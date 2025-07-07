¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¡ÚºÆÊüÁ÷¡Û¥½ー¥¹¥³ー¥É¤äÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËËä¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¥Ñ¥¹¥ïー¥É¡¦¥Èー¥¯¥ó¤ÎÏ³¤¨¤¤¥ê¥¹¥¯¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://majisemi.com/e/c/lac-20250731/M1D
¤·¤«¤·¡¢IBM¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Vault¤òÃæ³Ë¤È¤¹¤ëHashiCorp¤ÎÀ½ÉÊ·²¤Ï¡¢ID¡¦¥Ñ¥¹¥ïー¥É¡¦API¥ー¤Ê¤É¡ÈËä¤â¤ì¤¿¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¡É¤òÈ¯¸«¡¦´ÉÍý¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢IBM¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÀïÎ¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥½ー¥¹¥³ー¥É¤äÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËËä¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¥Ñ¥¹¥ïー¥É¡¦¥Èー¥¯¥ó¤ÎÏ³¤¨¤¤¥ê¥¹¥¯
³«È¯¡¦±¿ÍÑ¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥½ー¥¹¥³ー¥É¤äÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ê¤É¤Ë¥Ñ¥¹¥ïー¥É¤äAPI¥Èー¥¯¥ó¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¥ー¤È¤¤¤Ã¤¿µ¡Ì©¾ðÊó¡Ê¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¡Ë¤¬Ëä¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Þ¤Þ±¿ÍÑ¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤é¤ÏGitHub¤äSlack¡¢Confluence¤È¤¤¤Ã¤¿³°Éô¥µー¥Ó¥¹¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼ÒÆâ³°¤Ë³È»¶¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢¿ÍÅª¥ß¥¹¤ä´ÉÍýÏ³¤ì¤¬Í¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»öÎã¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¹¶·â¤Ç¤Ï¡¢Ï³¤¨¤¤¤·¤¿¥¢¥¯¥»¥¹¥ー¤¬»È¤ï¤ì¡¢AWS¾å¤ËÉÔÀµ¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬ÂçÎÌÀ¸À®¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ IBM¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÀïÎ¬¤Î²òÀâ¤È¡¢Vault¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È´ÉÍý
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢IBM¤Ë¤è¤ëHashiCorpÇã¼ý¤¬´ë¶È¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÀïÎ¬¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤È°Õ¿Þ¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢HashiCorpÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ëVault Radar¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢Æü¡¹¤Î±¿ÍÑ¤Ç¸«Íî¤È¤µ¤ì¤¬¤Á¤ÊÇ§¾Ú¾ðÊó¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²Ä»ë²½¤·¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¤ËÈ÷¤¨¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤äÆ³Æþ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼çºÅ¡¦¶¦ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥Ã¥¯
¢£¶¨ÎÏ
ÆüËÜ¥¢¥¤¡¦¥Óー¡¦¥¨¥à³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹³èÍÑ¸¦µæ½ê
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://majisemi.com/e/c/lac-20250731/M1D
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¢©105-0022¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è³¤´ß1ÃúÌÜ2-20¡¡¼®Î±¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°3³¬
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://majisemi.com/e/c/lac-20250731/M1D
¡¦ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï 2025Ç¯ 6·î 18Æü¡Ê¿å¡Ë³«ºÅ¥»¥ß¥Êー¤ÎºÆÊüÁ÷¤Ç¤¹¡£
¡¦Â¿¤¯¤Î¤´Í×Ë¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÆÊüÁ÷¤Î³«ºÅ¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£ HashiCorpÇã¼ý¤Ë¸«¤ëIBM¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÀïÎ¬¤È¤Ï¡©
2025Ç¯¡¢IBM¤ÏHashiCorp¤òÇã¼ý¤·¡¢Terraform¤äVault¤Ê¤É¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢Ê£»¨²½¤¹¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥¯¥é¥¦¥É´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ë³«È¯¡¦±¿ÍÑ¤Î¼«Æ°²½¤È¸úÎ¨²½¤ò¿Þ¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏDevOps¤äInfrastructure as Code¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¶Ë¤á¤ÆÀïÎ¬Åª¤ÊÆ°¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥½ー¥¹¥³ー¥É¤äÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËËä¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¥Ñ¥¹¥ïー¥É¡¦¥Èー¥¯¥ó¤ÎÏ³¤¨¤¤¥ê¥¹¥¯
³«È¯¡¦±¿ÍÑ¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥½ー¥¹¥³ー¥É¤äÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ê¤É¤Ë¥Ñ¥¹¥ïー¥É¤äAPI¥Èー¥¯¥ó¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¥ー¤È¤¤¤Ã¤¿µ¡Ì©¾ðÊó¡Ê¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¡Ë¤¬Ëä¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Þ¤Þ±¿ÍÑ¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤é¤ÏGitHub¤äSlack¡¢Confluence¤È¤¤¤Ã¤¿³°Éô¥µー¥Ó¥¹¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼ÒÆâ³°¤Ë³È»¶¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢¿ÍÅª¥ß¥¹¤ä´ÉÍýÏ³¤ì¤¬Í¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»öÎã¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¹¶·â¤Ç¤Ï¡¢Ï³¤¨¤¤¤·¤¿¥¢¥¯¥»¥¹¥ー¤¬»È¤ï¤ì¡¢AWS¾å¤ËÉÔÀµ¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬ÂçÎÌÀ¸À®¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ IBM¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÀïÎ¬¤Î²òÀâ¤È¡¢Vault¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È´ÉÍý
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢IBM¤Ë¤è¤ëHashiCorpÇã¼ý¤¬´ë¶È¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÀïÎ¬¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤È°Õ¿Þ¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢HashiCorpÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ëVault Radar¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢Æü¡¹¤Î±¿ÍÑ¤Ç¸«Íî¤È¤µ¤ì¤¬¤Á¤ÊÇ§¾Ú¾ðÊó¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²Ä»ë²½¤·¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¤ËÈ÷¤¨¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤äÆ³Æþ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼çºÅ¡¦¶¦ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥Ã¥¯
¢£¶¨ÎÏ
ÆüËÜ¥¢¥¤¡¦¥Óー¡¦¥¨¥à³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹³èÍÑ¸¦µæ½ê
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://majisemi.com/e/c/lac-20250731/M1D
¥Þ¥¸¥»¥ß¤Ï¡¢º£¸å¤â¡Ö»²²Ã¼Ô¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¡×¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²áµî¥»¥ß¥Êー¤Î¸ø³«»ñÎÁ¡¢Â¾¤ÎÊç½¸Ãæ¥»¥ß¥Êー¤Ï▶¤³¤Á¤é(https://majisemi.com?el=M1D)¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¢©105-0022¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è³¤´ß1ÃúÌÜ2-20¡¡¼®Î±¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°3³¬
¤ªÌä¹ç¤»¡§ https://majisemi.com/service/contact/
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]