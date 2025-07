ÀéÍÕ¸©´Ñ¸÷¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÆú¿§¤³¤Þ¤Á¡×¤ÎMEO±¿ÍÑ¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Á¥ÐMAP¡Ü¡×¤¬¥íー¥«¥ë¸¡º÷¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖUberall¡×¤ÈÀµ¼°Ï¢·È¤ò³«»Ï

株式会社リカバリー

千葉県の観光支援と地域集客を行う観光メディア「虹色こまち」

(運営:株式会社ナンドミマーケティンググループ/所在地:東京都渋谷区)は、

同社が展開するMEO(マップ検索最適化)支援サービス「チバMAP+」において、

株式会社リカバリー(東京都渋谷区、代表取締役CEO:原口 浩一)が提供する

ローカル検索マーケティングプラットフォーム「Uberall(ウーバーオール)」と

正式にシステム連携を開始しました。

今回の連携により、千葉県内の観光施設、飲食店、サービス事業者は、

Googleマップ、Apple Maps、Facebook、Instagram、Bing、

さらにAI検索エンジンなど、世界で125以上(国内28)のオンラインプラットフォーム上で、

店舗情報、営業時間、口コミ、投稿内容などを一括管理・配信できるようになります。

これにより、検索経由での集客をさらに強化し、

地域事業者のデジタルマーケティングを強力に支援していきます。

■Uberallとは

Uberall - Enabling Your 'Near Me' Brand Experience (The New Customer Journey)(https://youtu.be/9Fg_1YYARYg)



Uberallは、GoogleビジネスプロフィールやFacebook、Instagramなど125(日本国内28)以上のオンラインプラットフォームにわたって、店舗情報・営業時間・口コミなどを統合管理できるクラウド型ローカルマーケティングソリューションです。

検索エンジンの表示順位向上による実店舗への来店数増加、及び複数店舗管理の作業時間削減に貢献する「ローカル検索マーケティングソリューション」を提供します。

■サービスページ

https://uberall.recovery-run.jp/

■お問い合わせ

https://uberall.recovery-run.jp/contact/

■Uberall GmbHについて

Uberallは、2013年にドイツで設立され、現在170か国、1,850社以上のマルチロケーション企業にサービスを提供しています。

“Near Me”時代のカスタマージャーニー(=近くで探し、比較し、選ばれ、再来店する)を支援する仕組みとして、検索・誘導・購買・推奨・リピートまでのすべてのタッチポイントをカバーする体験設計を提供しています。

そのクラウドサービスにより、企業はタッチポイント間のギャップを埋め、感情を動かす顧客体験の創出が可能となります。

【Uberallパートナープログラム】

Uberallは、OEM提供・共同ブランド展開・販売代理などの形で、国内外の先進企業と連携し「Near Me」体験の提供を広げています。

サービス拡張や新たな収益源構築を目指す企業様はぜひお問い合わせください。

https://uberall.recovery-run.jp/contact/

■『チバMAP+』とは

https://nijikoma.com/chiba-map-plus/

千葉県の観光・地域経済活性化を目的として、観光メディア『虹色こまち』が提供する地域密着型MEO支援サービスです。

Googleビジネスプロフィールの最適化、口コミ対応、投稿代行、アクセス分析などを通じて、千葉県内の中小事業者の“検索されて選ばれる力”を支援しています。

■千葉県観光メディアと連携しているからこそ提供できる“本質的な集客支援”

『チバマップ+』は、全国一律のテンプレート型SEOとは一線を画し、地域の地形・観光動線・イベントシーズン・住民ニーズに即した検索戦略を提供しています。

「雨の日 子連れ 房総」

「駅近 カフェ 松戸」

「ドライブ 映えスポット 千葉北部」

など、“地元で実際に検索されているキーワード”を分析・反映し、Google投稿やレビュー戦略に活かしています。

また、観光協会・商工会との連携や、インバウンド対応、地域横断キャンペーンなども視野に入れ、“見つけられて、来店される”導線設計を一貫して支援しています。

【会社概要】

■ 株式会社リカバリー

所在地:〒150-0034 東京都渋谷区代官山町20-23 3F

代表取締役CEO:原口 浩一

資本金:1,000万円

設立:2018年1月

Webサイト:https://www.recovery-run.jp/

事業内容:ローカル検索マーケティングツール「Uberall」事業およびSNSなどマルチチャネルコンテンツ運用事業

■ 株式会社ナンドミマーケティンググループ(虹色こまち編集部 運営会社)

所在地:東京都渋谷区代々木4-31-4

代表取締役社長:内野 敏樹

Webサイト:https://www.nandomi.jp/

虹色こまち:https://nijikoma.com/

MAIL:info@nandomi.jp