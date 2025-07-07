SAITAMA Minecraft AWARD 2025¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
ËÜ»Ô¤Ç¤Ï¡¢¼Âºß¤¹¤ëÅÔ»Ô¤òºÆ¸½¤¹¤ë3DÅÔ»Ô¥â¥Ç¥ë¤Î¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Î¡ÖÂçµÜ¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´¥¨¥ê¥¢¡×¤È¡Ö±ºÏÂ¥¨¥ê¥¢¡×¤Î¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¥ïー¥ë¥É¥Çー¥¿¤òºîÀ®¡¦¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯ÅÙ¤Ë°ú¤Â³¤¡¢Æ±¥ïー¥ë¥É¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢»ÔÆâºß½»¡¦ºß³Ø¤Î¾®³ØÀ¸¡¢Ãæ³ØÀ¸µÚ¤Ó¹â¹»À¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖSAITAMA Minecraft AWARD 2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯ÅÙ¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÎºîÉÊ¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤ÈÊë¤é¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë2050Ç¯¤Î¤µ¤¤¤¿¤Þ¡×¡£Ì¤Íè»Ö¸þ¤«¤Ä¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤ÎÌ¤Íè¤ò¤´Äó°Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Î¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¥ïー¥ë¥É¥Çー¥¿¤ò»È¤Ã¤¿¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Î»²²Ã¼Ô¤âÊç½¸Ãæ¤Ç¤¹¡£³§ÍÍ¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¼èÁÈ¤Ï¡¢¤³¤É¤â¡¦»Ò°é¤ÆÀ¤ÂåÅù¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÜ»Ô¤Ë°¦Ãå¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¥·¥Ó¥Ã¥¯¥×¥é¥¤¥É¤Î¾úÀ®¤ò¿Þ¤ê¡¢¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î»ÔÌ±»²²èÂ¥¿Ê¤òÌÜÅª¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨Minecraft¤ÏMicrosoft¼Ò¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥Úー¥¸¤Ë´Ø¤¹¤ëÆâÍÆ¤ÏMicrosoft¼ÒµÚ¤ÓMinecraft³«È¯¼Ò¤ÎMojang Studios¤Î¾µÇ§¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ø¼°¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
SAITAMA Minecraft AWARD 2025¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.city.saitama.lg.jp/001/010/014/007/p120455.html)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Î3DÅÔ»Ô¥â¥Ç¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.city.saitama.lg.jp/001/010/014/007/p095951.html)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºîÉÊÊç½¸¥Æー¥Þ
¤â¤Ã¤ÈÊë¤é¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë2050Ç¯¤Î¤µ¤¤¤¿¤Þ
～¥Þ¥¤¥¯¥é¤Ç¤Ä¤¯¤í¤¦¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤Î¤Þ¤Á～
ÉôÌç
¡Ö¤Þ¤Á¤Å¤¯¤êÉôÌç¡×¤È¡Ö¥Õ¥©¥ÈÉôÌç¡×¤Î2ÉôÌç¤òÀß¤±¤Þ¤¹¡£
ºîÉÊÊç½¸¥Æー¥Þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÊºîÉÊ¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ë¤ò¹Í¤¨¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¤Þ¤Á¤Î²ÝÂê¤òÃµµá¤·¡¢¤½¤Î²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ä¡¢»ÜÀß¤Î·úÃÛ¤ò¤·¤è¤¦¡ª
¢¨ÀßÄê¤¹¤ë²ÝÂê¤Ï¡¢ÅÔ»Ô·×²è¡¢½»´Ä¶¡¢¸òÄÌ¡¢Æø¤ï¤¤¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¡¢ËÉºÒ¡¢´Ä¶¡¢¥°¥êー¥ó¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¢¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥¹¥Þー¥È¥·¥Æ¥£¤Ê¤É¤É¤ó¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¤Þ¤Á¤Å¤¯¤êÉôÌç¤Ï¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¥ïー¥ë¥É¥Çー¥¿¡Ê¡ÖÂçµÜ¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´¥¨¥ê¥¢¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡Ö±ºÏÂ¥¨¥ê¥¢¡×¡Ë¤Î³èÍÑ¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2024Ç¯ÅÙ¤Î¼õ¾ÞºîÉÊ¡ÊÌ¤Íè¤Î¤Þ¤ÁÉôÌç¡Ë
¡¡¡¡¡¡2024Ç¯ÅÙ¤Î¼õ¾ÞºîÉÊ¡ÊÌ¤Íè¤Î¤¿¤Æ¤â¤ÎÉôÌç¡Ë
