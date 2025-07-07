¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤°Û¾ï¤âÂ¨ºÂ¤Ë¸¡½Ð--Miosync¤¬¡Ö³Ø½¬ÉÔÍ×¡×¤Î³×¿·ÅªAIµ»½Ñ¡ÖLambda³ ZERO-SHOT¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¸ø³«
2025Ç¯7·î7Æü -³ô¼°²ñ¼ÒMiosync¤Ï¡¢»öÁ°³Ø½¬¥¼¥í¤Ç¡È¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤°Û¾ï¡É¤Ë¤âÂ¨ºÂ¤ËÈ¿±þ¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤AIµ»½Ñ¡ÖLambda³ ZERO-SHOT¡Ê¥é¥à¥À¥¥åー¥Ö¡¦¥¼¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡Ë¡×¤ò³«È¯¤·¡¢MIT¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ç¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
AI¤Î»à³Ñ--¡ÈÌ¤ÃÎ¡É¤Ï¸¡ÃÎ¤Ç¤¤Ê¤¤
¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ÈDX¤¬¿ÊÅ¸¤¹¤ë¸½Âå¼Ò²ñ¡£¶âÍ»¡¦À½Â¤¡¦°åÎÅ¡¦ÄÌ¿®¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¤Ç¡ÈÃ¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥È¥é¥Ö¥ë¡É¤¬¼¡¡¹¤È½Ð¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¿··¿¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â
- Ì¤ÃÎ¤ÎÀßÈ÷¡¦µ¡´ï¸Î¾ã
- Á°Îã¤Î¤Ê¤¤¶âÍ»ÉÔÀµ
- °åÎÅµ¡´ï¡¦IoT¤Î¿·¤¿¤Ê¾ã³²
½¾Íè¤ÎAI¤Ï¡Ö²áµî¤Ë³Ø½¬¤·¤¿¥Ñ¥¿ー¥ó¡×¤Ë¤·¤«È¿±þ¤Ç¤¤º¡¢¡È½é¸«¤Î°Û¾ï¡É¤Ï¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¸«Æ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦--¡£¤³¤Îº¬ËÜÅª¤Ê¼åÅÀ¤¬¡¢¸½¾ì¤Î°ÂÁ´¤ä¿®ÍêÀ¤ò¶¼¤«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
È¯ÁÛ¤ÎÅ¾´¹¡§¡Öµ²±¡×¤«¤é¡ÖÊªÍý¹½Â¤¡×¤Ø
Lambda³ ZERO-SHOT¤Ï¡¢AI°Û¾ï¸¡ÃÎ¤Î¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¤ò¡Èµ²±·¿¡É¤«¤é¡ÈÊªÍý¹½Â¤·¿¡É¤Ø¤ÈÂç¤¤¯Å¾´¹¤·¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤ÎAI¡§¡ÖÂçÎÌ¤Î¥Çー¥¿¤òµ²±¤·¡¢»÷¤¿¥Ñ¥¿ー¥ó¤òÃµ¤¹¡×
Lambda³ ZERO-SHOT¡§¡Ö¡È¹½Â¤¥Æ¥ó¥½¥ë¡É¤È¡ÈÊÝÂ¸Â§¤ÎÇË¤ì¡É¤È¤¤¤¦ÊªÍýË¡Â§¤Ç¡¢¥Çー¥¿¤Î¡ÈÉÔÏ¢Â³¡É¤½¤Î¤â¤Î¤òÂª¤¨¤ë¡×
¿Í´Ö¤¬¡È½é¤á¤Æ¤Î½ÐÍè»ö¡É¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤ËLambda³ ZERO-SHOT¤Ï¡È¹½Â¤Åª¤ÊÉÔ¼«Á³¤µ¡É¤ò¿ôÍýÅª¤Ë¸¡½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¶Ã°Û¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡§ºÇ°¾ò·ï¡ÈHell Mode¡É¤Ç93%Ä¶¤Î°Û¾ï¸¡½Ð
Lambda³ ZERO-SHOT¤ò¥Æ¥¹¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÈHell Mode¡É¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿ºÇ¤â²á¹ó¤Ê¥Æ¥¹¥È´Ä¶¤Ç¤¹¡£
¡ÈÆ±»þÈ¯À¸¡É¤¹¤ë11¼ïÎà¤ÎÊªÍý°Û¾ï
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/153773/table/5_1_e46347eb9dcb8e63560023ce602b0d21.jpg?v=202507080154 ]
¡Ä¤Ê¤É¡¢¸½¼Â¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Çµ¯¤³¤ë¡È¸¡½Ðº¤Æñ¤Ê°Û¾ï¡É¤ò¡¢1¤Ä¤Î¥Çー¥¿¥»¥Ã¥È¤Ë¤¹¤Ù¤ÆÀ¹¤ê¹þ¤à»ÅÍÍ¡£
