¥Ñー¥½¥ë¥Æ¥ó¥×¥¹¥¿¥Ã¥Õ½é¤Î¥Ñ¥é¥¢¥¹¥êー¥È¼Ò°÷¤òºÎÍÑ
¥Ñー¥½¥ë¥Æ¥ó¥×¥¹¥¿¥Ã¥Õ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò: ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹: ÌÚÂ¼ ÏÂÀ®¡¢°Ê²¼¥Ñー¥½¥ë¥Æ¥ó¥×¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¥Ñ¥é¥¢¥¹¥êー¥È¼Ò°÷¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó3Ì¾¡Ê¥Ñ¥éÂîµå1Ì¾¡¢¥´ー¥ë¥Üー¥ë2Ì¾¡Ë¤¬Æþ¼Ò¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¥µ»¤Ç³èÌö¤¹¤ë½êÂ°¥Ñ¥é¥¢¥¹¥êー¥È¤Î³èÆ°¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¡¢¤Ï¤¿¤é¤¯¼«Í³¤ò¹¤²¡¢¸Ä¿Í¤È¼Ò²ñ¤Î¹¬¤»¤ò¹¤²¤ë¡¢¡È¤Ï¤¿¤é¤¯Well-being¡ÉÁÏÂ¤¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¾®¿ù ¾»Ìé¡Ê¤³¤¹¤® ¤Þ¤µ¤ä¡ËÁª¼ê¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¶¥µ»¼ïÌÜ: ¥Ñ¥éÂîµå
½Ð ¿È: ÆàÎÉ¸©¹á¼Ç»Ô
ºÇ½ª³ØÎò: Å·ÍýÂç³Ø ¹ñºÝ³ØÉô ÃÏ°èÊ¸²½³Ø²Ê
¼ç¤Ê¼ÂÀÓ:
¡¡2018Ç¯¡¡Âè10²ó¹ñºÝ¥¯¥é¥¹ÊÌ¥Ñ¥éÂîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ 3°Ì
¡¡2019Ç¯¡¡Âè11²ó¹ñºÝ¥¯¥é¥¹ÊÌ¥Ñ¥éÂîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ 7°Ì
¡¡2023Ç¯¡¡Âè15²óÁ´ÆüËÜ¥Ñ¥éÂîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ 5°Ì
¡Ú¥Ñ¥éÂîµå¤È¤Ï¡Û
´ðËÜÅª¤Ë°ìÈÌÅª¤ÊÂîµå¶¥µ»¤È¥ëー¥ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°Û¤Ê¤ëÉôÊ¬¤È¤·¤Æ¡¢¼Ö°Ø»Ò¤ÎÉô¤ÈÎ©°Ì¤ÎÉô¤¬¤¢¤ê10¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤ËÂ°¤·¤¿Áª¼ê¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¹ñÆâÂç²ñ¤Ç¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¹ñºÝÂç²ñ¤ÇÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤áÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾å¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÌÚÂ¼ Í³¡Ê¤¤à¤é ¤æ¤¤¡ËÁª¼ê¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¶¥µ»¼ïÌÜ: ¥´ー¥ë¥Üー¥ë
½Ð ¿È: ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è
ºÇ½ª³ØÎò: ÅìµþÅÔÎ©Ê¸µþÌÕ³Ø¹» Àì¹¶²Ê ÍýÎÅ²Ê
¼ç¤Ê¼ÂÀÓ:
¡¡2021Ç¯¡¡2020Åìµþ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»Âç²ñ 12°Ì
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¥Ñ¥é¥íー¥¤¥ó¥°¡Ë
¡¡2023Ç¯¡¡IBSA Goalball Asia/Pacific Championships 2°Ì
¡¡2024Ç¯¡¡2024ÆüËÜ¥´ー¥ë¥Üー¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ 1°Ì
¡¡2025Ç¯¡¡Pajulahti2025Âç²ñ 1°Ì
¡¡2025Ç¯¡¡Malmo Lady Intercup2025 2°Ì
¢£¹Ô¹° ·ÉÍ´¡Ê¤æ¤¤Ò¤í ¤±¤¤¤¹¤±¡ËÁª¼ê¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¶¥µ»¼ïÌÜ: ¥´ー¥ë¥Üー¥ë
½Ð ¿È: Ê¡²¬¸©ÂÀºËÉÜ»Ô
ºÇ½ª³ØÎò: Ê¡²¬¹©¶ÈÂç³Ø ¾ðÊó¹©³ØÉô ¥·¥¹¥Æ¥à¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³Ø²Ê
¼ç¤Ê¼ÂÀÓ:
¡¡2024Ç¯¡¡¥Ñ¥ê¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»Âç²ñ 1°Ì¡ÊÃË»Ò¥Áー¥à¡Ë
¡¡2025Ç¯¡¡Pajulahti2025Âç²ñ 1°Ì
¡¡2025Ç¯¡¡Nations cup 2°Ì
¡Ú¥´ー¥ë¥Üー¥ë¤È¤Ï¡Û
¥¢¥¤¥·¥§ー¥É(ÌÜ±£¤·)¤òÃåÍÑ¤·¡¢1¥Áー¥à3¿Í¤ÇÎë¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥Üー¥ë¤òÁê¼ê¥´ー¥ë¤ËÅê¤²Æþ¤ì¤ÆÆÀÅÀ¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼éÈ÷Â¦¤Ï¡¢¥Üー¥ë¤Î²»¤äÁê¼ê¤ÎÂ²»¤òÊ¹¤Ê¬¤±¡¢¿ÈÂÎ¤òÅê¤²½Ð¤·¤Æ¥´ー¥ë¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤¬²»¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢´ÑµÒ¤âÀÅ¤«¤Ë´ÑÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÀÅ¼ä¤ÎÃæ¤Î³ÊÆ®µ»¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
6·î23Æü¡¢3Ì¾¤½¤í¤Ã¤Æ¡¢¼ÒÄ¹¤ÎÌÚÂ¼¤Ëº£¸å¤Î³èÆ°Í½Äê¤ä°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿
¢£ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÌÚÂ¼ ÏÂÀ®¤Î¥³¥á¥ó¥È
Åö¼Ò¤Ï¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥Ñ¥é¥¢¥¹¥êー¥È¤Î¾®¿ù¤µ¤ó¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¡¢¹Ô¹°¤µ¤ó¤ò¼Ò°÷¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×¤Î¤¢¤ê¤¿¤¤»Ñ¤È¤·¤Æ¡È¤Ï¤¿¤é¤¯Well-being¡ÉÁÏÂ¤¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤òÌÜ»Ø¤·¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯³èÌö¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¾®¿ù¤µ¤ó¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¡¢¹Ô¹°¤µ¤ó¤ÎÆþ¼Ò¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ëÂç¤¤Ê°ìÊâ¤È¹Í¤¨¤ª¤ê¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤Ç¤¤ëÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤¿¼Ò²ñ¹×¸¥¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤Î³èÌö¤ò»Ù±ç¤·¡¢Ã¯¤â¤¬¤Ï¤¿¤é¤¤ä¤¹¤¤¿¦¾ì´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ñー¥½¥ë¥Æ¥ó¥×¥¹¥¿¥Ã¥Õ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ã https://www.tempstaff.co.jp/ ¡ä
¥Ñー¥½¥ë¥Æ¥ó¥×¥¹¥¿¥Ã¥Õ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¿ÍºàÇÉ¸¯¡¢¾Ò²ðÍ½ÄêÇÉ¸¯¡¢¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¿Íºà¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2017Ç¯7·î¤è¤ê¡¢¥Æ¥ó¥×¥¹¥¿¥Ã¥Õ³ô¼°²ñ¼Ò¤«¤é¥Ñー¥½¥ë¥Æ¥ó¥×¥¹¥¿¥Ã¥Õ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ø¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¡£¥Ñー¥½¥ë¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤ª¤¦¡£¡×¤ò¥°¥ëー¥×¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¡¢¥°¥ëー¥×¤ÎÁíÎÏ¤ò¤¢¤²¤Æ¡¢Ï«Æ¯¡¦¸ÛÍÑ¤Î²ÝÂê²ò·è¤òÄÌ¤¸¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£