¥«¥Æ¥´¥ê
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/140218/table/193_1_1e21351a58922bc73548d0e836f5866c.jpg?v=202507080154 ]
ºîÉÊÊç½¸´ü´Ö¡¦±þÊçÊýË¡
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/140218/table/193_2_e0521fb235809104062d83155cd7e999.jpg?v=202507080154 ]
¿³ºº¤Î»ëÅÀ¡ÊÎ¾ÉôÌç¶¦ÄÌ¡Ë
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/140218/table/193_3_8dc40027c21a7e66706953272ffd79ec.jpg?v=202507080154 ]
»öÌ³¶É¿³ºº
»öÌ³¶É¤Ë¤è¤ë¿³ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢¤Þ¤Á¤Å¤¯¤êÉôÌç³Æ¥«¥Æ¥´¥ê¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¥Õ¥©¥ÈÉôÌç¤ÎÍ¥½¨¾Þ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ½ª¿³ºº²ñ¡¦É½¾´¼°¡Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤êÉôÌç¤Î¤ß¡Ë
¤Þ¤Á¤Å¤¯¤êÉôÌç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ëºîÉÊ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡¢¿³ºº°÷¤Ë¤è¤ë¿³ºº¡¢É½¾´¤ò¹Ô¤¦¡ÖºÇ½ª¿³ºº²ñ¡¦É½¾´¼°¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÎÊý¤Ë¤Ï½ÝµÚ¤Ó¾Þ¾õ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÊý¤Ë¤Ï¾Þ¾õ¤Î¼øÍ¿¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë13»þ00Ê¬¤«¤é18»þ00Ê¬¡ÊÍ½Äê¡Ë
²ñ¾ì¡§±ºÏÂ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥»¥ó¥¿ーÂ¿ÌÜÅª¥Ûー¥ë¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô±ºÏÂ¶èÅì¹âº½Ä®11-1 ¥³¥à¥Êー¥ì10³¬¡Ë
¥Ï¥ó¥º¥ª¥óµÚ¤Ó¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖSAITAMA Minecraft AWARD 2025¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¥ïー¥ë¥É¥Çー¥¿¤Î¥¤¥ó¥Ýー¥È¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥ïー¥ë¥É¥Çー¥¿¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ì¤Íè¤Î¤Þ¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÈ¯ÁÛ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î·úÊª¤Ê¤É¼«Ê¬¤À¤±¤Î¤Þ¤Á¤òºî¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì»²²Ã¼Ô¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨»²²ÃÈñÌµÎÁ¡£Í×¿½¹þ¡£
¥Þ¥¤¥¯¥é¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó¡Ê¾ÜºÙ¡¦¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é¡Ë
Æü»þ¡§2025Ç¯7·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë12»þ00Ê¬¤«¤é19»þ00Ê¬¡ÊÍ½Äê¡Ë¡¡¢¨30Ê¬¤Î²ó¤ò5²ó¼Â»Ü
²ñ¾ì¡§ÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£ 6³¬ 602²ñµÄ¼¼
Äê°÷¡§³Æ²ó30¿Í¡¡¢¨ÀèÃå½ç
¿½¹þ´ü¸Â¡§2025Ç¯7·î20Æü¡ÊÆü¡Ë
¥Þ¥¤¥¯¥é¤Þ¤Á¤Å¤¯¤êÂÎ¸³¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ê¾ÜºÙ¡¦¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é¡Ë
Æü»þ¡§2025Ç¯8·î10Æü¡ÊÆü¡Ë13»þ00Ê¬¤«¤é17»þ00Ê¬¡ÊÍ½Äê¡Ë
²ñ¾ì¡§ÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£ 4³¬ ¹ñºÝ²ñµÄ¼¼
Äê°÷¡§50¿Í¡¡¢¨¿½¹þÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª
¿½¹þ´ü¸Â¡§2025Ç¯7·î11Æü¡Ê¶â¡Ë¢¨¾õ¶·¤Ë¤è¤ê±äÄ¹¤Î²ÄÇ½ÀÍ
³«ºÅÂÎÀ©
¼çºÅ¡§¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô
±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Ò³ÑÀî¥¢¥¹¥ーÁí¹ç¸¦µæ½ê¡ÊASCII STARTUP¡Ë
¶¨ÎÏ¡§¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¢Minecraft¥«¥Ã¥×±¿±Ä°Ñ°÷²ñ¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔMELC¡¢ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¥¿¥¤¥×¥Æ¥£ー
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÅÔ»Ô·×²è²Ý
ÅÅÏÃ¡§048-829-1403
¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¸ø¼°LINE¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¹ç¤Ã¤¿¾ðÊó¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é(https://lin.ee/I7T0WXV)¤Þ¤¿¤Ï°Ê²¼¤Î⼆¼¡¸µ¥³ー¥É¤«¤é¡ª