¥°¥íー¥Ó¥¹·Ð±ÄÂç³Ø±¡¡¢Âè21²ó¡Ö¥°¥íー¥Ó¥¹ ¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤¡¦¥¢¥ïー¥É¡×¤ò¼øÍ¿ ¡Ö¤¢¤¹¤«²ñµÄ2025¡×¤Ë¤Æ¼ø¾Þ¼°¡¢¼Ò²ñ¤äÁÈ¿¥¤ÎÁÏÂ¤¤ÈÊÑ³×¤ò¼ÂÁ©¤·¤¿5»á¤Ø
¥°¥íー¥Ó¥¹·Ð±ÄÂç³Ø±¡¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢³ØÄ¹¡§ËÙµÁ¿Í¡Ë¤Ï¡¢7·î5Æü¡¦6Æü³«ºÅ¤Î¡Ö¤¢¤¹¤«²ñµÄ2025¡×¤Ë¤Æ¡¢Âè21²ó¡Ö¥°¥íー¥Ó¥¹¡¡¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤¡¦¥¢¥ïー¥É¡×¤Î¼ø¾Þ¼°¤ò¿å¸Í»ÔÌ±²ñ´Û¥°¥íー¥Ó¥¹¥Ûー¥ë¡Ê°ñ¾ë¸©¿å¸Í»Ô¡Ë¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤¤¡¢ÁÏÂ¤ÉôÌç¡¦ÊÑ³×ÉôÌç¡¦¥½ー¥·¥ã¥ëÉôÌç¤Î3ÉôÌç¡¢¹ç·×5Ì¾¤Ë¼øÍ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥°¥íー¥Ó¥¹¡¡¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤¡¦¥¢¥ïー¥É¡×¤Ï¡¢µ¯¶È¤ä¿·µ¬»ö¶È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ê¤É¤Î¡ÖÁÏÂ¤¡×¤È´ûÂ¸ÁÈ¿¥¤ä»ö¶È¤Î¡ÖÊÑ³×¡×¤òÎ¨¤¤¤¿Â´¶ÈÀ¸¤ò¡¢²ñ·×¡¦ºâÌ³ÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ë»ñ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤«¡¢¤Þ¤¿¤½¤Î¥êー¥Àー¤¬¹â¤¤¿Í´ÖÅªÌ¥ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤â½Å»ë¤·É½¾´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ø¾Þ¼°¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤¢¤¹¤«²ñµÄ¡×¤Ï¡¢Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡¢³Æ¶È³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥êー¥Àー¤È¥°¥íー¥Ó¥¹·Ð±ÄÂç³Ø±¡¤Î³ØÀ¸¡Êºß¹»À¸¡¦Â´¶ÈÀ¸¡Ë¤ª¤è¤Ó¶µ°÷¤¬°ìÆ²¤Ë½¸¤¤¡¢³«ºÅ¤¹¤ë¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥°¥íー¥Ó¥¹·Ð±ÄÂç³Ø±¡¤Î¶µ°éÍýÇ°¤Ç¤¢¤ë¡ÖÇ½ÎÏ³«È¯¡×¡Ö»Ö¡×¡Ö¿ÍÅª¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡×¤ò°é¤Æ¤ë¾ì¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊÄó¶¡¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
21²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ö¤¢¤¹¤«²ñµÄ2025¡×¤Ë¤ÏÌó1,200¿Í¤¬»²²Ã¡£¥°¥íー¥Ó¥¹¥°¥ëー¥×¤¬ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ë¼è¤êÁÈ¤à°ñ¾ë¸©¿å¸Í»Ô¤Ë½¸¤¤¡¢¸ß¤¤¤Ë³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤¹¤«²ñµÄ2025 ³«ºÅ¥ì¥Ýー¥È¡§https://mba.globis.ac.jp/knowledge/detail-25078.html
¢£2025Ç¯¡¡¥°¥íー¥Ó¥¹¡¡¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤¡¦¥¢¥ïー¥É¼õ¾Þ¼Ô¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
¡ãÁÏÂ¤ÉôÌç¡ä
°æºä Í§Ç· »á¡Ê2023Ç¯Â´¶È¡Ë
¥³¥¤¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò ¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷
µ×ÊÝ ºÌ »á¡Ê2017Ç¯Â´¶È¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥é¥¤¥äー ¼¹¹ÔÌò°÷CCO ¥«¥¹¥¿¥Þー¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥ÈDiv ¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¥¸¥ãー
¡ãÊÑ³×ÉôÌç¡ä
²Ï¹ç Ã¤¿® »á¡Ê2018Ç¯Â´¶È¡Ë
Í³ÚÀ½²Û³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
¸¶ Íº²ð »á¡Ê2013Ç¯Â´¶È¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥ó¥½ー ¾åÀÊ¼¹¹Ô´´Éô ¥¨¥¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à»ö¶ÈÉôÄ¹
¡ã¥½ー¥·¥ã¥ëÉôÌç¡ä
ÀéÂåºê Æ©²æ »á¡Ê2017Ç¯Â´¶È¡Ë
¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¿Í»öËÜÉô¡¡¥Þ¥Í¥¸¥ãー
¡Ö¥°¥íー¥Ó¥¹¡¡¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤¡¦¥¢¥ïー¥É¡×¤Ï¥°¥íー¥Ó¥¹·Ð±ÄÂç³Ø±¡¤ÈÁ°¿È¤Ç¤¢¤ë¥°¥íー¥Ó¥¹¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëMBA¥×¥í¥°¥é¥àGDBA¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤ÎÃæ¤«¤é¼õ¾Þ¼Ô¤òÁª½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼õ¾ÞÉôÌç¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Îµ¯¶È¤ä¿·µ¬»ö¶È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ê¤É¤Î¡ÖÁÏÂ¤ÉôÌç¡×¡¢´ûÂ¸ÁÈ¿¥¤ÎºÆÀ¸¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÊÑ³×ÉôÌç¡×¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Î¼Â¸½¤Ë´Ø¤¹¤ë¡Ö¥½ー¥·¥ã¥ëÉôÌç¡×¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£Áª½Ð¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤ÎÁÏÂ¤¤äÊÑ³×¤Ë´óÍ¿¤·¡¢¼Ò²ñ²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ë»ñ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤«¡¢¤Þ¤¿¤½¤Î¥êー¥Àー¤¬¹â¤¤¿Í´ÖÅªÌ¥ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼ø¾ÞÍýÍ³
¡ãÁÏÂ¤ÉôÌç¡ä
°æºä Í§Ç· »á¡Ê2023Ç¯Â´¶È¡Ë
¥³¥¤¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò ¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷
°æºä Í§Ç·»á¤Ï¡¢2022Ç¯11·î¤Ë¥³¥¤¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£¼¹¹ÔÌò°÷¤È¤·¤Æ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÌç¤ò´É¾¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Á´¼Ò¶¦ÄÌ¤Î¡Ö¿ôÃÍ¡×¡Ö¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¡×¡Ö¥Çー¥¿¡¦ÍÑ¸ì¤ÎÄêµÁ¡×¤ÎÀ°È÷¤ò¼çÆ³¡£¶¦ÄÌ¸À¸ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¼ÒÆâ¤Î°Õ»×ÁÂÄÌ¤òÅ¬ÀÚ¤Ë¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥È¤·¡¢·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤ä°Õ»×·èÄê¤Î¸úÎ¨²½¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯4·î¤Ë¤Ï¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¡¢Æ±Ç¯7·î¤Ë¤ÏÉû¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¤Ë½¢Ç¤¡£Á´¼ÒÅª¤Ê¥³¥¹¥ÈºÇÅ¬²½¤ä·Ð±Ä´ÉÍýÂÎÀ©¤Î¶¯²½¡¢³«È¯¤Î½ÀÆðÀ¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÁÈ¿¥ºÆÊÔ¤ò¿ä¿Ê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ö¶È¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ÎºÆÊÔ¤â¼çÆ³¤·¡¢»ö¶ÈÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂî±Û¤·¤¿¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯6·î¤Ë¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¤Ë½¢Ç¤¸å¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÊÑ³×¤òÌÜÅª¤Ë´ë¶È¥Ð¥ê¥åー¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¼Â»Ü¡£Æ±Ç¯12·î¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥³¥¤¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯¥°¥ëー¥×¤ÎÊÆ¹ñNASDAQ»Ô¾ì¾å¾ì¤ò·Àµ¡¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¼«Î§Åª¤ÊÁÈ¿¥¹½ÃÛ¤òÄÌ¤¸¤¿»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Î²ÃÂ®¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·ÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¡£¿·¤¿¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë»º¶È¤ÎÁÏÂ¤¤È¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Î°µÅÝÅª¤Ê»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Î³ÎÊÝ¤Ë¿ÔÎÏ¤µ¤ì¡¢º£¸å¤â¹¹¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤È¡¢·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤ÆÀï¤¤Â³¤±¤ë»ÑÀª¤ò¾Î¤¨¡¢¥¢¥ïー¥É¤ò¼øÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
