¥¹¥Ñ¤Î¤è¤¦¤Ë¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¶õ´Ö¤ò¡£¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¾ã¤¬¤¤Ê¡»ã¤ÎÌ¤Íè¤ò¹¤²¤¿¤¤
ÃÏ°èÊ¡»ã¤Ë30Ç¯´Ö¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿NPOË¡¿Í¤µ¤ï¤ä¤«ËÌÀÝ¡Ê½êºßÃÏ¡§Ê¼¸Ë¸©ÀîÀ¾»Ô¡¿ÂåÉ½Íý»ö¡§¹âÅÄ ·ûÆó¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯7·î10Æü¤è¤ê¡¢Ë¡¿Í½é¤È¤Ê¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î²Æ³«½ê¤¹¤ëÀ¸³è²ð¸î»ÜÀß¡Ö¤¤¤¤you ÀîÀ¾¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¡¹¤¬¡Èµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¥¹¥Ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¡É¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÈ÷ÉÊ¹ØÆþ¤ä¡¢ÃÏ°è¤È¤Î¸òÎ®¤ò¹¤²¤ëÊ¸²½ÅªÈ¯¿®¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ù±çÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¡¢Ä¹Ç¯»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤ä¡¢¤³¤ì¤«¤éÊ¡»ã¤Ë´Ø¤ï¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤È°ì½ï¤Ë¡¢¡Ö¤Þ¤Á¤ÎÊ¡»ã¡×¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯Âè°ìÊâ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ö¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¿Í¤Î¥¹¥Ñ¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸³è²ð¸î»ÜÀß¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤¿¤¤¡ª
ÌÜÉ¸¶â³Û¡§150Ëü±ß
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯7·î10Æü¡ÊÌÚ¡Ë～9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë
¼Â»ÜÊýË¡¡§¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖReady for¡×¤Ë¤Æ¸ø³«
»Ù±çÊýË¡¡§¸Ä¿Í¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´óÉÕ¡¿Ë¡¿Í¡¦ÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ë¶¨»¿¤â²Ä
ÊÖÎéÉÊ¡§¥¹¥Ñ¥°¥Ã¥º¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡¢»ÜÀßÆâ¤Î¤ì¤ó¤Ø¤ÎµÌ¾¡¢ÃÏ°è¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»²²Ã¸¢¤Ê¤É
¢¨¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Úー¥¸URL¤Ï¸½ºß¤Ï¡ÖCOMING SOON!¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ø³«Æü»þ(
7·î10Æü¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¼ÂºÝ¤Ë¾åµ¤ÎURL¤è¤ê¤´»Ù±ç¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
https://readyfor.jp/projects/sawayaka0701
¢£ »Ù±çÀè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§NPOË¡¿Í¤µ¤ï¤ä¤«ËÌÀÝ
1995Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¤µ¤ï¤ä¤«ËÌÀÝ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¡¦¹âÎð¼Ô¡¦¾ã¤¬¤¤¼Ô¤È¤¤¤Ã¤¿À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ç»Ù¤¨¹ç¤¦¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ê¼¸Ë¸©ÀîÀ¾»Ô¤òÃæ¿´¤ËÊ¡»ã³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯²Æ¤Ë¤Ï¡¢À¸³è²ð¸î»ö¶È¡Ö¤¤¤¤you ÀîÀ¾¡×¤ò³«½ê¤·¡¢¡È¤Þ¤Á¤Ë³«¤«¤ì¤¿Ê¡»ã¤ÎµòÅÀ¡É¤È¤·¤Æ¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤ÈÃÏ°è¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò°é¤à¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¢£ º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¶¨ÎÏÃÄÂÎ
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ï¡¢ÉÂµ¤¤ä¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤È²ÈÂ²¤ÎQOL¤Î¸þ¾å¤òÍýÇ°¤Ë·Ç¤²³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Á¥ãー¥ß¥ó¥°¥±¥¢(https://charmingcare.jp/)¡×¤¬¶¨ÎÏÃÄÂÎ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢ÊÖÎéÉÊ¤ÎÊªÉÊÄó¶¡¤ä¹Êó»Ù±ç¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ñ¥Ð¥Ã¥°
¥¹¥Þ¥Û¥ê¥ó¥°¡Ü¥¥ã¥Ã¥×¥ªー¥×¥Êー
¢£ ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
NPOË¡¿Í¤µ¤ï¤ä¤«ËÌÀÝ
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÃ´Åö¡§¹â¶¶¡¡ÁÏ
TEL¡§072-792-3532
Web¥µ¥¤¥È¡§https://h.sawayakasan.jp/