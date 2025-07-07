¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØÇ÷¤ë¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¡¢ÂÐ±þ¤ÎÃÙ¤ì¤¬Ì¿¼è¤ê¤Ë¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://majisemi.com/e/c/teamt5-20250724/M1D
¢£¡Ö²¿¤¬´í¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¸½¾ì¤Î¸Â³¦
Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¼«¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë´í¸±¤Ê¶¼°Ò¤Ï²¿¤«¡×¤¬ÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£¸ø³«¾ðÊó¤ä¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È¤ÏÃÇÊÒÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«¼Ò¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÀµ³Î¤Ë¸«¶Ë¤á¤ë¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹¶·â¤ÎÃû¸õ¤òÂª¤¨¤ë¤Ë¤ÏÀìÌçÃÎ¼±¤È·ÑÂ³Åª¤Ê¾ðÊó¼ý½¸¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¾ì¤Ï¿Íºà¡¦»þ´Ö¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÉ¯Ç÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢ÂÐ±þ¤Ï¾ï¤Ë¸å¼ê¤Ë²ó¤ê¡¢¹¶·â¼Ô¤Ë¼çÆ³¸¢¤ò°®¤é¤ì¤ë¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¸å¼ê¤«¤éÀè¼ê¤Ø¡¢¶¼°Ò¤ò²Ä»ë²½¤·»öÁ°ËÉ¸æ¤ò¼Â¸½
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¹ñ²È»Ù±ç·¿¤ÎAPT¹¶·â¤äÃÏÀ¯³ØÅª¥ê¥¹¥¯¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¶¼°Ò¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤ò¤¤¤«¤Ë¼ÂÌ³¤Ç³èÍÑ¤¹¤ë¤«¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Þ¤¹¡£TeamT5¤Î¡ÖThreatVision¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢¼«¼Ò¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¹¶·â¤ÎÃû¸õ¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢Àè²ó¤ê¤·¤ÆÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹¶·â¼Ô»ëÅÀ¤Ç¤ÎÊ¬ÀÏ¤ä¡¢¶È³¦ÊÌ¤Ë¸«¤¨¤ë¥ê¥¹¥¯¤Î·¹¸þ¤Ê¤É¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤Î³èÍÑ½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼çºÅ¡¦¶¦ºÅ
TeamT5³ô¼°²ñ¼Ò
¢£¶¨ÎÏ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹³èÍÑ¸¦µæ½ê
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://majisemi.com/e/c/teamt5-20250724/M1D
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¢©105-0022¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è³¤´ß1ÃúÌÜ2-20¡¡¼®Î±¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°3³¬
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://majisemi.com/e/c/teamt5-20250724/M1D
¢£Áý²Ã¡¦¹ªÌ¯²½¤¹¤ë¹ñ²È»Ù±ç·¿¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â
¹ñ²È¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤¿APT¡ÊAdvanced Persistent Threat¡Ë¹¶·â¤Ï¡¢É¸Åª¤Î¶È¼ï¤äµ¬ÌÏ¤òÌä¤ï¤º³ÈÂç¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÀ½Â¤¶È¤äÄÌ¿®¡¢¶âÍ»¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë´Ø¤ï¤ë´ë¶È¤¬ÁÀ¤ï¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢¹¶·â¤ÏÄ¹´ü¤«¤Ä¹ªÌ¯¤Ë»Å³Ý¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÃÏÀ¯³ØÅª¤Ê¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¤³¤ì¤é¤Î¹¶·â¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥µ¥¤¥ÐーÈÈºá¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ðÊóÀï¡¦·ÐºÑÀï¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½¾Íè¤ÎËÉ¸æºö¤À¤±¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤¬º¤Æñ¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ¡¢´ë¶È¤Ë¤Ï¶¼°Ò¤ò¡ÈÃÎ¤ë¡ÉÎÏ¤¬¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¼«¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë´í¸±¤Ê¶¼°Ò¤Ï²¿¤«¡×¤¬ÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£¸ø³«¾ðÊó¤ä¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È¤ÏÃÇÊÒÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«¼Ò¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÀµ³Î¤Ë¸«¶Ë¤á¤ë¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹¶·â¤ÎÃû¸õ¤òÂª¤¨¤ë¤Ë¤ÏÀìÌçÃÎ¼±¤È·ÑÂ³Åª¤Ê¾ðÊó¼ý½¸¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¾ì¤Ï¿Íºà¡¦»þ´Ö¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÉ¯Ç÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢ÂÐ±þ¤Ï¾ï¤Ë¸å¼ê¤Ë²ó¤ê¡¢¹¶·â¼Ô¤Ë¼çÆ³¸¢¤ò°®¤é¤ì¤ë¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¸å¼ê¤«¤éÀè¼ê¤Ø¡¢¶¼°Ò¤ò²Ä»ë²½¤·»öÁ°ËÉ¸æ¤ò¼Â¸½
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¹ñ²È»Ù±ç·¿¤ÎAPT¹¶·â¤äÃÏÀ¯³ØÅª¥ê¥¹¥¯¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¶¼°Ò¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤ò¤¤¤«¤Ë¼ÂÌ³¤Ç³èÍÑ¤¹¤ë¤«¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Þ¤¹¡£TeamT5¤Î¡ÖThreatVision¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢¼«¼Ò¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¹¶·â¤ÎÃû¸õ¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢Àè²ó¤ê¤·¤ÆÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹¶·â¼Ô»ëÅÀ¤Ç¤ÎÊ¬ÀÏ¤ä¡¢¶È³¦ÊÌ¤Ë¸«¤¨¤ë¥ê¥¹¥¯¤Î·¹¸þ¤Ê¤É¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤Î³èÍÑ½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼çºÅ¡¦¶¦ºÅ
TeamT5³ô¼°²ñ¼Ò
¢£¶¨ÎÏ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹³èÍÑ¸¦µæ½ê
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://majisemi.com/e/c/teamt5-20250724/M1D
¥Þ¥¸¥»¥ß¤Ï¡¢º£¸å¤â¡Ö»²²Ã¼Ô¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¡×¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²áµî¥»¥ß¥Êー¤Î¸ø³«»ñÎÁ¡¢Â¾¤ÎÊç½¸Ãæ¥»¥ß¥Êー¤Ï▶¤³¤Á¤é(https://majisemi.com?el=M1D)¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¢©105-0022¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è³¤´ß1ÃúÌÜ2-20¡¡¼®Î±¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°3³¬
¤ªÌä¹ç¤»¡§ https://majisemi.com/service/contact/
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]