µ×ÊÝ ºÌ »á¡Ê2017Ç¯Â´¶È¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥é¥¤¥äー ¼¹¹ÔÌò°÷CCO ¥«¥¹¥¿¥Þー¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥ÈDiv ¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¥¸¥ãー
µ×ÊÝ ºÌ»á¤Ï¡¢2020Ç¯2·î¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥é¥¤¥äー¤Ë¼¹¹ÔÌò°÷ ¿·µ¬»ö¶ÈÃ´Åö¤È¤·¤Æ½¢Ç¤¡£ËÜ¤òÃø¼Ô¤äÃç´Ö¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Ç¿¼¤á¤ëÆÉ½ñ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Öflier book labo¡×¤È¡¢ËÜ¤Î³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤ë¹ÖºÂ¡Öflier book camp¡×¤Î»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÀ®Ä¹¤òÎÏ¶¯¤¯¸£°ú¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2020Ç¯2·î´ü¤ÎÇä¾åµ¬ÌÏ2.5²¯±ß¤«¤é¡¢2025Ç¯2·î´ü¤Ë¤Ï9.4²¯±ß¤È¡¢5Ç¯´Ö¤Ç3.7ÇÜ¤â¤Îµ¬ÌÏ¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î³ÈÂç¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥¤¥äーÁ´»ö¶È¤Î¡Ö¤ªµÒÍÍÉôÂâ¡×¤ò¸£°ú¤·¡¢¸ÜµÒÀïÎ¬¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤È¼Â¹Ô¤ò¿ä¿Ê¡£ÆÃ¤Ë¡¢SaaS¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê·ÑÂ³Î¨¤ò»Ù¤¨¤ë¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹ÁÈ¿¥¤ò¡¢°ìÅÙÊø²õ¤·¤«¤±¤¿¾õÂÖ¤«¤é¸«»ö¤ËºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢¥µー¥Ó¥¹¤½¤Î¤â¤Î¤Î¸«Ä¾¤·¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢flierÃ±ÂÎ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¸¦½¤»ö¶È¤äÊ¬ÀÏ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ò¿Ê¤á¡¢»ö¶È¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ûÂ¸»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤âÂç¤¤¯¹×¸¥¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡Ö»ö¶ÈÀ®Ä¹¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·Á¡×¤È¤Ê¤ê¡¢2025Ç¯2·î20Æü¤ÎÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¤Ø¤Î¾å¾ì¤ËÂ¤ë¶¯¸Ç¤Ê´ðÈ×¤òÃÛ¤¾å¤²¡¢º£¸å¤Î¹¹¤Ê¤ëÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·Â³¤±¤ë¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¤Î»ÑÀª¤ò¾Î¤¨¡¢¥¢¥ïー¥É¤ò¼øÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÊÑ³×ÉôÌç¡ä
²Ï¹ç Ã¤¿® »á¡Ê2018Ç¯Â´¶È¡Ë
Í³ÚÀ½²Û³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
