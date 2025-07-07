Snap to Earn¡ÖSNPIT¡Ê¥¹¥Ê¥Ã¥×¥¤¥Ã¥È¡Ë¡×¡¢TOYOTA GAZOO Racing¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥«¥á¥éNFT´°Çä¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼ÒGALLUSYS¡Ê¥®¥°¥ïー¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É 2375¡Ë»Ò²ñ¼Ò ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è ÂåÉ½¡§Àõ°æ½Ó¸÷ °Ê²¼¡¢GALLUSYS¡Ë¤¬³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¥²ー¥à¡ÖSNPIT¡×¤Ï¡¢2025Ç¯6·î30Æü¡Ê·î¡Ë20:00¤è¤êÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿TOYOTA GAZOO Racing¡Ê°Ê²¼¡§TGR¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óNFT¤¬¡¢Í½ÁÛ¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ëÈ¿¶Á¤ò¼õ¤±¡¢´°Çä¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ TGR¥³¥é¥Ü¥«¥á¥éNFT ÈÎÇä³µÍ×
ÈÎÇä¿ô¡§300¸Ä¡Ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ë
ÈÎÇä²Á³Ê¡§30,000±ßÁêÅö¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
·èºÑÊýË¡¡§POL¤Þ¤¿¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É
ÈÎÇä¥Úー¥¸¡§https://lp.snpit.xyz/gr-toyota
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
SNPIT¤Ïº£¸å¤âTGR¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¡¢¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¤ÈWeb3¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¿·¤¿¤Ê»²²ÃÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Âè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢NFT¹ØÆþ¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç20Ì¾ÍÍ¤ò¡¢7·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÉÙ»Î¥¹¥Ôー¥É¥¦¥§¥¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÁ´ÆüËÜ¥¹ー¥Ñー¥Õ¥©ー¥ß¥å¥éÁª¼ê¸¢ Âè6Àï¡×¤Ø¤ÎÌµÎÁ¥Ð¥¹¥Ä¥¢ー¤Ë¤´¾·ÂÔÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÈSNS¤Ë¤Æ¿ï»þÈ¯¿®Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥®¥°¥ïー¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¡Û
¾¦¹æ¡§¥®¥°¥ïー¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§»Ò²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä´ÉÍý¡Ê¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¥¨¥³¥Î¥ßー¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥¨¥³¥Î¥ßー¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡Ë
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.gig.co.jp/
¡ÖÆüËÜ°ì¤ÎGig Economy¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥Þー¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ï«Æ¯»Ô¾ì¤Ë³×Ì¿¤òµ¯¤³¤¹¡ª¡×¤ò´ë¶È
Vision¤Ë¿ø¤¨¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¤ÎGig Economy¾¦·÷¤Î¹½ÃÛ¤È¤È¤â¤Ë¡¢³Æ¼ï¥·¥¹¥Æ¥à
³«È¯¡¢¥ª¥ó¥µ¥¤¥È¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ーÅùBPO¶ÈÌ³¡¢¥·¥§¥¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò¤¹¤ë
¥°¥ëー¥×¡£½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÄ©Àï¤ò¤Ä¤Å¤±¡¢¹ñÆâÏ«Æ¯»Ô¾ì¤Ë¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒGALLUSYS¡Û
¾¦¹æ¡§³ô¼°²ñ¼ÒGALLUSYS
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è
ÂåÉ½¼Ô¡§Àõ°æ ½Ó¸÷
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://gallusys.com/
³ô¼°²ñ¼ÒGALLUSYS¤Ï¤Î¤Á¤ËÊ¸²½¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÎÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤¹¥¢¥×¥ê³«È¯²ñ¼Ò¡£Èó¸À¸ìSNS¡Ö¥Ô¥¯¥Æ¥£¥¢¡×¤ò¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¥ê¥êー¥¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¥«¥á¥é¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥×¥ê¤Î³«È¯¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡£