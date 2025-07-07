¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØÀ¸À®AIÆ³Æþ´ë¶È¤¬´Ù¤ë¡Öæ«¡×¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð²óÈò¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://majisemi.com/e/c/pcassist-20250724/M1D
¢£À¸À®AIÆ³Æþ´ë¶È¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¡Öæ«¡×
¼ÂºÝ¤ËDXÀ¸À®AI¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´üÂÔÄÌ¤ê¤ÎÀ®²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¡¢¸½¾ì¤Ë¿»Æ©¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢
¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï»ä¤¿¤Á¤¬´Ù¤ê¤¬¤Á¤Ê¡Öæ«¡×¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µÞÂ®¤Ë¿Ê²½¤·Â³¤±¤ëAI¥Äー¥ë¤È»ä¤¿¤ÁÆ³Æþ´ë¶È¤Î¸½¾õ¤òÀ°Íý¤·¡Öæ«¤Ë´Ù¤é¤Ê¤¤AI¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¡×¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£³èÍÑ¤Ç¤¤ë¿Íºà¤ÎÄêµÁ¤È¡¢¿Íºà°éÀ®¼êË¡
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸À®AI³èÍÑ¤Ë¤è¤ëDX¿ä¿Ê¤ÎÊýºö¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö»È¤¦¿Í¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¿Íºà°éÀ®¤Î¼êË¡¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
À¸À®AI¤ò¶ÈÌ³²þ³×¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¤È¤ª¹Í¤¨¤ÎÊý¤ä¡¢AIÆ³Æþ¤ÎÀ®²Ì¤¬ÉÔÌÀÎÆ¤Ç¤¢¤ë¤È¤ª¹Í¤¨¤ÎÊý¤ËÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¢£¼çºÅ¡¦¶¦ºÅ
¥Ôー¥·ー¥¢¥·¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò
¢£¶¨ÎÏ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹³èÍÑ¸¦µæ½ê
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://majisemi.com/e/c/pcassist-20250724/M1D
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¢©105-0022¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è³¤´ß1ÃúÌÜ2-20¡¡¼®Î±¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°3³¬
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://majisemi.com/e/c/pcassist-20250724/M1D
¢£DX²ÝÂê¤ÏAI¤ÎÆ³Æþ¤Ç²ò·è¡©
¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ä¥µー¥Ó¥¹³×¿·¤Ê¤É¡¢DX¿ä¿Ê¤ÎÌÜÅª¤Ï´ë¶È¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¥Çー¥¿¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ëÊÑ³×¤¬¶¦ÄÌ¤·¤Æµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢À¸À®AI¤¬¤½¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Î¼êË¡¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È¼ï¤ÇÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Æ³Æþ¤¹¤ì¤ÐÊÑ³×¤¬µ¯¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·Ð±Ä¡¦¸½¾ìÁÐÊý¤Î»ëÅÀ¤«¤é¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ËDXÀ¸À®AI¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´üÂÔÄÌ¤ê¤ÎÀ®²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¡¢¸½¾ì¤Ë¿»Æ©¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢
¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï»ä¤¿¤Á¤¬´Ù¤ê¤¬¤Á¤Ê¡Öæ«¡×¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µÞÂ®¤Ë¿Ê²½¤·Â³¤±¤ëAI¥Äー¥ë¤È»ä¤¿¤ÁÆ³Æþ´ë¶È¤Î¸½¾õ¤òÀ°Íý¤·¡Öæ«¤Ë´Ù¤é¤Ê¤¤AI¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¡×¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£³èÍÑ¤Ç¤¤ë¿Íºà¤ÎÄêµÁ¤È¡¢¿Íºà°éÀ®¼êË¡
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸À®AI³èÍÑ¤Ë¤è¤ëDX¿ä¿Ê¤ÎÊýºö¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö»È¤¦¿Í¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¿Íºà°éÀ®¤Î¼êË¡¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
À¸À®AI¤ò¶ÈÌ³²þ³×¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¤È¤ª¹Í¤¨¤ÎÊý¤ä¡¢AIÆ³Æþ¤ÎÀ®²Ì¤¬ÉÔÌÀÎÆ¤Ç¤¢¤ë¤È¤ª¹Í¤¨¤ÎÊý¤ËÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¢£¼çºÅ¡¦¶¦ºÅ
¥Ôー¥·ー¥¢¥·¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò
¢£¶¨ÎÏ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹³èÍÑ¸¦µæ½ê
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://majisemi.com/e/c/pcassist-20250724/M1D
¥Þ¥¸¥»¥ß¤Ï¡¢º£¸å¤â¡Ö»²²Ã¼Ô¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¡×¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²áµî¥»¥ß¥Êー¤Î¸ø³«»ñÎÁ¡¢Â¾¤ÎÊç½¸Ãæ¥»¥ß¥Êー¤Ï▶¤³¤Á¤é(https://majisemi.com?el=M1D)¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¢©105-0022¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è³¤´ß1ÃúÌÜ2-20¡¡¼®Î±¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°3³¬
¤ªÌä¹ç¤»¡§ https://majisemi.com/service/contact/
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]