²Ï¹ç Ã¤¿®»á¤ÏÂÌ²Û»Ò¤ò¼çÎÏ¤È¤¹¤ë²ñ¼Ò¤«¤é¡¢¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥Àー¡×¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊ¤ò¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜÃæ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤ª²Û»Ò¥áー¥«ー¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë²áµî¤Î±äÄ¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¤¿¸ùÀÓ¤Ç¤¹¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥Àー¤Î¸¶ºàÎÁ¤È¤·¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡Ö¥«¥«¥ªÆ¦¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢À¸»º¼Ô¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¡¢»ùÆ¸Ï«Æ¯Å±ÇÑ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥«¥«¥ª¸¶ÎÁ¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥«¥ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò¼Â»Ü¡£ºòÇ¯¤ÏÍ³ÚÀ½²Û¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥«¥«¥ª¸¶ÎÁ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥«¥ªÎ¨100%¤òÃ£À®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥Àー¤Ï¡¢¤ª²Û»Ò¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Ç½é¤á¤ÆË¶¶»Ô¤Î¡Ö´Ñ¸÷¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡×¤Ë½¢Ç¤¡£Ë¶¶¤È»¥ËÚ¤Ç¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°ÅÅ¼Ö¤òÁö¤é¤»¡¢ÃÏ¸µ´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¤¿ÃÏ°è¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤ÎÅ¸³«¡£ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤Ë¤â¿ÔÎÏ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢»Ö¤ò¶»¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·Â³¤±¤ë¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¤Î»ÑÀª¤ò¾Î¤¨¡¢¥¢¥ïー¥É¤ò¼øÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸¶ Íº²ð »á¡Ê2013Ç¯Â´¶È¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥ó¥½ー ¾åÀÊ¼¹¹Ô´´Éô ¥¨¥¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à»ö¶ÈÉôÄ¹
¸¶ Íº²ð»á¤Ï¡¢À¸»ºµ»½Ñ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¸å¡¢2016Ç¯¤Ë·Ð±ÄÀïÎ¬ÉôÌç¤Ø°ÛÆ°¤·¡¢Á´¼Ò¤ÎÃæÄ¹´üÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¡¦¿ä¿Ê¤òÃ´Åö¡£¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤¬100Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÂçÊÑ³×´ü¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¡¢·Ð±ÄÊý¿Ë¤ÎºöÄê¤ä·Ð±Ä²þ³×¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¿Í»öÉôÌç¤Î¥È¥Ã¥×¤È¤·¤ÆºÇÇ¯¾¯¤Ç¾åÀÊ¼¹¹Ô´´Éô¤Ë½¢Ç¤¡£¡Ö²ñ¼Ò¤ÎÂçµÁ¤È¼Ò°÷¤Î¹¬¤»¤ÎÎ¾Î©¡×¤ò·Ç¤²¡¢¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òºöÄê¡£¥¥ã¥ê¥¢¼«Î§¤ÎÂ¥¿Ê¡¢¿Íºà¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ÎºÇÅ¬²½¡¢¿Í»öÀ©ÅÙ¡¦ºÎÍÑÀïÎ¬¤ÎºÆ¹½ÃÛ¡¢¥«¥ë¥Á¥ãーÊÑ³×¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î²þ³×¤ò¸£°ú¤·¡¢¼Ò°÷¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÂçÉý¤Ê¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤«¤é¤Ï¥µー¥Þ¥ë»ö¶È¥°¥ëー¥×¤Ë°ÛÆ°¤·¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à»ö¶ÈÉô¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥Ó¥óÆâ¤ÎÇ®²ÝÂê²ò·è¤È²÷Å¬À¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤òÎÏ¶¯¤¯¥êー¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç´ë¶È¤ÎÃæ¤Ç¡¢º¤Æñ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤âÄü¤á¤º¤Ë²ñ¼Ò¤ÎÊÑ³×¤ò¼ÂÁ©¤·¤Ä¤Å¤±¤ë¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¤Î»ÑÀª¤ò¾Î¤¨¡¢¥¢¥ïー¥É¤ò¼øÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥½ー¥·¥ã¥ëÉôÌç¡ä
