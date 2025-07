NEC¡¢¡ÖMSCI Selection Indexes¡×¤Ê¤ÉMSCI¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë»Ø¿ô¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤ËÁªÄê

日本電気株式会社

NECは、米国の大手金融サービス企業MSCIが発行する「MSCI Selection Indexes(注1)」、「MSCI日本株ESGセレクト・リーダーズ指数」、「MSCI日本株女性活躍指数(WIN)」の構成銘柄に選定されました。

THE INCLUSION OF NEC Corporation IN ANY MSCI INDEX, AND THE USE OF MSCI LOGOS, TRADEMARKS, SERVICE MARKS OR INDEX NAMES HEREIN, DO NOT CONSTITUTE A SPONSORSHIP, ENDORSEMENT OR PROMOTION OF NEC Corporation BY MSCI OR ANY OF ITS AFFILIATES.

THE MSCI INDEXES ARE THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MSCI. MSCI AND THE MSCI INDEX NAMES AND LOGOS ARE TRADEMARKS OR SERVICE MARKS OF MSCI OR ITS AFFILIATES.

MSCIは、世界中の投資家に不可欠な支援ツールとサービスを提供している金融サービス企業です。「MSCI Selection Indexes」は、グローバル市場を対象にESG(環境・社会・ガバナンス)の観点から高い評価を受けた企業で構成されており、NECはこの指数に2015年から組み入れられています(注2)。また、「MSCI日本株ESGセレクト・リーダーズ指数」と「MSCI日本株女性活躍指数(WIN)」は、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が採用する日本株6指数(注3)に含まれており、NECは2017年の選定以降、組み入れられています。

NECは、2005年に人権、労働、環境、腐敗防止を原則とする「国連グローバル・コンパクト」に署名し、NECの事業活動が社会に与える負の影響の最小化に努めると同時に、SDGs達成に貢献すべく、事業活動を通した社会価値創造に取り組んでいます。「2025中期経営計画」においても、サステナブルな成長に向けESG視点での経営優先テーマ「マテリアリティ」に取り組み、主要なESGインデックスに継続して組み入れられることを目指しています。

NECは、NECグループの価値観と行動の原点であるNEC Wayのもと、今後も安全・安心・公平・効率という社会価値の創造に努め、誰もが人間性を十分に発揮できる持続可能な社会の実現と、SDGsの掲げる目標の達成に貢献していきます

(注1) 2025年2月に、MSCI ESG Leaders Indexesから名称変更

(注2) 前身となる指数を含む。2015年当初はMSCI Global Sustainability Indexes

(注3) GPIFが採用する日本株を対象とした6指数は以下。NECは全てに組み入れられている。

・FTSE Blossom Japan Index

・FTSE Blossom Japan Sector Relative Index

・MSCI 日本株ESGセレクト・リーダーズ指数

・MSCI 日本株女性活躍指数(WIN)

・S&P/JPXカーボン・エフィシエント指数

・Morningstar 日本株式 ジェンダー・ダイバーシティ・ティルト指数(除くREIT)

NEC has been named to the “MSCI Selection Indexes,” (Note 1) the “MSCI Nihonkabu ESG Select Leaders Index,” and the “MSCI Japan Empowering Women Index (WIN),” issued by MSCI, a leading financial services company.

MSCI provides essential support tools and services to investors around the world. The MSCI Selection Indexes is composed of companies that have received high ratings from an environmental, social, and governance (ESG) perspective in global markets, and NEC has been included in the index since 2015 (Note 2). Additionally, the MSCI Nihonkabu ESG Select Leaders Index and the MSCI Japan Empowering Women Index (WIN) are included in the six Japanese equity indexes adopted by the Government Pension Investment Fund (GPIF) (Note 3), and NEC has been included in these indexes since their establishment in 2017.

NEC became a signatory to the United Nations Global Compact in 2005, which was founded on the basic principles of human rights, labor, environment and anti-corruption, and seeks to minimize the burdens that business activities may have on society. NEC aims to contribute to the creation of value for society through its business, and to the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) launched by the United Nations. Over the course of NEC's Mid-term Management Plan 2025, in order to promote sustainable growth, the company endeavors to achieve continuous inclusion in ESG indexes by advancing initiatives for materiality, which are priority management themes from an ESG perspective.



NEC also aims to create the social values of safety, security, fairness and efficiency to promote a more sustainable world where everyone has the chance to reach their full potential. Based on the NEC Way, a common set of values that form the basis for how the entire NEC Group conducts itself, NEC contributes to achieving the SDGs.

(Note 1) Renamed from the “MSCI ESG Leaders Indexes” in February 2025.

(Note 2) Includes predecessor indexes. Originally known as the “MSCI Global Sustainability Indexes” in 2015.

(Note 3) The six Japanese equity indexes adopted by GPIF are below. NEC is included in all of them.

・FTSE Blossom Japan Index

・FTSE Blossom Japan Sector Relative Index

・MSCI Nihonkabu ESG Select Leaders Index

・MSCI Japan Empowering Women Index (WIN)

・S&P/JPX Carbon Efficient Index

・Morningstar Japan ex-REIT Gender Diversity Tilt Index

