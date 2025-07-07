ºòÇ¯¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿´Ú¹ñ¤Î¿·±Ô¥Ñ¥ó¥¯¥Ð¥ó¥ÉPOSER¤¬EP¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÎÏÙ¶»³Ýæ³¸À¤ (Extended Ver.)¡Ù¤ò7/7¤Ë¥ê¥êー¥¹¡ª
¡ÖÎÏÙ¶»³Ýæ³¸À¤ (Extended Ver.)¡×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿
´Ú¹ñÈ¯¡¢¿·±Ô¥Ñ¥ó¥¯¥Ð¥ó¥É POSER ¤¬¡¢EP¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÎÏÙ¶»³Ýæ³¸À¤ (Extended Ver.)¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¡ª
2024Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿Èà¤é¤Ï¡¢´Ú¹ñÂè1À¤Âå¥Ñ¥ó¥¯¤ÎÀº¿À¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢¸½Âå¤Î¶¸µ¤¤È¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¿·¤¿¤ÊÀ¤Âå¤ÎÂåÉ½³Ê¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¡ØÎÏÙ¶»³Ýæ³¸À¤¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÎÏ¤Ï»³¤ò°ú¤È´¤¯¤Û¤É¡¢µ¤¤Ï¤³¤ÎÀ¤¤òÊ¤¤¤¿Ô¤¯¤¹¤Û¤É¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê·ã¤·¤¯¤â¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤Î¡ÖX (extended ver.)¡×¤Ï¡¢¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¡¢À¼¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Æ±À¤Âå¤Ë¸þ¤±¤¿POSERÎ®¤Î±þ±ç²Î¡£
»þÂå¤Î¥¹¥Ôー¥É¤äÀµ²ò¤ËÇû¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ç¤â¿´¤Î±üÄì¤Ë¤¢¤ë¡ÈËÜ²»¡É¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥ë¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¶»¤Ë¶Á¤¯°ì¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(³Æ¼ïÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡§https://lnk.to/POSER_UFEV)
[POSER ¥³¥á¥ó¥È]
Ê¸»ú¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢ËÜÍè¼«Ê¬¤ÎÀ«¤ÈÌ¾¤ò½ñ¤±¤ì¤Ð½½Ê¬¡£
·õ½Ñ¤â¤Þ¤¿¡¢°ì¿Í¤ÎÁê¼ê¤ËÉé¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡£¤É¤Á¤é¤â¶Ë¤á¤¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢Ëü¿Í¤òÁê¼ê¤Ë¾¡¤Æ¤ë¡È¥Ñ¥ó¥¯¡É¤ò³Ø¤Ö¤È¤·¤è¤¦¡£― ¡Ø»Ëµ¡Ù¡Ö¹à±©ËÜµª¡×¤è¤ê¡¢¤½¤·¤ÆPOSER¤è¤ê¡£
¡ü¡ÖX¡×¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ü
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=jaRvOk56-bs ]
(https://youtu.be/jaRvOk56-bs)
¡ü³Ú¶Ê¾ðÊó¡ü
¡Ú¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡ÛPOSER
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡ÛÎÏÙ¶»³Ýæ³¸À¤ (Extended Ver.)
¡Ú³Ú¶Ê¥ê¥¹¥È¡Û
M1¡ÖTlqkfpunk! (s! ver.)¡×
M2¡Öhahaha (DA! ver.)¡×
M3¡ÖOne4GetHighOnMe (true sound ver.)¡×
M4¡Ö!!! (extended ver.)¡×
M5¡ÖX (extended ver.)¡×
M6¡Ösorry mom (true sound ver.)¡×
M7¡Ö(hidden LUCKY track)¡×
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2025/7/7(·î)
¡Ú¥ìー¥Ù¥ë¡ÛENAMEL
¡Ú¥¸¥ã¥ó¥ë¡ÛROCK¡¢K-ROCK¡¢¥Ñ¥ó¥¯
¡Ú³Æ¼ïÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡Ûhttps://lnk.to/POSER_UFEV
¡üPOSER (포져군단/¥Ý¥¶ー) Profile¡ü
POSER¡Ê¥Ýー¥¶ー¡Ë¤Ï¡¢¥¥à¡¦¥¸¥Û¡¢¥Á¥§¡¦¥¸¥ó¥´¥ó¡¢¥¥à¡¦¥ß¥Ì¥¯¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¸¥å¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥ó¥¯¥Ð¥ó¥É¡£
1990Ç¯Âå¤«¤é2000Ç¯Âå½éÆ¬¤Ë¤«¤±¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿´Ú¹ñÂè1À¤Âå¥Ñ¥ó¥¯¡¦¥·ー¥ó¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ÈÀº¿À¤ò¡¢2025Ç¯¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç³Ú¶Ê¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
-SNS-
Instagram: https://www.instagram.com/poseridiott
Youtube: https://youtube.com/channel/UCALPByojGBk2ngqNeOb-nqg