Ã¦¥¢¥ë¥ß¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëPTPÍÑ¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥Õ¥£¥ë¥à¤ò³«È¯
ÂçÆüËÜ°õºþ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊDNP¡Ë¤Ï¡¢PTP¡ÊPress Through Package¡Ë¡ö1¤Î¥¢¥ë¥ßÇó¤òPTPÍÑ¥·ー¥È¤ÈÆ±¤¸ºà¼Á¤Î¥Ý¥ê¥×¥í¥Ô¥ì¥ó¡ÊPP¡Ë¤ËÃÖ¤´¹¤¨²ÄÇ½¤Ç¡¢¥Ð¥ê¥¢ÀÇ½¤òÉÕÍ¿¤·¤¿PTPÍÑPP¥Õ¥£¥ë¥à¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢PTP¤ò¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢PTPÍÑ¥·ー¥È¤È¥¢¥ë¥ßÇó¤òÊ¬Î¥¤¹¤ë¹©Äø¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¡£PTPÍÑPP¥·ー¥È¤Èº£²ó³«È¯¤·¤¿PP¥Õ¥£¥ë¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¥â¥Î¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸³è¼Ô¤ÎÍøÊØÀ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢°õºþÅ¬À¤äÌ©ÉõÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÆüËÜ¤Î°åÌôÉÊ»Ô¾ì¤Ç¤ÎÍ×µá¤â¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¸½¹Ô¤Î¥¢¥ë¥ßÇó¤ò¡ÖPTPÍÑPP¥Õ¥£¥ë¥à¡×¤ËÊÑ¹¹
³«È¯¤·¤¿PTPÍÑPP¥Õ¥£¥ë¥à¤òÍÑ¤¤¤¿PTP¤Î¥¤¥áー¥¸
¡Ú³«È¯¤ÎÇØ·Ê¡Û
²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤¬2025Ç¯2·î¤ËÊñÁõ¡¦ÊñÁõÇÑ´þÊªµ¬Â§¡ÊPackaging and Packaging Waste Regulation¡§PPWR¡Ë¤òÈ¯¸ú¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥â¥Î¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ëÊñºà¤ÎÆ³Æþ¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÄ¬Î®¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°åÌôÉÊ¥áー¥«ー¤Ê¤É¤â¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë²ÄÇ½¤ÊÊñºà¤ÎÆ³Æþ¤Î¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ëー¥º¤ËÂÐ¤·¤ÆDNP¤Ï¡¢¥Ð¥ê¥¢ÀÇ½¤òÉÕÍ¿¤·¤¿PTPÍÑPP¥Õ¥£¥ë¥à¤ò³«È¯¤·¡¢PTPÍÑPP¥·ー¥È¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¥â¥Î¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ëÊñºà¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚPTPÍÑPP¥Õ¥£¥ë¥à¤ÎÆÃÄ¹¡Û
£±.¥Ð¥ê¥¢ÀÇ½¤È¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÀ¤òÎ¾Î©
½¾Íè¤ÎPTPÍÑPP¥Õ¥£¥ë¥à¤Ï¡¢¥¢¥ë¥ßÇó¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÀ½ºÞ¤ò²¡¤·½Ð¤·¤ä¤¹¤¤ÆÃ¼ì¤Ê²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿å¾øµ¤¤Ê¤É¤Î¥Ð¥ê¥¢ÀÇ½¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤ÆDNP¤Ïº£²ó¡¢ÆÈ¼«¤Î¥³¥ó¥Ðー¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊºàÎÁ²Ã¹©¡Ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥Ð¥ê¥¢ÀÇ½¤ò¹â¤á¡¢¿å¾øµ¤Æ©²áÅÙ¡ö2 0.2g¡¿m2¡¦day°Ê²¼¡ö3¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥ßÇó¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Æ©ÌÀºàÎÁ¤ÎÇöËìÁØ¤Ç¹½À®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÀ¤â¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£².ÆüËÜ¤Î°åÌôÉÊ»Ô¾ì¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë°õºþÅ¬À¤äÌ©ÉõÀ¤ò¼Â¸½
