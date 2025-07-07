¸¶½É·ÏÆ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤·¤Ê¤³¤µ¤ó¤«¤é½Ð¤µ¤ì¤ë¥Á¥å¥Ã¥Ñ¥Á¥ã¥×¥¹¤ò»È¤Ã¤¿¡ÉMISSION¡É¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª¡Ø¡ô¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Á¥å¥Ã¥Ñ ¤·¤Ê¤³MISSION¡Ù¤ò¸ø³«¡ª
¡¡¥¯¥é¥·¥¨³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥Õー¥º¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦160¥«¹ñ¤òÄ¶¤¨¤ë¹ñ¡¹¤Ç¡¢150¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¿À¤³¦No.1¤Î¥í¥ó¥°¥»¥éー¤ÎËÀÉÕ¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥Ö¥é¥ó¥É*1¡Ö¥Á¥å¥Ã¥Ñ¥Á¥ã¥×¥¹¡×¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢¡ØFOEVER FUN¡Ù¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¤ë¥Á¥å¥Ã¥Ñ¥Á¥ã¥×¥¹¤Ë¤Æ¡¢¥Æ¥£ー¥ó¤ä¿Æ»Ò¤Ê¤ÉÉý¹¤¤À¤Âå¤Î¿Í¡¹¤¬¡¢¥Á¥å¥Ã¥Ñ¥Á¥ã¥×¥¹¤È¶¦¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿³Ú¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯»ö¤ò´ê¤¤¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡¢¥Á¥å¥Ã¥Ñ¥Á¥ã¥×¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ÎÆ°²è¡Ø¡ô¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Á¥å¥Ã¥Ñ¡Ù¤ÎÂè»°ÃÆ¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Á¥å¥Ã¥Ñ¥Á¥ã¥×¥¹¸ø¼°YouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Û
https://www.youtube.com/@chupachupsjapan5306/shorts(https://www.youtube.com/@chupachupsjapan5306/shorts)
¡¡Âè»°ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢TikTok¤äYouTube¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¡¢¼ã¼Ô¤Ë°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¸¶½É·ÏÆ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤·¤Ê¤³¤µ¤ó¤È¥Á¥å¥Ã¥Ñ¥Á¥ã¥×¥¹¤¬¥³¥é¥Ü¤·¡¢¤·¤Ê¤³¤µ¤ó¤«¤é½Ð¤µ¤ì¤ë6¼ï¤ÎMISSIONÆ°²è¡É¤·¤Ê¤³MISSION¡É¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡MISSION¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÊÒ¼ê¤Ç²¿ËÜ¤È¤ì¤ë!?¥Á¥å¥Ã¥Ñmini¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª¡×¤ä¡Ö¥Á¥å¥Ã¥ÑÌÜ±£¤·¿ÍÏµ¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¿Æ»Ò¡¦³ØÀ¸¥°¥ëー¥×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊý¤¬µ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤Ç¤¡¢Æ°²è¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡É¼«Ê¬¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡É¤È»×¤¨¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤·¤Ê¤³¤µ¤ó¼«¿È¤¬MISSION¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤â¡¢¤´¼«¿È¤ÎTikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¸ø³«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤·¤Ê¤³¤µ¤ó¤òÉÁ¤¤¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¥Á¥å¥Ã¥Ñ¥Á¥ã¥×¥¹¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥Ã¥¸¡×¤âÆ°²è¤Î±é½Ð¤ä¥³¥á¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡É¤·¤Ê¤³¥ïー¥ë¥É¡É¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
*1 ¥æー¥í¥â¥Ë¥¿ー¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëÄ´¤Ù¡¨²Û»Ò¡¦¥¹¥Ê¥Ã¥¯Îà2025Ç¯ÈÇ¡¨¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¥Íー¥à¡¨¾®ÇäÈÎÇä³Û¡¨2024Ç¯
¡Ø¡ô¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Á¥å¥Ã¥Ñ ¤·¤Ê¤³MISSION¡Ù Æ°²è¾Ò²ð
¢£¸ø³«Æü¡§2025Ç¯7·î7Æü¡Ê·î¡Ë
¢£¸ø³«¾ì½ê¡¦»þ´Ö¡§
¡¡¡¦¤·¤Ê¤³¤µ¤óTikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¡18:00 ¸ø³«
¡¡¡¦¥Á¥å¥Ã¥Ñ¥Á¥ã¥×¥¹¸ø¼°YouTube¡¡10:00 ¸ø³«
¡ú¤·¤Ê¤³¤µ¤ó¤¬MISSION¤ËÄ©Àï¡ª
¤·¤Ê¤³¤µ¤ó¤¬¼«¤é¥Á¥å¥Ã¥Ñ¥Á¥ã¥×¥¹¤ò»È¤Ã¤¿³Ú¤·¤¤¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÆ°²è¤òTikTok¤Ç¸ø³«¡£
Æ°²è¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢2¤Ä¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£¤·¤Ê¤³¤µ¤ó¤é¤·¤¤¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞµÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ëÆ°²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¤·¤Ê¤³¤µ¤óTikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ä¡¡https://www.tiktok.com/@ssshinako
¡ú³ØÀ¸¤ä¿Æ»Ò¤¬¡Ö¤·¤Ê¤³MISSION¡×¤ËÄ©Àï¡ª
³ØÀ¸¤ä¿Æ»Ò¤¬Ä©Àï¤¹¤ë¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤â¥Á¥å¥Ã¥Ñ¥Á¥ã¥×¥¹¸ø¼°YouTube¤Ç¸ø³«¡£
¡ÖÊÒ¼ê¤Ç²¿ËÜ¤È¤ì¤ë!?¥Á¥å¥Ã¥Ñmini¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª¡×¤ä¡Ö¥Á¥å¥Ã¥ÑÌÜ±£¤·¿ÍÏµ¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¸«¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤¤¿¿»÷¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£Í§Ã£Æ±»Î¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¿Æ»Ò¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤ÆÄ©Àï¤¹¤ëÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¾ìÌÌ¤Ê¤É¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Î³Ú¤·¤µ¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ì MISSIONÆ°²è £±.¡§ ¡É¿ä¤·¥Ú¥¢¥Á¥å¥Ã¥Ñ¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤è¡ª¡Í
¥Á¥å¥Ã¥Ñ¥Á¥ã¥×¥¹mini¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¤ò2ËÜÁª¤ó¤Ç¡É¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ª¤¤¤·¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÌ£¤¯¤é¤Ù¡£¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤ÎºÇ¶¯¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ì MISSIONÆ°²è £².¡§ ÊÒ¼ê¤Ç²¿ËÜ¤È¤ì¤ë!? ¥Á¥å¥Ã¥Ñmini¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª¡Í
¥Á¥å¥Ã¥Ñ¥Á¥ã¥×¥¹mini¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤Ã¤¿¤ª»®¤«¤é¡¢ÊÒ¼ê¤À¤±¤Ç²¿ËÜ¤Ä¤«¤á¤ë¤«¤ËÄ©Àï¡ª·ë²Ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÃíÌÜ¡£
¡Ì MISSIONÆ°²è £³.¡§ ¿ä¤·¥Õ¥ìー¥ÐーLOVE¥é¥Ã¥× ¡Í
³Æ¡¹¤Î¡É¿ä¤·¥Õ¥ìー¥Ðー¡É¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¥é¥Ã¥×¤ÇÉ½¸½¡ª¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯±¤¤òÆ§¤à»Ñ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢»×¤ï¤º¸ý¤º¤µ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¡ª
