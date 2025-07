InstagramÈÎÂ¥¤ÇÍèÅ¹¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤Å¹ÊÞÍÍ¤Ø¡¢CRM»ëÅÀ¤ÇÊÑ¤¨¤ë½¸µÒ¥¢¥Ã¥×¤Î¿·¾ï¼±¡ÚGMO¥³¥Þー¥¹¡Û

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループの店舗向けCX(顧客体験)向上ソリューション事業を展開するGMOコマース株式会社(代表取締役社長:山名 正人、以下、GMOコマース)は、2025年7月7日より「GMOマーケティングDX Instagramダイレクトメッセージ」にLINE公式アカウント・Instagramの友だち同時登録機能を追加します。

従来のInstagram運用では投稿による情報発信が中心でしたが、多くの店舗事業者にとって「フォロワーが増えても売上につながらない」ことが課題でした。

そこで注目されるのが、顧客に直接メッセージを届けられるInstagramのダイレクトメッセージ(以下、Instagram DM)です。しかし、Instagram DMは本来、個別でのやり取りが中心で、メッセージ承認のハードルの高さからプッシュ型販促としての活用は困難でした。

今回リリースする新機能は、このハードルを解消し、さらにLINE公式アカウント(以下:LINE)との「友だち同時登録」も可能にします。これにより、多くの店舗で実績のあるLINEのCRM販促手法をInstagramにも展開でき、効率的な顧客基盤拡大と売上向上に貢献します。

【Instagram DMとは】

Instagram DMは、Instagram上でユーザー同士が個別にメッセージをやりとりできる機能です。従来は個人間のコミュニケーションツールとして利用されてきましたが、近年、企業が顧客と直接対話できるマーケティングツールとしても活用されています。投稿やストーリーズとは異なり、1対1の非公開コミュニケーションが可能で、よりパーソナライズされた顧客対応や販促活動を実現できます。また、テキストに加え、画像や動画など多様なフォーマットでのやり取りが可能で、外部リンクの設置も行えます。

一方、登録者への一斉配信や、カルーセル型のメッセージなどリッチなコンテンツを用いるためには、Meta社のAPIを用いた開発と審査が必要な点が高いハードルとなっています。

【Instagram販促の現状と課題】

現在の店舗におけるInstagram販促では、ビジュアルを重視した投稿制作やインフルエンサー等による拡散が重要視されており、投稿の企画・制作に多大な労力とコストが投じられています。しかし、費用対効果が不透明な上、Instagramのアルゴリズム上、投稿がすべてのフォロワーに届くわけではないため、継続的な顧客接点の確保が困難になっています。

そこで当社は、直接顧客に届くInstagram DMを活用した新しい販促手法に着目しました。しかし、Instagram DMは1対1のコミュニケーションが中心で、LINEのように多くの顧客への効率的なプッシュ型販促には向いていませんでした。また、企業アカウントが顧客にメッセージを送信するには、事前に顧客からのメッセージ送信や承認アクションが必要で、この「友だち」になってもらうハードルの高さが、普及を阻む要因となっていました。

これらの課題を受けて、当社は投稿中心のInstagram運用から、顧客との直接的なコミュニケーションを重視したアプローチへの転換を支援する新機能の開発に至りました。

【新機能の特徴】

1. 「友だち追加ボタン」による効率的なInstagram DM友だち獲得

LINEで馴染みのある「友だち追加」という言葉を利用したメッセージ承認ボタンをInstagramで再現。二次元コード読み取りやバナークリックなどからDM画面へ遷移し、「DM友だち追加」ボタンをタップするだけで登録が完了します。ユーザーにとって馴染みのある操作でスムーズな登録を促します。

2. LINEとInstagramの友だち同時登録による顧客囲い込み

1つの二次元コードまたはリンクから、LINE友だち登録とInstagram DMの承認の両方に登録を促すことができます。店頭POP、メルマガ、ECサイト、WEBサイトなど、オンライン・オフラインを問わず様々なタッチポイントからInstagram DMへの登録誘導が可能。特に店頭では専用二次元コードとスタッフの声掛けにより効果的な登録促進を実現します。

両プラットフォームでのプッシュ型販促により顧客接点を最大化し、どちらかのSNSしか利用しない顧客への機会損失を防ぎます。複数チャネルでの継続的なコミュニケーションにより、顧客との関係性強化と売上向上を支援します。

■料金

「GMOマーケティングDX Instagramダイレクトメッセージ」契約企業は追加料金なし(※1)で利用可能です。

(※1)GMOマーケティングDX Instagramダイレクトメッセージは月額20,000円(税抜)、配信ごとに2円がかかります。

【GMOマーケティングDX Instagramダイレクトメッセージについて】

(URL: https://www.gmo-c.jp/lp/instagram-dm/(https://www.gmo-c.jp/lp/instagram-dm/))

GMOコマースが提供する「GMOマーケティングDX Instagramダイレクトメッセージ」は、企業がInstagram DMの一斉配信を実現可能にしたサービスです。Meta社の公式APIを活用することで、テキストメッセージはもちろん、リンクを設置可能な画像やタップ可能なカルーセル形式のパネルボタン、1回のみ使用可能なボタンなど、多彩なリッチコンテンツ配信に対応。さらに、配信結果を記録した詳細レポートにより、施策効果を可視化し、売上への貢献を明確に把握することができます。導入企業では、Instagram DMの平均開封率が60.3%と高い成果を上げています。

これら機能の設計と運用には、GMOコマースが提供する「GMOマーケティングDX」(URL:https://www.gmo-c.jp/service/marut_dx/)において、LINEヤフー Sales Partnerとして多くの店舗様の販促支援に携わってきた知見と、高い継続率で支持されているサポート品質が活かされています。LINEと同様にInstagram DMも活用できるようになり、SNSを横断した効率的な販促活動が可能になります。

【GMOコマースについて】

GMOコマースは、“すべてのお店の「販促プラットフォーム」に”を目指し、小売・飲食・エンターテインメント業界の中小規模から大手チェーン店に至るまで店舗のマーケティングDX推進とCX向上を支援するサービス「GMOマーケティングコネクト」や「GMOマーケティングDX」を提供しております。

GMOコマースが提供する「GMOマーケティングDX」では、LINEやInstagramなどのSNSマーケティング支援サービスを展開しております。なかでもLINEのサポートサービスは2014年より約10年間の運用で蓄積したナレッジを活かした提案と担当制のサポートを行っています。「GMOマーケティングDX」におけるLINEの1年後の継続率は86%(※2)という高い実績を有し、2022年から3年連続でLINE Biz Partner Programにおいて最上位を獲得しており、業界トップクラスの高い専門性と実績を有しています。

今後もGMOコマースは、実店舗を中心とする事業者様の売上拡大に貢献してまいります。

(※2)2025年7月時点(当社調べ。LINE公式アカウントとサービス統合された LINE@の提供を含む。)

以上

