´Ú¹ñ¤ÇÊóÆ»¾Þ¤òÂ¿¿ô¼õ¾Þ¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー½¸¡¢ÆüËÜ¾åÎ¦¡ª¡Ø»ä¤¿¤Á¤ËÌ¾»É¤¬¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç»Å»ö¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ÙÈ¯Çä¡Ê7/9¡Ë¡£

株式会社大和書房(本社:東京都文京区、代表取締役:大和 哲)は『私たちに名刺がないだけで仕事してこなかったわけじゃない 韓国、女性たちの労働生活史』(京郷新聞ジェンダー企画班 著/すんみ 訳/尹 怡景 訳)を2025年7月9日に発売いたします。

韓国大手新聞社「京郷新聞社」で特別に編成されたジェンダー企画班による、偉大すぎる女性たちの記録

激動の時代、国を陰で支えてきたのは「正社員」には数えられない無数の女性たちだった――。

韓国社会を支えてきた50~70代の女性たちへのインタビュー集。インタビューの合間にジェンダー企画班による社会考察・分析も挿入。韓国の現代史の中でなくてはならなかった女性たちの「仕事」が立体的に浮かび上がってくると同時に、多くの困難が立ちはだかりながらも前を向き、懸命に働き続けてきた女性たちの姿に圧倒され、力が湧き上がってくるような1冊です。

目次

prologue ありふれた声を求めて

WAY TO WORK 出勤一日目 ほら見ろ、これが女性たちの人生だぞ。

WAY TO WORK 出勤二日目 私たちが働いていないだと?

WAY TO WORK 出勤三日目 男尊女卑からフェミニズムまで

WAY TO WORK 出勤四日目 ここは都会と違うんです

WAY TO WORK 出勤五日目 今日も出勤する女性たち

Epilogue 彼女たち一人一人が、一冊の本だった

著者略歴

京郷新聞ジェンダー企画班

ジェンダー企画『私たちに名刺がないだけで仕事してこなかったわけじゃない』のために構成された特別取材班。京郷新聞ジェンダーデスクと取材記者、女性物語アーカイブチャンネル「フラット」、データジャーナリズム班「ダイブ」、写真記者、プロデューサー、校閲記者など様々な職域の人たちがキルトのように集まった。2021年10月から名刺はないけれど、誰よりもしっかり働いてきた女性たちの物語を探し求め、彼女たちの人生をこの一冊の本にまとめた。

すんみ

翻訳家。早稲田大学大学院文学研究科修了。訳書に『コマネチのために』(チョ・ナムジュ、筑摩書房)『私たちのテラスで、終わりを迎えようとする世界に乾杯』(チョン・セラン、早川書房)、共訳書に『私たちにはことばが必要だ フェミニストは黙らない』『失われた賃金を求めて』(イ・ミンギョン、タバブックス)、『韓国、男子―その困難さの感情史』(チェ・テソプ、みすず書房)などがある。

尹 怡景(ゆん いきょん)

韓国・ソウル生まれ。慶應義塾大学大学院で文化人類学を学ぶ。訳書に『差別はたいてい悪意のない人がする』(キム・ジヘ、大月書店)、『夢を描く女性たち イラスト偉人伝』(ポムアラム、タバブックス)『私もまだ、私を知らない』(ホ・ジウォン、祥伝社)、『家族、この不条理な脚本』(キム・ジヘ、大月書店)などがある。

書籍概要

書名 :私たちに名刺がないだけで仕事してこなかったわけじゃない 韓国、女性たちの労働生活史

著者 :京郷新聞ジェンダー企画班

訳者 :すんみ / 尹 怡景

発売日:2025年7月9日

判型 :四六判

頁数 :272ページ

定価 :2,420円(税込)

発行元:株式会社大和書房 https://www.daiwashobo.co.jp