¡Ì MISSIONÆ°²è £´.¡§ µÕ¤µ¥Á¥å¥Ã¥Ñ10ÉÃ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª¡Í
ËÀÉÕ¤¤Î·Á¤ò³è¤«¤·¡¢¥Á¥å¥Ã¥Ñ¥Á¥ã¥×¥¹¤òµÕ¤µ¤Ë¤·¤Æ¥Æー¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ë²¿ËÜÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¤«¤ò¶¥¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª»þ´ÖÀ©¸Â¤È¶ÛÄ¥´¶¡¢¤½¤·¤ÆÎ©¤Ã¤¿¤È¤¤Î¹âÍÈ´¶¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡Ì MISSIONÆ°²è £µ.¡§¥Á¥å¥Ã¥ÑÌÜ±£¤·¿ÍÏµ¡ª¡Í
ÌÜ±£¤·¤ò¤·¤Æ°ìÀÆ¤Ë¥Á¥å¥Ã¥Ñ¥Á¥ã¥×¥¹¤ò¤Ê¤á¤Æ¡¢1¿Í¤À¤±°ã¤¦¥Õ¥ìー¥Ðー¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡É¿ÍÏµ¡É¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ÇÅö¤Æ¤ë¿äÍý·Ï¥²ー¥à¡ªÌ£¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÍê¤ê¤Ë¤É¤ó¤Ê¶î¤±°ú¤¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¤«¡Ä¡£
¡Ì MISSIONÆ°²è ➏¡§ ¥Á¥å¥Ã¥Ñ ¥¸¥§¥¹¥Á¥ãー¥¯¥¤¥º¡ª¡Í
¸ÀÍÕ¤ò»È¤ï¤º¤Ë¡¢ÂÎ¤ÎÆ°¤¤À¤±¤Ç¡É¤É¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¤«¡É¤òÅÁ¤¨¤ë¥¸¥§¥¹¥Á¥ãー¥²ー¥à¡£
¥³ー¥é¡©¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¡©¥é¥à¥Í¡©¤Ê¤É¡¢¥Õ¥ìー¥Ðー¤Î¥¤¥áー¥¸¤ò¤É¤¦ÅÁ¤¨¤ë¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
¢£ ChupaChups¤Ë´Ø¤·¤Æ
¡¡¡Ö¥Á¥å¥Ã¥Ñ¥Á¥ã¥×¥¹¡×¤Ï¡¢1958Ç¯¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢¤½¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê·Á¾õ¤È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê
¥Õ¥ì-¥Ðー¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£1969Ç¯¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤òÂåÉ½¤¹¤ë²è²È¡¢¥µ¥ë¥Ð¥Éー¥ë¡¦¥À¥ê¤ÎÁÏÂ¤Åª¤Ê¤Ò¤é¤á¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥í¥´¥Þー¥¯¤Ï¡¢¾¯¤·¤º¤Ä·Á¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤éº£Æü¤Þ¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ
¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï1977Ç¯¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Éý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Î¡ÖFOREVER FUN¡×¤Ë¤Ï¡¢¿Í¡¹¤Ë¡ÉFUN¡É¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î ¡ÈFUN¡È ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¡×¤ä¡Ö¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¤³¤È¡×¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¤È¶¦¤Ë³Ú¤·¤à¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£
¥Á¥å¥Ã¥Ñ¥Á¥ã¥×¥¹ ¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È https://www.chupachups.jp/
¥Á¥å¥Ã¥Ñ¥Á¥ã¥×¥¹¸ø¼°YouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://www.youtube.com/@chupachupsjapan5306
¥Á¥å¥Ã¥Ñ¥Á¥ã¥×¥¹¸ø¼°Twitter¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://twitter.com/ChupaChupsJapan
¥Á¥å¥Ã¥Ñ¥Á¥ã¥×¥¹¸ø¼°Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://www.instagram.com/chupachups_jp/
¥Á¥å¥Ã¥Ñ¥Á¥ã¥×¥¹¸ø¼°TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://www.tiktok.com/@chupa_chups_japan