½¾Íè¤ÎPTPÍÑPP¥Õ¥£¥ë¥à¤Ï¡¢¥¢¥ë¥ßÇó¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÂÑÇ®À¤¬Äã¤¯¡¢Ç®¤Ë¤è¤ë¿½Ì¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¡¢É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤òµºÜ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î°õºþÅ¬À¤äÀ½ºÞ¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎPTPÍÑ¥·ー¥È¤È¤ÎÌ©ÉõÀ¤Ë²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²óDNP¤Ï¡¢ºàÎÁ¤ä²Ã¹©¾ò·ï¤Î¹©É×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹ñÆâ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¬³Ê´ð½à¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë°õºþÅ¬À¤È°õºþ¸å¤ËÉ¬Í×¤ÊÌ©ÉõÀ¤òÃ´ÊÝ¤Ç¤¤ëPTPÍÑPP¥Õ¥£¥ë¥à¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£³. Æ©ÌÀÀ¤ÈµÛ¼¾À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥·ー¥È¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÇÀ½ºÞ¤ÎÉÊ¼Á¤òÊÝ»ý
À½ºÞ¤Ê¤É¤ÎÎ®ÄÌ¡¦ÈÎÇä»þ¤Ë¿åÊ¬¡¦¼¾µ¤¤Ë¤è¤ëÉÊ¼ÁÄã²¼¤òËÉ¤°¡Ö°åÌôÉÊÊñÁõ¸þ¤±PTPÍÑ¼ù»é¥·ー¥È¡×¡ö4¤È¡¢º£²ó³«È¯¤·¤¿PTPÍÑPP¥Õ¥£¥ë¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿å¾øµ¤¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ð¥ê¥¢ÀÇ½¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¼¾µ¤¤Ë¼å¤¤À½ºÞ¤Ç¤âÄ¹´ü´Ö¤ÎÉÊ¼ÁÊÝ»ý¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸³«¡Û
DNP¤Ï¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤ò°åÌôÉÊ¥áー¥«ー¸þ¤±¤ËÄó¶¡¤·¡¢2030Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤ËÎß·×10²¯±ß¤ÎÇä¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯6·î¤Ë³«È¯¤·¤¿¡Ö°åÌôÉÊÊñÁõ¸þ¤±PTPÍÑ¼ù»é¥·ー¥È¡×¤È¤È¤â¤ËËÜÀ½ÉÊ¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢DNP¤Ï¡¢2025Ç¯7·î9Æü¡Ê¿å¡Ë～11Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥ÈÀ¾¥Ûー¥ë4³¬¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè27²ó¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§¥Ã¥¯¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó[°åÌôÉÊ][²½¾ÑÉÊ]À½Â¤Å¸¡×¤ÎDNP¥Öー¥¹¡ÊW3-20¡Ë¤ÇËÜÀ½ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ö1 PTP ¢ª Ìô¤òÊñÁõ¤¹¤ëÊýË¡¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢¾ûºÞ¤ä¥«¥×¥»¥ë¤ò¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤È¥¢¥ë¥ßÇó¤Ç¶´¤ó¤À¥·ー¥È¾õ¤Î¤â¤Î¡£¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÉôÊ¬¤ò¶¯¤¯²¡¤¹¤³¤È¤Ç¥¢¥ë¥ßÇó¤¬ÇË¤±¡¢Ãæ¤ÎÌô¤ò1¾û¤º¤Ä¼è¤ê½Ð¤»¤ë¡£
¡ö2 ¿å¾øµ¤Æ©²áÅÙ¢ª Water Vapor Transmission Rate¡ÊWVTR¡Ë¡£¥Õ¥£¥ë¥à¤ÎÊªÀÃÍ¤Ç¡¢1m2¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¤ò1Æü¤ÇÄÌ²á¤¹¤ë¿å¾øµ¤¤ÎÎÌ¡£
¡ö3 ÊÝ¾ÚÃÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯³«È¯ÉÊ¤Î¼ÂÂ¬ÃÍ
¡ö£´ °åÌôÉÊÊñÁõ¸þ¤±PTPÍÑ¼ù»é¥·ー¥È ¢ª https://www.dnp.co.jp/news/detail/20176872_1587.html
¢¨µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¦¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨µºÜÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£¸åÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨PTPÍÑPP¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤» ¢ª https://biz.mkt.global.dnp.co.jp/l/819623/2025-05-19/5zxmy5