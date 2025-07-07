»°É©¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤µ»½Ñ´Û¡¢¡Ö1/1 SCALE PROJECT¡×¤ò¿·¤¿¤Ë¸ø³«¡¡¼ÂÊªÂç¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÇÂ¿ºÌ¤ÊÀ½ÉÊ·²¤ä»ö¶È¤Î¥¹¥±ー¥ë¤òÂÎ´¶
¢¡ µ»½Ñ¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Í»¹ç¤·¤¿¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¶õ´Ö¤¬7·î12Æü¡ÊÅÚÍË¡Ë¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó
¢¡ ¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ï¡¢Âç¶õ´Ö¤òÀ¸¤«¤·¤¿À½ÉÊ¤Î¼ÂÊªÂç¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤òÅ¸³«¡¢»ö¶È¤äµ»½Ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÍè´Û¼Ô¤ÎÍý²ò¤òÂ¥¿Ê
¢¡ ¥Õ¥¡¥µー¥É¤Ç¤Ï¡¢¿Í¡¹¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤«¤éÍ¯¤½Ð¤ë¼«Í³¤ÊÁÏÂ¤ÎÏ¤ò¡¢ÀÄ¿§¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤ÇÉ½¸½
¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹´°À®Í½ÁÛCG
»°É©½Å¹©¥°¥ëー¥×¤¬±¿±Ä¤¹¤ë»°É©¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤µ»½Ñ´Û¡Ê²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¡Ë¤Ï¡¢¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤È¥Õ¥¡¥µー¥É¡Ê·úÊªÀµÌÌ¤Î³°´Ñ¡Ë¤ò²þ½¤¤·¡¢2025Ç¯7·î12Æü¡ÊÅÚÍË¡Ë¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖUNIVERSE BLUE¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢²£ÉÍ¡¦¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿³¹ÊÂ¤ß¤ËÄ´ÏÂ¤·¤Ä¤Ä¡¢Íè´Û¼Ô¤Î¶½Ì£¤ò°ú¤¤Ä¤±¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ø¤Èºþ¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¡ÖUNIVERSE BLUE¡×¤Ï¡¢»°É©½Å¹©¥°¥ëー¥×¤¬ÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤ÈÌ¤Íè¤ò¤Ä¤Ê¤°¾ÝÄ§¤Ç¤¹¡£¡ÖÀÄ¾Æ¤¿ÞÌÌ¡Êblueprint¡Ë¡×¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿µ»½Ñ¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤ä¡¢¡ÖÀÄ¼Ì¿¿¡Êblueprint¡Ë¡×¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿Ì¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡×¤Î³¤¤ä¶õ¤ò´Þ¤ó¤À²£ÉÍ¤ÎÅÔ»ÔÀ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¹â¤µ10m°Ê¾å¤ÎÂç¶õ´Ö¤òÍøÍÑ¤·¡¢»°É©½Å¹©¥°¥ëー¥×¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥í¥±¥Ã¥È¤ä¥¬¥¹¥¿ー¥Ó¥ó¡¢Á´¼«Æ°Ìµ¿Í±¿Å¾¼ÖÎ¾¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊAPM¡Ë¤Ê¤É¤Î¼ÂÊªÂç¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤òÊÉ°ìÌÌ¤ËÅ¸¼¨¤·¤¿¡Ö1/1 SCALE PROJECT¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Íè´Û¼Ô¤ÏÂ¿ºÌ¤ÊÀ½ÉÊ·²¤Î¥¹¥±ー¥ë¤ò¼Â´¶¤·¡¢»°É©½Å¹©¥°¥ëー¥×¤ÎÉý¹¤¤»ö¶ÈÎÎ°è¤ä¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤ëµ»½Ñ¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥µー¥É¤Ë¤ÏÀÄ¿§¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¿Í¡¹¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤«¤éÍ¯¤½Ð¤ë¥¤¥Þ¥¸¥Íー¥·¥ç¥ó¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿¼«Í³¤ÊÁÏÂ¤ÎÏ¤ÈÎ¦¡¦³¤¡¦¶õ¡¦±§Ãè¤ÎÉý¹¤¤»ö¶ÈÎÎ°è¤ÎÍµ¡Åª¤Ê¹¤¬¤ê¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Íè´Û¼Ô¤¬¥Õ¥¡¥µー¥É¤«¤é¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ø¿Ê¤à¤³¤È¤Ç¡¢Ãê¾ÝÅª¤ÊÁÏÂ¤ÎÏ¤¬¶ñÂÎÅª¤Ê·Á¡Ê¼ÂÊªÂç¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡Ë¤Ë¾º²Ú¤·¤Æ¤¤¤¯¥×¥í¥»¥¹¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö1/1 SCALE