¥°¥êー¥ó¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬ÊÑ¤¨¤ëLive, Work & Play¡§ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤È¤·¤Æ¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Ú7·î15Æü³«ºÅ¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒGOYOH¡¢CIC Tokyo ´Ä¶¥¨¥Í¥ë¥®ー¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÊE&E¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ë¡¢ÊÆ¹ñ¥°¥êー¥ó¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¶¨²ñ¡ÊUSGBC¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯7·î15Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËCIC Tokyo¤Ë¤Æ¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥»¥ß¥Êー¡Ö¥°¥êー¥ó¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬ÊÑ¤¨¤ëLive, Work & Play¡§ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤È¤·¤Æ¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢·úÊª¤ä³¹¤Ë¤ª¤±¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡¢AI¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¡¢¹ñºÝÇ§¾Ú¡¢ÉÔÆ°»º¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡¢ÅÔ»Ô¤ÎºÆ³«È¯¤äÊ¸²½ÀïÎ¬¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ÁØÅª¤Ê¥Æー¥Þ¤ò¼´¤Ë¡¢ÅÔ»Ô¡¦·úÊª¤¬²Ì¤¿¤¹¼Ò²ñÅªÌò³ä¤ÎÌ¤Íè¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÔ»Ô³«È¯¡¢ÉÔÆ°»º¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¡¢Ê¸²½È¯¿®¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÀìÌç²È¡¦´ë¶È¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢Æü±ÑÆ±»þÄÌÌõ¤Î¤â¤È¤ÇÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È
1. ¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥Àー¤¬Åìµþ¤Ë½¸·ë¡§REIT¡¢¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¡¢Ç§¾Úµ¡´Ø¤¬ÉÁ¤¯Ì¤ÍèÅÔ»Ô
LINK¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ê¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµéREIT¡Ë¡¢L Catterton¡ÊLVMH·ÏÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ë¡¢¿¹¥Ó¥ë¡¢USGBC¡ÊLEEDÇ§¾ÚÃÄÂÎ¡Ë¤Ê¤É¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÉÔÆ°»º¡¦ÅÔ»Ô³«È¯¤Î¥ー¥×¥ìー¥äー¤¬ÅÐÃÅ¡£¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ä¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤ò´ð¼´¤Ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÅÔ»Ô¤ÎÌ¤Íè¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
2. QOL¤È¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÅÔ»Ô¤È·úÊª
¿Í¤¬¡Ö½»¤à¡¦Æ¯¤¯¡¦Í·¤Ö¡×ÅÔ»Ô¶õ´Ö¤Ë¤ª¤±¤ëÂÎ¸³²ÁÃÍ¤È¡¢Ã¦ÃºÁÇ¡¦¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥ÖÀß·×¡¦¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÁÏ½Ð¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¼¡À¤Âå·¿ÅÔ»Ô¥â¥Ç¥ë¤ò¶¦Í¡£¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¢Åìµþ¡¢¹á¹Á¤È¤¤¤Ã¤¿¹ñºÝÅÔ»Ô¤Ç¤Î»öÎã¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
3. ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÈÂÎ¸³¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¡ÈÅÔ»Ô¤Î¼¡¤Î¤«¤¿¤Á¡É
AI¤Ë¤è¤ë·úÊª±¿±Ä¤ÎºÇÅ¬²½¡¢ESG²Ä»ë²½¡¢3D¥¹¥¥ã¥ó¡ß¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¡¿VR¶õ´Ö¹½ÃÛ¤Ê¤É¡¢ÅÔ»Ô¤ò¡È±¿ÍÑ¤¹¤ë¡É¡¦¡ÈÂÎ¸³¤¹¤ë¡É¤¿¤á¤Îµ»½Ñ¤¬Í»¹ç¡£CoolAutomation¤äUPHASH¤Ê¤É¡¢ºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò¶î»È¤¹¤ë¹ñÆâ³°¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤¬ÅÐÃÅ¡£
4. ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤¬¤â¤¿¤é¤¹¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤È·ÐºÑÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ø¤Î³×¿·
ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤È·ÐºÑ²ÁÃÍ¤Ë·Ò¤¬¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£É¾²Á¥â¥Ç¥ë¤ä¡¢¥°¥êー¥ó¥íー¥ó¤ä¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£Ï¢Æ°·¿ÊÝ¸±¤È¤¤¤Ã¤¿Àè¿Ê¶âÍ»»öÎã¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÉÔÆ°»º¤¬Ã±¤Ê¤ë¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¼Ò²ñ²ÁÃÍ¤È·ÐºÑ²ÁÃÍ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ëÇÞÂÎ¡É¤Ø¤È¿Ê²½¤¹¤ë»öÎã¤ò¾Ò²ð¡£
5. Ê¸²½¤ÎÈ¯¿®µòÅÀ¤È¤·¤Æ¤ÎÅÔ»Ô¡¦·úÃÛ¡§·úÊª¤¬Êª¸ì¤ò¸ì¤ë¾ì¤Ø
ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¡¢Miami Design Destrict¡¢³«È¯Ãæ¤ÎShibuya Upper West Project¤Ê¤É¤ÎºÆ³«È¯¤Ç¤Ï¡¢¶õ´Ö¤¬Ã±¤Ê¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÃÏ°èÊ¸²½¡¦¹ñºÝ´¶À¡¦ÁÏÂ¤À¤Î¸òº¹ÅÀ¡×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·úÃÛ¶õ´Ö¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¤äÅÔ»Ô¥¤¥áー¥¸¤ò·ÁÀ®¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÊ¸²½¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¼Ò²ñÅªµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤Ë¤â¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¥°¥êー¥ó¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬ÊÑ¤¨¤ëLive, Work & Play¡§ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤È¤·¤Æ¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯7·î15Æü¡Ê²Ð¡Ë17:00～19:00¡Ê16:45¼õÉÕ³«»Ï¡Ë¡¢19:00～19:30 ¸½ÃÏ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°
²ñ¾ì¡§CIC Tokyo¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç1-17-1 ¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¿¥ïー15³¬¡Ë¡Ü¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¸À¸ì¡§ÆüËÜ¸ì¡¿±Ñ¸ì¡ÊÆ±»þÄÌÌõ¤¢¤ê¡Ë
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒGOYOH¡¢ÊÆ¹ñ¥°¥êー¥ó¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¶¨²ñ¡ÊUSGBC¡Ë¡¢CIC Tokyo ´Ä¶¥¨¥Í¥ë¥®ー¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÊE&E¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ë
¿½¹þ¥Úー¥¸¡§https://www.easygo.eco/pages/gbc-goyoh
¢£¥×¥í¥°¥é¥à³µÍ×
17:00 - 17:05¡Ã³«²ñ¤Î°§»¢
¡¦¹Â¼ê ¿é¡ÊCIC Institute Project Manager & ´Ä¶¥¨¥Í¥ë¥®ー¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£±¿±Ä»öÌ³¶É¡Ë
17:05 - 17:15¡Ã´ðÄ´¹Ö±é
¡¦¥¸¥ó¡¦¥ï¥ó¡ÊUSGBC & GBCI ËÌ¥¢¥¸¥¢ ¥ô¥¡¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¡Ë
17:15 - 18:15¡Ã¥¹¥Ôー¥«ー¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó
¡¦»³³¤ Âî»á¡ÊL Catterton Real Estate ¥Ñー¥È¥Êー¡¢ÆüËÜÀÕÇ¤¼Ô¡Ë
¡¦ÃÝÅÄ ¿¿Æó»á¡Ê¿¹¥Ó¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ¥ª¥Õ¥£¥¹»ö¶ÈÉô ±Ä¶È¿ä¿ÊÉô¡¿´ë²è¿ä¿ÊÉô¡¿¿·ÎÎ°è»ö¶ÈÉô¥¢¥«¥Ç¥ßー¥Ò¥ë¥º±¿±ÄÉô ÉôÄ¹¡¢·Ð±Ä´ë²èÉô·óÌ³¡Ë
¡¦¥«¥ë¥Ð¥ó¡¦¥êー¡¦¥¯¥ï¥ó»á¡ÊLINK¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£&¥ê¥¹¥¯¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹Ã´Åö¥Þ¥Í¥¸¥ó¥°¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡Ë
18:15 - 18:30¡Ã¹Ö±é¡§ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤È¤·¤Æ¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤¬¤â¤¿¤é¤¹¥Ó¥¸¥Í¥¹µ¡²ñ
¡¦°ËÆ£ ¹¬É§¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒGOYOH ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
18:30 - 19:00¡Ã¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¡¦²£»³ Âç¼ù»á¡ÊCoolAutomation Japan¹çÆ±²ñ¼Ò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹¡Ë
¡¦º£°æ æÆÂÀ»á¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒUPHASH ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
19:00 - 19:30¡Ã¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¡Ê¸½ÃÏ¸ÂÄê¡Ë
¢£GOYOH¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒGOYOH¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£ ¡ß ÂÎ¸³²ÁÃÍ ¡ß ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー ¤òÍ»¹ç¤·¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎESG±¿ÍÑ¤È¼Ò²ñÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£µ¡´ØÅê»ñ²È¤¬±¿ÍÑ¤¹¤ëÉÔÆ°»º¤ä³¹¤òÉñÂæ¤Ë¡¢·ÐºÑÅª¡¦¼Ò²ñÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎºÇÂç²½¤Î¤¿¤á¤ÎESG¥Çー¥¿¼ý½¸¡¢¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¡¢Ê¬ÀÏ¡¢²þÁ±Äó°Æ¡¢¶âÍ»¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÏ¢·È¤Þ¤Ç¤ò°ìÂÎ¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¡¢ÆÈ¼«¤ÎESG±¿ÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖEaSyGo¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2021Ç¯¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï°ÊÍè¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëµ¡´ØÅê»ñ²È¤äÉÔÆ°»º±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤¬±¿ÍÑ¤¹¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢½»Âð¡¢¾¦¶È»ÜÀß¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢¥ê¥¾ー¥È»ÜÀß¤Ø¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°HP¡§https://www.goyoh.jp/easygo/