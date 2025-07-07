¡ÚNHK¥«¥ë¥Á¥ãー¡Û¥Ñ¥ó¥À¥é¥¤¥¿ーÆóÌÚÈËÈþ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡Ö¿ä¤·¥Ñ¥ó¥À¤Ë²ñ¤¨¤ë¤«¤â¡ª¡©¡¡¥·¥ã¥ó¥·¥ã¥ó¤ÈÀ®ÅÔ¡¦²í°Â¡¦²éÎ¶¥Ñ¥ó¥À´ðÃÏºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¡×¡Ú2025Ç¯7·î12Æü¡ÊÅÚ¡Ë13»þ30Ê¬～¡Û
¥Ñ¥ó¥ÀÃÄ»Ò¤ò¿©¤Ù¤ë¥·¥ã¥ó¥·¥ã¥ó¡Ê2024Ç¯»£±Æ¡Ë
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼õ¹Ö¡¡¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1315428.html
2025Ç¯7·î12Æü¡ÊÅÚ¡Ë13¡§30¤è¤êÇÛ¿®¡¢¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Í¤ê¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¤Ç¤¹¡£
¹Ö»Õ¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥À¥é¥¤¥¿ー¤ÎÆóÌÚÈËÈþ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯6·î¤ËÃæ¹ñ¤òË¬Ìä¤·¤¿¹Ö»Õ¤¬¡¢¥·¥ã¥ó¥·¥ã¥ó8ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Î¸½ÃÏ¤ÎÍÍ»Ò¤ÈºÇ¿·¤Î´ðÃÏ¾ðÊó¤Ê¤É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥ã¥ó¥·¥ã¥ó¤È¥·¥ó¥·¥ó¤¬¤¤¤ë²í°ÂÊËÊö¶®´ðÃÏ¤Î¤Û¤«¡¢6/28¤ËÏÂ²Î»³¤Î¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É¤«¤éÎÉÉÍ¡¦·ëÉÍ¡¦ºÌÉÍ¡¦ÉöÉÍ¤¬ÊÖ´Ô¤µ¤ì¤¿À®ÅÔ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥ÀÈË¿£¸¦µæ´ðÃÏ¤ä²éÎ¶¿À¼ùÄÚ´ðÃÏ¤ò¾Ò²ðÍ½Äê¡£
Ãæ¹ñ¤Î´ðÃÏ¤Ç¥Ñ¥ó¥À¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ºùÉÍ¡¦ÅíÉÍ¡¦¥êー¥êー¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤«¤éÍè¤¿¥Ñ¥ó¥À¤¿¤Á¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡¦¸½ÃÏ¤ÎÍÍ»Ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¡¢´ðÃÏË¬Ìä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤È¤·¤Æ¤â¤É¤¦¤¾¡£
¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¢ªhttps://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1315428.html
¡Ú¹Ö»Õ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
ÆóÌÚ¡¡ÈËÈþ
¥Ñ¥ó¥À¤Î¤¦¤ó¤³¤òÓÌ¤®¡¢¥Ñ¥ó¥ÀÃÄ»Ò¤ò¿©¤Ù¤¿ÊÑÂÖ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¥Ñ¥ó¥À¹¥¤¡£
¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥ÉÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥Ñ¥ó¥À¡¢ÌÀÉÍ¡Ê¤á¤¤¤Ò¤ó¡Ë¤ÈÍ¥ÉÍ¡Ê¤æ¤¦¤Ò¤ó¡Ë¤ÎÌ¾ÉÕ¤±¿Æ¡£
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤«¤é¥é¥¤¥¿ー¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤È¤·¤Æ¥Õ¥êー¤Ë¡£
¥Ñ¥ó¥À¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¥È¥é¥Ù¥ë·Ï¤Îµ»ö¤òÃæ¿´¤Ë¼¹É®¡£¥Ñ¥ó¥À¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¡¢¥°¥Ã¥º¤âºîÀ®¡£
´ë¶È¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ê¤É¤ª·ø¤¤»Å»ö¤âÆÀ°Õ¡£
Ãø½ñ¤äSNS¤Ç¡¢¼«¿È¤¬»£±Æ¤·¤¿ËÉÙ¤Ê²èÁü¤È¶¦¤Ë¡¢¥Ñ¥ó¥À°¦¤¢¤Õ¤ì¤ë¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹Ö»ÕTwitter¡§https://twitter.com/Pandaexn
¹Ö»ÕWEB¡§https://pandaex.wixsite.com/website-8
¡Ú¼ç¤ÊÃø½ñ¡Û
¡Ø¿åÍËÆü¤Î¤ª¾îÍÍ ¥¿¥ó¥¿¥ó¤Î¤æ¤ë¤æ¤ë¥é¥¤¥Õ¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë
¡Ø¤³¤Î¥Ñ¥ó¥À¡¢¤À¤¡～¤ì¤À¡©¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¥Óー¥·ー/¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë
¡Ø¤¤º¤Ê¤Î¥Ñ¥ó¥À ¥¿¥ó¥¿¥ó¡ÖÆüËÜ°ì¡×¤Î´èÄ¥¤ê²°¤µ¤ó¡¦Éü¶½¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¡Ù¡Ê¤¢¤«¤Í½ñË¼¡Ë
¢¨ËÜ¹ÖºÂ¤Ï¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡Ê¹ÖºÂ¼Â»Ü¤Î3Æü¸å¤è¤ê¡¢14Æü´Ö¡Ë¡£¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ò¤´´õË¾¤Î¾ì¹ç¤â¡¢»öÁ°¤ÎÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À®ÅÔ´ðÃÏ¤Ç²á¤´¤¹ÅíÉÍ¡Ê2024Ç¯»£±Æ¡Ë
À®ÅÔ´ðÃÏ¤Ç²á¤´¤¹ºùÉÍ¡Ê2024Ç¯»£±Æ¡Ë
2024Ç¯¤Î¥·¥ã¥ó¥·¥ã¥óÃÂÀ¸Æü¾þ¤ê
2024Ç¯¥·¥ã¥ó¥·¥ã¥óÃÂÀ¸Æü¤Î¤è¤¦¤¹
¹Ö»Õ¡§ ÆóÌÚ¡¡ÈËÈþ¤µ¤ó
¿ä¤·¥Ñ¥ó¥À¤Ë²ñ¤¨¤ë¤«¤â¡ª¡©¡¡¥·¥ã¥ó¥·¥ã¥ó¤ÈÀ®ÅÔ¡¦²í°Â¡¦²éÎ¶¥Ñ¥ó¥À´ðÃÏºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È
¹Ö»Õ¡§¥Ñ¥ó¥À¥é¥¤¥¿ー¡¡ÆóÌÚ¡¡ÈËÈþ
³«ºÅ·Á¼°¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯7·î12Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:30～14:40
¼õ¹ÖÎÁ¡§3,300±ß¡Ê¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤¢¤ê¡Ë
²ñ¾ì¡¦¼çºÅ¡§NHKÊ¸²½¥»¥ó¥¿ーÉÍ¾¾¶µ¼¼
¾ÜºÙURL¡§https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1315428.html