Ì¿¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À»ÔÌ±¤Ë´¶¼Õ¾õ¡¡4¿Í¤Ç¿´ÇÙÄä»ß¤ÎÃËÀ¤òµß¤¦
ÎáÏÂ£·Ç¯£´·î£±£²Æü(ÅÚ)¡¢»ûÆâ£²ÃúÌÜ¤ÎÏ©¾å¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿µßµÞ»ö°Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿£´¿Í¤Î»ÔÌ±¤¬Ï¢·È¤·¡¢¿´ÇÙÄä»ß¤Î£¸£±ºÐÃËÀ¤òµß¸î¤·¤Þ¤·¤¿¡££´¿Í¤Ï¡¢119ÈÖÄÌÊó¡¢¿´Â¡¥Þ¥Ã¥µー¥¸¡¢AED¤ÎÁàºî¤Ê¤É¤òÌò³äÊ¬Ã´¤·¡¢µßµÞÂâ¤¬ÅþÃå¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê±þµÞ¼êÅö¤ò¼Â»Ü¡£¤³¤Î¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤¬ÃËÀ¤ÎÌ¿¤òµß¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÃæ»Ô¿·ÀéÎ¤¾ÃËÉ½ð¤Ï¡¢¤³¤ÎÍ¦µ¤¤Î¤¢¤ëµß½õ³èÆ°¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·´¶¼Õ¾õ¤òÂ£Äè¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´¶¼Õ¾õÂ£Äè¼°¤Î³µÍ×¡¡¡¡
Æü»þ¡§ÎáÏÂ£·Ç¯£··î£¶Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¸áÁ°£±£°»þ
¾ì½ê¡§ËÃæ»Ô¿·ÀéÎ¤¾ÃËÉ½ð£³³¬¡ÊËÃæ»Ô¿·ÀéÎ¤À¾Ä®£²ÃúÌÜ£²ÈÖ£±£´¹æ¡Ë
ÈïÂ£Äè¼Ô¡§±àÅÄ ´õ¤µ¤ó¡Ê¤½¤Î¤À ¤Î¤¾¤ß¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¿ÎÓ ½¨µ¬¤µ¤ó¡Ê¤Ò¤é¤Ð¤ä¤· ¤Ò¤Ç¤Î¤ê¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÇÏ¾ì ¸÷º»¤µ¤ó¡Ê¤Ð¤Ð ¤ß¤µ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ºåËÜ °ìÇÏ¤µ¤ó¡Ê¤µ¤«¤â¤È ¤«¤º¤Þ¡Ë
»ö°Æ³µÍ×¡§»ÔÌ±2¿Í¤¬¼«²ÈÍÑ¼Ö¤Ç°ÜÆ°Ãæ¤Ë¡¢ÊâÆ»¤ÇÉÔ¼«Á³¤ÊÂÎÀª¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤òÈ¯¸«¡£¼Ö¤ò»ß¤á³Î¡¡Ç§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃËÀ¤Ï¿´ÇÙÄä»ß¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£1¿Í¤Ï¤¹¤°¤ËAED¤òÃµ¤·¤Ë±Ø¤ØÁö¤ê¡¢¤â¤¦1¿Í¤ÏÄÌ¤ê¤¬¤«¤Ã¤¿£²¿Í¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢¾ÃËÉ¤Ø¤ÎÄÌÊó¡¢¶»¹ü°µÇ÷¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢AED¤Ë¤è¤ëÅÅµ¤¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¤¡¢µßµÞÂâ¤¬ÅþÃå¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤Î¿´Çï¤¬ºÆ³«¡£Â®¤ä¤«¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢Í½¸å¤ÏÎÉ¹¥¡£»ÔÌ±¤Ë¤è¤ë¿×Â®¤«¤ÄÅ¬ÀÚ¤ÊÈ½ÃÇ¤ÈÏ¢·È¤¬¡¢Âº¤¤Ì¿¤òµß¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£