ÀéÂåºê Æ©²æ »á¡Ê2017Ç¯Â´¶È¡Ë
¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¿Í»öËÜÉô¡¡¥Þ¥Í¥¸¥ãー
ÀéÂåºê Æ©²æ»á¤Ï¡¢¥Ë¥åー¥í¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¡¦¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢Àº¿À¡¦È¯Ã£¾ã³²¤Î¤¢¤ë¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬Ç½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏÁ´¹ñ8µòÅÀ¤Ë³ÈÂç¤·¡¢¿ôÉ´Ì¾¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬³èÌö¤¹¤ë¥Áー¥à¤òÅý³ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¡õ¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¤ò·Ð±ÄÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑ¤ò½ÅÍ×¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÀº¿À¡¦È¯Ã£¾ã³²¤Ëº¬¿¼¤¤¼Ò²ñ²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤ÈÂª¤¨¡¢2019Ç¯¤ËÀº¿À¡¦È¯Ã£¾ã³²¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£°Ê¹ß¡¢Á´¹ñ¤ÎÅÔ»Ô¤Ë¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¤òÅ¸³«¤·¡¢³ÆÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢2024Ç¯¤ËÀ¤³¦Åª¤Ê¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑ¤ÎÄ´ººµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ëDisability:IN¤Î¡ÖDisability Equality Index¡×¤ÇºÇ¹â¥¹¥³¥¢¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¾ã³²¼Ô¤¬Æ¯¤¤ä¤¹¤¤¿¦¾ì¤È¤·¤Æ¡ÖBest Places to Work for People with Disabilities¡×¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê´ë¶È¤ä¾ÊÄ£¡¦Âç³Ø¡¢³¤³°(²¤ÊÆ¡¦¥¢¥¸¥¢¡¦ÆîÊÆ)¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¤ÎÃÎ¸«¤ò¼ÒÆâ³°¤Ë¹¤¯Å¸³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦¤Î¥Ë¥åー¥í¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¤äÆüËÜ¤Î¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤È¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¸¥¿ÈÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ßÂ³¤±¤ë¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¤Î»ÑÀª¤ò¾Î¤¨¡¢¥¢¥ïー¥É¤ò¼øÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
²áµî¤Î¼õ¾Þ¼Ô°ìÍ÷¡§ https://mba.globis.ac.jp/alumni/alumniaward/
¡þ¤¢¤¹¤«²ñµÄ
¡Ö¤¢¤¹¤«²ñµÄ¡×¡ÊASKA¡áAssembly for Synergy, Knowledge and Ambition¡Ë¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ó¥¹·Ð±ÄÂç³Ø±¡¤Î¶µ°éÍýÇ°¤Ç¤¢¤ë¡ÖÇ½ÎÏ³«È¯¡×¡Ö»Ö¡×¡Ö¿ÍÅª¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡×¤ò°é¤Æ¤ë¾ì¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢³Æ¶È³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥êー¥Àー¤È³ØÀ¸¡Êºß¹»À¸¡¦Â´¶ÈÀ¸¡Ë¤ª¤è¤Ó¶µ°÷¤¬°ìÆ²¤Ë½¸¤¤¡¢³«ºÅ¤¹¤ë2Æü´Ö¤Î¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤¬¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢¿¿¤Ë¸òÎ®¤ò¿¼¤á¡¢¼ø¶È¤ä¶µºà¤À¤±¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤ºÇÀèÃ¼¤Î·Ð±ÄÃÎ¤ò³Ø¤Ó¡¢Ì¤Íè¤òÉÁ¤¯¡£»²²Ã¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÆÀ¤¿»É·ã¤ò¸½¾ì¤Ë»ý¤Áµ¢¤ê¡¢ÁÈ¿¥ÊÑ³×¤ä¼Ò²ñ¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¤â¤¿¤é¤¹»ö¶È¤ÎÁÏÂ¤¤Ê¤É¡¢Ì¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥°¥íー¥Ó¥¹·Ð±ÄÂç³Ø±¡