PROJECT¡×¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥±ー¥ë¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÀ¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢´ÛÆâ¤ÎÅ¸¼¨¥¾ー¥ó¤Ç¼ÂÊª¤ä±ÇÁü¡¢ÂÎ¸³·¿¤Î¥Ï¥ó¥º¥ª¥óÅ¸¼¨¤òÄÌ¤¸¤Æµ»½Ñ¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢Å¸¼¨¤ò¸«½ª¤¨¤¿¸å¤ËºÆ¤Ó¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ØÌá¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Íè´Û¼Ô¤Ï¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î¿·¤·¤¤È¯¸«¤äµ¤¤Å¤¤òÆÀ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»°É©½Å¹©¥°¥ëー¥×¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î»×¤¤¤òºÆÇ§¼±¤Ç¤¤ë¹½À®¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö»°É©½Å¹©¥¹¥Ýー¥Ä¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Î¥³ー¥Êー¤òÀß¤±¡¢»°É©½Å¹©¥°¥ëー¥×¤¬´ë¶È¥¹¥Ýー¥Ä¤È¤·¤ÆÍ¤¹¤ë¹Å¼°ÌîµåÉô¡¢¥Þ¥é¥½¥óÉô¡¢»°É©½Å¹©ÁêÌÏ¸¶¥À¥¤¥Ê¥Ü¥¢ー¥º¡Ê¥é¥°¥Óー¡Ë¡¢¤ª¤è¤Ó¥×¥í¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¡Ö±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡×¡Ö»°É©½Å¹©±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥ì¥Ç¥£ー¥¹¡×¤ÎÎò»Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Áª¼ê¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥·¥åー¥º¤Ê¤É¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
»°É©¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤µ»½Ñ´Û¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤È¤Î¸òÎ®¤ä²Ê³Øµ»½Ñ¤Ø¤Î´Ø¿´¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢1994Ç¯6·î30Æü¤Ë²£ÉÍ»Ô¤Ç³«´Û¤·¤Þ¤·¤¿¡£2021Ç¯ÅÙ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¿·Àß¤·¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÇÛ¿®¤ò»Ï¤á¡¢2022Ç¯ÅÙ¤Ï2³¬¤Î¡ÖÎ¦¥¾ー¥ó¡×¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡¢2023Ç¯ÅÙ¤Ï¡Ö¶õ¥¾ー¥ó¡×¤È¡Ö±§Ãè¥¾ー¥ó¡×¤ò°ìÂÎ²½¤·¤Æ¡Ö¶õ¡¦±§Ãè¥¾ー¥ó¡×¤ò¿·Àß¤·¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï³«´Û30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡ÖFuture Visions 2040¡×¤ÎÅ¸¼¨¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤âºÇÀèÃ¼¤Î²Ê³Øµ»½Ñ¤ä»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¸þ¤±¤¿²ÝÂê²ò·è¤Ë´óÍ¿¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤ò¡¢¼ÂÊª¤äÌÏ·¿¡¢±ÇÁü¡¢¥Ñ¥Í¥ë¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡À¤Âå¤Î³Ø¤Ó¤È¶¦´¶¤òÀ¸¤à¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥µー¥É´°À®Í½ÁÛCG
¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹ÊÉÌÌ¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯´°À®Í½ÁÛCG
¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹ÊÉÌÌ¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯´°À®Í½ÁÛCG
1.³«´Û»þ´Ö
Ê¿Æü¡§¸áÁ°10»þ¤«¤é¸á¸å3»þ¤Þ¤Ç¡ÊÆþ´Û¤Ï¸á¸å2»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¡Ë
ÅÚÆü¡¦½ËÆü¡§¸áÁ°10»þ¤«¤é¸á¸å4»þ¤Þ¤Ç¡ÊÆþ´Û¤Ï¸á¸å3»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¡Ë
2.µÙ´ÛÆü
Ëè½µ²Ð¡¦¿åÍËÆü¡Ê½ËÆü¤Î¾ì¹ç¤ÏÍâÆü¡Ë¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ª¤è¤ÓÆÃÄêµÙ´ÛÆü
3.Æþ´ÛÎÁ
Âç¿Í500±ß¡¿Ãæ¡¦¹â¹»À¸300±ß¡¿¾®³ØÀ¸200±ß
Ì¤½¢³Ø»ù¡¢65ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¤ÎÊý¤È¤ªÉÕÅº¤ÎÊý1Ì¾¤ÏÌµÎÁ
¡Ê¾ã¤¬¤¤¼Ô¼êÄ¢¤Þ¤¿¤Ï¾ã¤¬¤¤¼Ô¼êÄ¢¥¢¥×¥êMIRAIRO ID¤ò¤´Äó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¾®³ØÀ¸¤Î¹»³°³Ø½¬¡¦½¤³ØÎ¹¹Ô¤Ê¤É¤Ç¤ÎÍè´Û¤ÏÌµÎÁ¡ÊÍ×Í½Ìó¡Ë
¡ÊÃí¡Ë¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î¤ª»ÒÍÍ¤ÎÆþ´Û¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
4.½êºßÃÏ
¢©220-8401 ²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤3-3-1 KDX²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥¿¥ïー
5.ÅÅÏÃ
045-200-7351FAX045-200-9902
6.¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È
https://www.mhi.com/jp/company/overview/museum/minatomirai
7.Facebook
https://www.facebook.com/MMgijutsukan/
8.Instagram
https://www.instagram.com/mhi_minatomirai_gijutsukan/
9.X¡ÊµìTwitter¡Ë
https://twitter.com/minatomiraigiju
10.¥¢¥¯¥»¥¹
¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Àþ¡¦¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤±Ø5ÈÖ¤±¤ä¤ÄÌ¤ê¸ý¤è¤êÅÌÊâ3Ê¬
JRº¬´ßÀþ¤Þ¤¿¤Ï²£ÉÍ»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¡¦ºùÌÚÄ®±Ø¤è¤êÅÌÊâ8Ê¬