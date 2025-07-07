À¤³¦½é ¡ÈÈ¯ÅÅÁ¥¤«¤éÅÅÎÏ¶¡µë¤¹¤ëÍÎ¾å¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¡É¤ò¶¦Æ±³«È¯

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(Ãð1) Kinetics technologies holdings limited
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Karadeniz Holding HP¡§Karadeniz Holding | Home(https://www.karadenizholding.com/home)
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