¡Ê ÆüËÜ¸ì¥×¥í¥°¥é¥à(https://mba.globis.ac.jp/?utm_source=release&utm_medium=referral&utm_campaign=univ_top)¡¡¡Ã±Ñ¸ì¥×¥í¥°¥é¥à(https://www.globis.ac.jp/) ¡Ë
¥°¥íー¥Ó¥¹·Ð±ÄÂç³Ø±¡¤Ï¡¢2006Ç¯¤Î³«³Ø°ÊÍè¡ÖÇ½ÎÏ³«È¯¡×¡Ö¿ÍÅª¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¹½ÃÛ¡×¡Ö»Ö¤Î¾úÀ®¡×¤ò¶µ°éÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÁÏÂ¤¤ä¼Ò²ñ¤ÎÊÑ³×¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¹â¤¤»Ö¤ò»ý¤Ã¤¿¥êー¥ÀーÇÚ½Ð¤Î¤¿¤á¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¸ìMBA¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢Åìµþ¡¦Âçºå¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Ê¡²¬¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î5¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢ÀçÂæ¡¦¿å¸Í¡¦²£ÉÍ¤ËÆÃÀß¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ò³«Àß¡£¤µ¤é¤Ë³¤³°¤Ç¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¡¦¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¡¦¥Þ¥Ë¥é¤Ë³«¹ÖµòÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2006Ç¯³«³ØÅö½é78Ì¾¤À¤Ã¤¿Æþ³Ø¼Ô¿ô¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¤Ë¤ÏÆüËÜ¸ìMBA¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç943Ì¾¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºß¹»À¸¡¦Â´¶ÈÀ¸¤Ï¹ç·×£±Ëü3,000¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢ÆüËÜºÇÂç¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯ー¥ë*¤ËÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ñ¸ìMBA¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¥Ñー¥È¥¿¥¤¥à¡õ¥ª¥ó¥é¥¤¥óMBA¥×¥í¥°¥é¥à¡¢¥Õ¥ë¥¿¥¤¥àMBA¥×¥í¥°¥é¥à¤òÅ¸³«¤·¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤«¤éÂ¿ÍÍ¤Ê³ØÀ¸¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥íー¥Ó¥¹·Ð±ÄÂç³Ø±¡¤Ï¡¢º£¸å¤âÁÏÂ¤¤ÈÊÑ³×¤òÃ´¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥êー¥Àー¤ò°éÀ®¤·¡¢¥Æ¥¯¥Î¥Ùー¥È»þÂå¤ÎÀ¤³¦No.1MBA¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
* ¡¡»²¹Í¡§Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÀìÌç¿¦Âç³Ø±¡°ìÍ÷¡×
¡Ú¥°¥íー¥Ó¥¹·Ð±ÄÂç³Ø±¡¡¡ÂÎ¸³¥¯¥é¥¹¡õÀâÌÀ²ñ¡Û
¥°¥íー¥Ó¥¹·Ð±ÄÂç³Ø±¡¤Ï¡¢ËÜ²Ê¡ÊMBA¡Ë¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢¿Ê³Ø¤ò»ëÌî¤ËÃ±²Ê¤Ç1²ÊÌÜ¤«¤é³Ø¤Ó»Ï¤á¤¿¤¤Êý¸þ¤±¤Ë¡¢ÂÎ¸³¥¯¥é¥¹¡õÀâÌÀ²ñ¤òÁ´¹ñ¤ÎµòÅÀ¡¢¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://mba.globis.ac.jp/trial-class/(https://mba.globis.ac.jp/trial-class/?utm_source=release&utm_medium=referral&utm_campaign=trial-class)
ÆüÄø¤Î¹ç¤ï¤Ê¤¤Êý¡¢²áµî¤Ë¡ÖÂÎ¸³¥¯¥é¥¹¡õÀâÌÀ²ñ¡×¤Ë»²²ÃºÑ¤ß¤ÎÊý¡¢¥°¥íー¥Ó¥¹¤Ç¤Î¼õ¹Ö·Ð¸³¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¡¢¸ÄÊÌÁêÃÌ(https://mba.globis.ac.jp/trial-class/consultation/?utm_source=release&utm_medium=referral&utm_campaign=consultation)¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¥°¥íー¥Ó¥¹ ¡Ê https://globis.co.jp(https://globis.co.jp) ¡Ë
¥°¥íー¥Ó¥¹¤Ï1992Ç¯¤ÎÀßÎ©Íè¡¢¡Ö·Ð±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ò¥È¡¦¥«¥Í¡¦¥Á¥¨¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤òÁÏ¤ê¡¢¼Ò²ñ¤ÎÁÏÂ¤¤ÈÊÑ³×¤ò¹Ô¤¦¡×¤³¤È¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢³Æ¼ï»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Ò¥È¡×¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¡¢³Ø¹»Ë¡¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¥°¥íー¥Ó¥¹·Ð±ÄÂç³Ø±¡¡×¤Ê¤é¤Ó¤Ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÎ©¤Î¥¹¥¯ー¥ë¡Ö¥°¥íー¥Ó¥¹¡¦¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¹¥¯ー¥ë¡×¡Ö¥°¥íー¥Ó¥¹¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥¹¥¯ー¥ë¡×¡¢´ë¶ÈÆâ¸¦½¤»ö¶È¤ò¹Ô¤¦¥°¥íー¥Ó¥¹¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥È¡¦¥¨¥Ç¥å¥±ー¥·¥ç¥ó¤Èe¥éー¥Ë¥ó¥°¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥é¥¹¤Î¤Û¤«Äê³ÛÀ©Æ°²è³Ø½¬¥µー¥Ó¥¹¡ÖGLOBIS ³Ø¤ÓÊüÂê¡×¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥°¥íー¥Ó¥¹¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¢¡Ö¥«¥Í¡×¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤Ø¤ÎÅê»ñ¡¦°éÀ®¤ò¹Ô¤¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡Ö¥°¥íー¥Ó¥¹¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥º¡×¡¢¡Ö¥Á¥¨¡×¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¡¢½ÐÈÇ»ö¶È¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖGLOBIS ³Ø¤ÓÊüÂê¡ßÃÎ¸«Ï¿¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÏÂ¤¤ÈÊÑ³×¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍG1¤Ë¤è¤ë¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹±¿±Ä¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍKIBOW ¤Ë¤è¤ë¿ÌºÒÉü¶½»Ù±ç¤ª¤è¤Ó¼Ò²ñÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÅê»ñ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥íー¥Ó¥¹¡§
³Ø¹»Ë¡¿Í ¥°¥íー¥Ó¥¹·Ð±ÄÂç³Ø±¡
¡¦ÆüËÜ¸ì¡ÊÅìµþ¡¢Âçºå¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Ê¡²¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë¡¿±Ñ¸ì¡ÊÅìµþ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò ¥°¥íー¥Ó¥¹
¡¦¥°¥íー¥Ó¥¹¡¦¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¹¥¯ー¥ë
¡¦¥°¥íー¥Ó¥¹¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥¹¥¯ー¥ë
¡¦´ë¶ÈÆâ¸¦½¤
¡¦½ÐÈÇ¡¿ÅÅ»Ò½ÐÈÇ
¡¦¡ÖGLOBIS ³Ø¤ÓÊüÂê¡ßÃÎ¸«Ï¿¡×¡¿¡ÖGLOBIS Insights¡×
¡¦¡ÖGLOBIS ³Ø¤ÓÊüÂê¡×¡¿¡ÖGLOBIS Unlimited¡×
¥°¥íー¥Ó¥¹¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò
¸ÜÈà»×¡Ê¾å³¤¡Ë´ë¶È´ÉÍý»ðëÎÍ¸Â¸ø»Ê
GLOBIS Asia Pacific Pte. Ltd.
GLOBIS Asia Campus Pte. Ltd.
GLOBIS Thailand Co. Ltd.
GLOBIS USA, Inc.
GLOBIS Europe BV
GLOBIS Manila Inc.
¤½¤ÎÂ¾¤Î³èÆ°¡§
¡¦°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍG1
¡¦°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍKIBOW
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò°ñ¾ë¥í¥Ü¥Ã¥Ä¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒLuckyFM°ñ¾ëÊüÁ÷
¡Ú¼èºà¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥°¥íー¥Ó¥¹ ¹Êó¼¼¡¡Ã´Åö¡§ÅÚ¶¶ÎÃ
E-MAIL¡§ pr-info@globis.com