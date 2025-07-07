ºòÇ¯¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿´Ú¹ñ¤Î¿·±Ô¥Ñ¥ó¥¯¥Ð¥ó¥ÉPOSER¤¬EP¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÎÏÙ¶»³Ýæ³¸À¤ (Extended Ver.)¡Ù¤ò7/7¤Ë¥ê¥êー¥¹¡ª

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M1¡ÖTlqkfpunk! (s! ver.)¡×


M2¡Öhahaha (DA! ver.)¡×


M3¡ÖOne4GetHighOnMe (true sound ver.)¡×


M4¡Ö!!! (extended ver.)¡×


M5¡ÖX (extended ver.)¡×
M6¡Ösorry mom (true sound ver.)¡×


M7¡Ö(hidden LUCKY track)¡×


¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2025/7/7(·î)


¡Ú¥ìー¥Ù¥ë¡ÛENAMEL


¡Ú¥¸¥ã¥ó¥ë¡ÛROCK¡¢K-ROCK¡¢¥Ñ¥ó¥¯


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¡üPOSER (포져군단/¥Ý¥¶ー) Profile¡ü




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1990Ç¯Âå¤«¤é2000Ç¯Âå½éÆ¬¤Ë¤«¤±¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿´Ú¹ñÂè1À¤Âå¥Ñ¥ó¥¯¡¦¥·ー¥ó¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ÈÀº¿À¤ò¡¢2025Ç¯¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç³Ú¶Ê¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

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