シャングリラ・フロンティア」をプレイして体験する冒険を描いています。

・『シャングリラ・フロンティア~七つの最強種~』最新PV

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=9-_RF3jbOq4 ]

Netmarble Nexusが開発中の『シャングリラ・フロンティア~七つの最強種~』は、原作『シャングリラ・フロンティア』の広大な世界観を忠実に再現しつつ、それをさらに拡張した形でゲーム化を実現しています。

原作に登場する7種類の個性豊かな強力モンスターを討伐していく主要コンテンツや、多彩なキャラクターやNPCとの出会いが楽しめる要素に加え、片手で手軽に遊べる2体の交代制バトルを通じて、さまざまな戦略を体験できるよう開発が進められています。

『シャングリラ・フロンティア~七つの最強種~』の最新情報は公式Xで公開していく予定です。続報を楽しみにお待ちください。

・『シャングリラ・フロンティア~七つの最強種~』公式X

https://x.com/ShanFro_nana/

累計PV数9億ビューを超える話題のウェブ小説が 原作である「シャングリラ・フロンティア」は、講談社の「週刊少年マガジン」にコミックスを連載中であり、累計発行部数1300万部突破をはじめ、第47回講談社漫画賞で少年漫画部門を受賞するなど多くの人気を得ています。

【原作ストーリー】

「クソゲー以外をプレイするなんて、いつ以来だろうな」

ディスプレイを使用するゲームが、レトロゲームに分類されるようになった、少しだけ未来の世界。

この世界では、最新のVR技術に内容が追いついていない、いわゆる“クソゲー”と呼ばれる作品が大量にリリースされていた。

そんな数多のクソゲーをクリアすることに情熱を捧げてきた1人の“クソゲーハンター”陽務楽郎。

彼が次に挑んだのはクソゲーの対極、総プレイヤー数3000万人の“神ゲー”『シャングリラ・フロンティア』だった。

集う仲間、広がる世界。そして“宿敵”との出会いが、彼の、全てのプレイヤーの運命を変えていく!! 最強クソゲーマーによる最高のゲーム冒険譚、ここに開幕!!

【TVアニメ放送情報】

本作は、2024年10月13日よりMBS/TBS系列全国28局ネットにて毎週日曜午後5時から放送され、連続2クールで展開されました。続いて、同年10月19日からはBS日テレでも毎週土曜午後11時に放送されました。さらに、3rdシーズンの制作もすでに決定しています。

【WEB情報】

公式HP:https://shangrilafrontier.com/

公式Twitter:https://twitter.com/ShanFro_Comic

【原作情報】

書籍名:『シャングリラ・フロンティア ~クソゲーハンター、神ゲーに挑まんとす~』

(講談社「週刊少年マガジン」連載)

著者:不二涼介、硬梨菜

第1巻~第22巻:好評発売中! 第23巻:8月12日(水)発売予定

(C)硬梨菜・不二涼介/講談社

(C)硬梨菜・不二涼介・講談社/「シャングリラ・フロンティア」製作委員会・MBS

(C) Netmarble Corp. & Netmarble Nexus Inc. All Rights Reserved.

◆Netmarble Corp.(ネットマーブル)について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るモバイルゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Gamesの親会社であり、Jam CityとHYBE(旧Big Hit Entertainment)の主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件:ARISE』、『セブンナイツ ポケット』、『神之塔:NEW WORLD』、『リネージュ2 レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』、『二ノ国:Cross Worlds』、『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

※記載されている会社名・製品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。