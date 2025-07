7·î11Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¡Ù¤è¤ê¡¢¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¤È¥¯¥ê¥×¥È¤Î1/6¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬Áá¤¯¤âÅÐ¾ì¡ª

株式会社ホットトイズジャパン

株式会社ホットトイズジャパン(所在地:東京都渋谷区、 代表取締役社長:フランク・デュボア)は、ホットトイズの「ムービー・マスターピース」シリーズにて、2025年7月11日(金)に日米同時公開されるジェームズ・ガン監督の映画『スーパーマン』より、スーパーマン&クリプトの1/6スケールフィギュアを発表いたしました。

【ムービー・マスターピース】 『スーパーマン(2025)』 1/6スケールフィギュア スーパーマン&クリプト

『スーパーマン』に登場するスーパーマンを、全高約33cm、30箇所以上が可動するハイエンドな1/6スケールのフィギュアとして立体化。

演じるデイビッド・コレンスウェットの肖像権をクリアしたヘッドは、新規で造形。眼球可動ギミックを搭載し、自由な視線変更によって、まるで生きているかのような存在感を醸し出すことが可能だ。

皮膚の質感や皺などを再現すべく、一つひとつハンドペイントで塗装が施されている。前髪がカールしたトレードマークのヘアスタイルは、精密な造形によって表現。

新たに開発したボディによって、可動域を高めつつ、スーパーマンならではの筋肉質な肉体を実現している。

エンボス加工が施された鮮やかなブルーとレッドのコスチュームは、胸元のスーパーマンのマーク、イエローのベルト、赤いトランクスやブーツなど、ディテールや素材にこだわり抜き、質感に至るまで精巧な仕上がり。

スーパーマンのマークがあしらわれたマントはワイヤーを内蔵しているので、動きをつけることが可能だ。

多彩なハンドパーツは新規で開発し、血管や爪半月といった細かなディテールまでリアルに再現している。

「孤独の要塞」をイメージしたジオラマ仕様の台座は、背中にマグネットで取り付けて浮遊状態を再現できるタイプと、腰を固定するクリップタイプのスタンドが付属。

台座の向きを変えたり、クリスタルの一部を取り外すことで、さまざまなスタイルでディスプレイが可能だ。

さらに本セットには、全高約7cm、ハイエンドな1/6スケールのフィギュアとして立体化したクリプトが同梱!

白い毛並みやスーパーマンのマークがあしらわれた赤いマントなど、質感やディテールにこだわり、細部に至るまで精巧な仕上がりだ。スーパーマン同様、マントはワイヤーを内蔵しているので動きをつけることが可能。

宙に浮いた状態を再現できる、透明なスタンドが付いてくる。

●発売:2025年12月発売予定

●定価:49,000円(税込)

●トイサピエンス予約価格:44,000円(税込)

●製品サイズ:スーパーマン:高さ約33cm、クリプト:高さ約7cm

●可動ポイント30箇所

●付属品(アクセサリー):差し替え用ハンドパーツ(×8)、ジオラマ台座、台座用スタンド(×2)、クリプト用スタンド

●スペシャル機能:眼球可動ギミック

●著作権表記 :SUPERMAN and all related characters and elements (C) & (TM) DC and Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: (C) & (TM) WBEI. (s25)

●取扱店:ホットトイズ フラッグシップ・ストア「トイサピエンス」ほか

https://www.toysapiens.jp/item/200028191000.html

■ホットトイズとは

2000年の創業以来、斬新なアイデアで画期的な製品を次々と創りつづけているホットトイズ。

なかでも1/6スケールで30箇所以上が可動するハイエンドなリアルフィギュアにおいて、世界ナンバー1の実績を獲得。主にハリウッド映画に登場する魅力溢れるキャラクターたちを立体化する「ムービー・マスターピース」を筆頭に、さまざまなシリーズを展開しています。あえてハードルが高い「俳優の肖像権」を獲得するなど、その真似ができない確かな技術で、常に高いクオリティーを追求するホットトイズ製品。その出来映えには、ハリウッドセレブや日本の著名人もファンとして名を連ねており、世界中で愛されるブランドとして確立しています。

■作品情報

映画『スーパーマン』7月11日(金)日米同時公開

LOOK UP ―空を見ろ―

この夏はスーパーマン!

「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」「アベンジャーズ」シリーズのジェームズ・ガン監督が贈る、DCユニバースの新たな幕開けを告げる完全なる新作!

全てのヒーローの原点にして、頂点。誰もが知るヒーロー『スーパーマン』

現代に生きる私たちにとっての「希望の象徴」

ボロボロになりながらも戦うスーパーマンの勇気と決断に誰もが共感!

ユーモアと希望にあふれる超<スーパー>アクションエンターテインメント!

2025年夏、映画館で全身で体感しよう!

■オフィシャルサイト:https://wwws.warnerbros.co.jp/superman

■DC公式X:https://x.com/dc_jp

#スーパーマン #この夏はスーパーマン

(C) & TM DC (C) 2025 WBEI

監督:ジェームズ・ガン (『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズ)

出演:デイビッド・コレンスウェット(『ツイスターズ』「ハリウッド」)、レイチェル・ブロズナハン(「ハウス・オブ・カード 野望の階段」、「マーベラス・ミセス・メイゼル」)、ニコラス・ホルト『マッドマックス 怒りのデス・ロード』)