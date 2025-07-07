¡ÚAmazon¥×¥é¥¤¥à¥Çー2025¡ÛCEARVOLÊäÄ°´ï¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇºÇÂç27¡óOFF¤Ë
À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖAmazon¥×¥é¥¤¥à¥Çー¡×¤¬¡¢2025Ç¯7·î8Æü¡Ê²Ð¡Ë0:00¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
ÊäÄ°´ï¥Ö¥é¥ó¥ÉCEARVOL(https://cearvol.com/?source=prtimes&campaign=preprimeday)¤Ï¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¡ÖDiamond X1½¼ÅÅ¼°ÊäÄ°´ï(https://cearvol.com/products/diamond-x1-white-best-hearing-aids-with-bluetooth?source=prtimes&campaign=preprimeday)¡×¤òÆÃÊÌ²Á³Ê35,919±ß¡Ê27¡óOFF¡Ë¡Ü1¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤Ë¤Æ¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÈÎÇä¤ÏAmazon¸ÂÄê¡¢´ü´Ö¤Ï7·î8Æü～7·î14Æü¤Þ¤Ç¤Î7Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤¹¡£
ÊäÄ°´ï¤Î¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£
Cearvol ½¸²»´ïAmazon :
https://www.amazon.co.jp/stores/page/EA8F330D-B9FA-4666-963D-3F41F735A631?channel=PR%2F7%2F7
Cearvol³ÚÅ·»Ô¾ì :
https://item.rakuten.co.jp/cearvol/diamond/
¥×¥é¥¤¥à¥Çー¸ÂÄê¥»ー¥ë³µÍ×
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§Diamond X1 ¥Ö¥é¥Ã¥¯ÊäÄ°´ï¡ÊÎ¾¼ªÍÑ¡Ë
¥»ー¥ë²Á³Ê¡§35,919±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
³ä°úÆâÍÆ¡§ÄÌ¾ï²Á³Ê¤è¤ê27¡óOFF¡Ü1¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯7·î8Æü¡Ê²Ð¡Ë0:00 ～ 7·î14Æü¡Ê·î¡Ë23:59
ÈÎÇä¥Úー¥¸¡§ https://www.amazon.co.jp/stores/(https://www.amazon.co.jp/stores/page/EA8F330D-B9FA-4666-963D-3F41F735A631?channel=PR%2F7%2F7)
CEARVOL¡ÖDiamond X1¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Diamond X1¤Ï¡¢ÊäÄ°´ï¤Î¡ÖÊ¹¤³¤¨¤ä¤¹¤µ¡×¤È¡Ö°·¤¤¤ä¤¹¤µ¡×¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢È¯Çä°ÊÍèÂ¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤Ë¤´»Ù»ý¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ¹¤òÈ÷¤¨¡¢Ãæ¹âÇ¯¤ÎÀ¸³è¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿Àß·×¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡§
¥¯¥ê¥¢¤Ê²»¼Á¡§¼þ°Ï¤Î»¨²»¤òÍÞ¤¨¡¢¿Í¤ÎÀ¼¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÊäÀµ
½¼ÅÅ¼°¡õÄ¹»þ´Ö²ÔÆ¯¡§ºÇÄ¹36»þ´Ö»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£ËèÆü¤ÎÅÅÃÓ¸ò´¹ÉÔÍ×
BluetoothÂÐ±þ¡§¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÈÀÜÂ³¤·¡¢ÄÌÏÃ¤ä²»³Ú¤â²÷Å¬
´ÊÃ±Áàºî¡§¼ª¤Ë¤«¤±¤ë¤À¤±¡¢Ê£»¨¤ÊÀßÄê¤ä¥¢¥×¥êÉÔÍ×¡Ê¢¨¥ª¥×¥·¥ç¥óÁàºî¥¢¥×¥ê¤¢¤ê¡Ë
ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§³°½Ð»þ¤â¼«Á³¤Ë»È¤¨¤ë¥¹¥Þー¥ÈÀß·×
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯ :
https://cearvol.com/products/diamond-x1-white-best-hearing-aids-with-bluetooth?source=prtimes&campaign=preprimeday
CEARVOL¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
CEARVOL¡Ê¥»¥¢¥ô¥©¥ë¡Ë¤Ï¡¢ÊäÄ°´ï¤ò¤è¤ê¼ê·Ú¤Ë¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ØÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤ä·Ú～ÃæÅÙ¤ÎÆñÄ°¤òÊú¤¨¤ëÊý¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ËÍ¥¤ì¤¿À½ÉÊ¤òÅ¸³«¡£¸½ºß¤Ï²¤ÊÆ¤òÃæ¿´¤Ë¹â¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÍøÍÑ¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥¤¥à¥Çー¤Ï¡Öº£¤À¤±¡×¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹
Amazon¥×¥é¥¤¥à¥Çー¤ÏÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥»ー¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊäÄ°´ï¥«¥Æ¥´¥ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î³ä°úÎ¨¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¶Ë¤á¤Æµ©¤Ç¤¹¡£
¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÊäÄ°´ï¹ØÆþ¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¹âÀÇ½¤ÊÊäÄ°´ï¤Ï²Á³Ê¤¬¿´ÇÛ¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥»ー¥ë¤ÏÂç¤¤Ê¸å²¡¤·¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤´¹ØÆþ¤ËºÝ¤·¤Æ¤Î¤´°ÆÆâ
ËÜ¥»ー¥ë¤ÏAmazon¥×¥é¥¤¥à²ñ°÷¸ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Èó²ñ°÷¤ÎÊý¤â45Æü´Ö¤ÎÌµÎÁÂÎ¸³ÅÐÏ¿¤Ç»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹
ºß¸Ë¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤Ç¤â¡¢Í½Äê¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¾¦ÉÊ¤Î¤´¹ØÆþ¡¢ÇÛÁ÷¡¢¥µ¥Ýー¥ÈÅù¤Ï¤¹¤Ù¤ÆAmazon¤òÄÌ¤¸¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹
Ê¹¤³¤¨¤ÎÉÔ°Â¤Ë¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ëÊäÄ°´ï¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¡£
ÊäÄ°´ï¤òÄÌ¤¸¤ÆÆü¾ï¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢CEARVOL¡ÖDiamond X1¡×¤ÎÀÇ½¤È²÷Å¬¤µ¤ò¤¼¤Ò¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£
AmazonÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¸«¤ë :
https://www.amazon.co.jp/stores/page/EA8F330D-B9FA-4666-963D-3F41F735A631?channel=PR%2F7%2F7