¡Ø¥´¥¸¥é¡Ù¥Ø¥É¥é¡¢¥Ðー¥Ë¥ó¥°¥´¥¸¥é¡¢£³¼°µ¡Î¶¡ã²þ¡ä¤Ê¤É¿·ºî¥°¥Ã¥ºÅÐ¾ì!!¡Ò¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë 2025¡Î²Æ¡Ï¡Ó¡Ò¥´¥¸¥é¡¦¥¹¥È¥¢¡Ó¤Ê¤É¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¤â!!¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥¹¥Ñ¡Û

『ゴジラ』ヘドラ、バーニングゴジラ、3式機龍<改>など新作グッズ登場!!〈ワンダーフェスティバル 2025[夏]〉〈ゴジラ・ストア〉などで先行販売も!!

公式キャラクターアパレル・グッズのCOSPAブランドより『ゴジラ』新作グッズが多数登場。

「ヘドラ」「デストロイア」「バーニングゴジラ」「3式機龍<改>」「第一機龍隊」「国連G対策センター」などのゴジラファンになじみ深いモチーフをTシャツやバックパック、ステンレスマグカップなどへデザイン。

日常使いで普段からゴジラの世界観を身近に楽しんで頂けるグッズが揃いました。

発売は2025年10月~11月予定で、コスパ通販ほかにて予約受付中。

◆COSPA(コスパ)/『ゴジラ』商品情報はこちら

┗ https://www.cospa.com/cospa/itemlist/id/01542/mode/series

さらに、〈特撮のDNA〉〈ゴジラ・ストア〉〈ゴジラ博〉、そして2025年7月27日(日)開催の〈ワンダーフェスティバル 2025[夏]〉コスパブースでの先行販売も決定。グッズごとの先行販売場所は先行販売情報ページにてご確認いただけます。

◆COSPA(コスパ)/『ゴジラ』先行販売情報

┗ https://www.cospa.com/cospa/event/id/24489

<商品情報>

ヘドラ最終形態 Tシャツデストロイア進化形態比較表 Tシャツバーニングゴジラ Tシャツオキシジェン・デストロイヤー Tシャツ3式機龍<改> Tシャツ 表面3式機龍<改> Tシャツ 裏面

商品名:ヘドラ最終形態 Tシャツ

商品名:デストロイア進化形態比較表 Tシャツ

商品名:バーニングゴジラ Tシャツ

商品名:オキシジェン・デストロイヤー Tシャツ

商品名:3式機龍<改> Tシャツ

発売日:2025年10月中旬予定

価格:各3,300円(税込)

第一機龍隊 薄手ドライパーカー 裏面第一機龍隊 薄手ドライパーカー 表面

国連G対策センター 薄手ドライパーカー 裏面国連G対策センター 薄手ドライパーカー表面

商品名:第一機龍隊 薄手ドライパーカー

商品名:国連G対策センター 薄手ドライパーカー

発売日:2025年11月上旬予定

価格:各6,380円(税込)

ゴジラツアー ドライTシャツゴジラツアー ドライTシャツ

第一機龍隊 ドライTシャツ第一機龍隊 ドライTシャツ

国連G対策センター ロゴ ドライTシャツ国連G対策センター ロゴ ドライTシャツ

商品名:ゴジラツアー ドライTシャツ

商品名:第一機龍隊 ドライTシャツ

商品名:国連G対策センター ロゴ ドライTシャツ

発売日:2025年10月中旬予定

価格:各3,520円(税込)

第一機龍隊 メタルカラビナ国連G対策センター メタルカラビナ

商品名:第一機龍隊 メタルカラビナ

商品名:国連G対策センター メタルカラビナ

発売日:2025年11月上旬予定

価格:各1,430円(税込)

オキシジェン・デストロイヤー 屋外対応ステッカー

商品名:オキシジェン・デストロイヤー 屋外対応ステッカー

発売日:2025年10月中旬予定

サイズ:(約)縦13×横10.3cm

価格:770円(税込)

第一機龍隊 二層ステンレスマグカップ(塗装)国連G対策センター 二層ステンレスマグカップ(塗装)

商品名:第一機龍隊 二層ステンレスマグカップ(塗装)

商品名:国連G対策センター 二層ステンレスマグカップ(塗装)

発売日:2025年11月上旬予定

価格:各3,630円(税込)

バーニングゴジラ ショルダートートバーニングゴジラ ラージトート

商品名:バーニングゴジラ ショルダートート

発売日:2025年10月中旬予定

サイズ:(約)40×36×マチ13cm

価格:2,200円(税込)

商品名:バーニングゴジラ ラージトート

発売日:2025年10月中旬予定

サイズ:(約)縦40×横48×マチ15cm

価格:1,980円(税込)

第一機龍隊 ファンクショナルバックパック国連G対策センター ファンクショナルバックパック

商品名:第一機龍隊 ファンクショナルバックパック

商品名:国連G対策センター ファンクショナルバックパック

発売日:2025年10月中旬予定

サイズ:(約)縦42cm×横30cm×マチ20cm

価格:各14,300円(税込)

■関連リンク

◆COSPA(コスパ)/『ゴジラ』商品情報はこちら

┗ https://cospa.co.jp/itemlist/id/01542/mode/series

■権利表記

(C)TM & c TOHO CO., LTD.

発売元:株式会社コスパ

ブランド:COSPA(コスパ)

┗「HOBBYを着て街に出よう!」作品やキャラクターへの愛を表現できるグッズやアパレルを展開。Tシャツを中心に、幅広い世代に向けて多彩な商品を提供しています。

※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材(生地等)・仕様が予告なく変更いたします。

※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。

◆COSPAは2025年5月で30周年!

株式会社コスパは1995年の創業から2025年で30周年をむかえます。

ゲームやアニメ、マンガなど多彩なタイトルの公式ライセンス商品を幅広く展開。毎週の新商品は「Tシャツ」などのアパレルや「つままれ」などのグッズをはじめ、公式コスチュームなど、今では年間2,500アイテム以上を世におくり出し続けています。

《COSPA(コスパ)30周年特設ページ》

https://www.cospa.com/30th/

《展開ブランド》

公式キャラクターアパレル・グッズ

「COSPA(コスパ)」https://www.cospa.com/cospa/

「二次元コスパ」https://www.cospa.com/nijigencospa/

公式キャラクターコスチューム

「COSPATIO(コスパティオ)」https://www.cospa.com/cospatio/

「COSYUME(コスユメ)」https://www.cospa.com/cosyume/