Lambda³ ZERO-SHOT°Ê³°¤ò¡È´°Éõ¡É¤¹¤ë4¤Ä¤ÎÍýÍ³
- Ä¶¹â¼¡¸µ¡Ê15¼¡¸µ¤ÎÊ£»¨¤ÊÁê´Ø¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡Ë
- Â¿½Å»þ´Ö¥¹¥±ー¥ë¡Ê½Ö´ÖÅª¥¹¥Ñ¥¤¥¯～Ä¹´ü¥É¥ê¥Õ¥È¤¬º®ºß¡Ë
- µ¶ÁõÁê´Ø¡ÊÀµ¾ï¥Çー¥¿¼«ÂÎ¤¬¡È°Û¾ï¤Ã¤Ý¤¤¡É¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò»ý¤Ä¡Ë
- Æ°Åª¥Ùー¥¹¥é¥¤¥ó¡Ê¡ÖÀµ¾ï¡×¤ÎÄêµÁ¤¬Àä¤¨¤ºÊÑÆ°¡Ë
¤³¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ç½¾Íè¤ÎAI¡ÊIsolation Forest¡¢AutoencoderÅù¡Ë¤Ï60～80%¤¬¸Â³¦¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡£Lambda³ ZERO-SHOT¤À¤±¤¬¡È¤³¤ÎÃÏ¹ö¡É¤Ç93%¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤âLambda³ ZERO-SHOT¤Ï°ìÀÚ¤Î»öÁ°³Ø½¬¤â¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤â¤Ê¤·¡£¡ÈÊªÍý¸¶Íý¤Î¤ß¡É¤ÇÌ¤ÃÎ¤Î°Û¾ï¥Ñ¥¿ー¥ó¤ò¼¡¡¹¸¡½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î93%¤¬¡È´ñÀ×¡É¤Ê¤Î¤Ï¡¢ ¡ÖÂ¾¤Î¤É¤ó¤ÊAI¤âÁ´ÌÇ¤¹¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢³Ø½¬¥Ê¥·¤ÇÆÍÇË¤·¤¿¡×¤«¤é¨¡¨¡¡£
¶Ã°Û¤ÎÀÇ½¡§³Ø½¬¥¼¥í¤Ç¸¡½ÐÎ¨93%Ä¶
11¼ïÎà¤ÎÌ¤ÃÎ¤Î°Û¾ï¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸¡½Ð¡ÊAUC 0.93°Ê¾å¡Ë
- ³Ø½¬»þ´Ö¥¼¥í¤ÇÂ¨ºÂ¤Ë²ÔÆ¯
- ¤Ê¤¼°Û¾ï¤«¤ò¹½Â¤Åª¤ËÀâÌÀ
¿Þ¡§Lambda³¤Ë¤è¤ë¥¼¥í¥·¥ç¥Ã¥È°Û¾ï¸¡ÃÎ¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ó¥åー²òÀÏ·ë²Ì
¡Ê¥¸¥ã¥ó¥×¥¤¥Ù¥ó¥È²òÀÏ¡¦Æ±´ü¹ÔÎó¡¦¥È¥Ý¥í¥¸¥«¥ë¥Þ¥Ã¥×¡¦Â¿·ÐÏ©¹½Â¤¤Îµ°À×¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ーÊ¬ÉÛ¡¦PCA¶õ´ÖÅê±Æ¤Ê¤É¡Ë
Lambda³ ZERO-SHOT¤Ï¡È¥Þ¥ë¥Á¥âー¥É¡ÊÂ¿¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅý¹ç¡Ë¡É¤Ë¤â´°Á´ÂÐ±þ
¸½¼Â¤Î´ÑÂ¬¤äÀßÈ÷´Æ»ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊ£¿ô¤Î¥»¥ó¥µー¤äÃÏÅÀ¡×¤«¤é¤Î¥Çー¥¿¤òÅý¹çÅª¤Ë²òÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£Lambda³ ZERO-SHOT¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î¡ÈÆ±´ü¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯²òÀÏ¡É¤È¡È¥»¥ó¥µ´Ö¤Î¹½Â¤ÅªÏ¢·È¡É¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ë¤è¤ê¡Ä¿ôÉ´～¿ôÀé¤Î¥»¥ó¥µー¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤«¤é¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç°Û¾ï¥Ñ¥¿ー¥ó¤òÃê½Ð¡£
¥»¥ó¥µ¤´¤È¤Î´óÍ¿ÅÙ¤ä¿®ÍêÅÙ¡¢¶õ´ÖÅª¤Ê°Û¾ïÊ¬ÉÛ¡¦·ç´Ù°ÌÃÖ¤â²Ä»ë²½
ÃÏ¿Ì´ÑÂ¬¡¦¹©¾ì¥é¥¤¥ó¡¦°åÎÅICU¡¦IoT¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ê¤É¡¢¸½¾ì¤ÎÂ¿ÅÀÆ±»þ·×Â¬¤Ë¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ±þÍÑ²ÄÇ½
¼Â¾Ú¥Ç¥â¡§°Û¾ïÏ¢º¿¤Î²Ä»ë²½¤È¡È¶õ´Ö¿äÄê¡É¤â¼Â¸½
Lambda³ ZERO-SHOT¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë°Û¾ï¸¡ÃÎ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ ¡Ö°Û¾ï¤¬¤É¤³¤«¤éÅÁÇÅ¤·¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤ÃÙ¤ì¤Æ¹¤¬¤ë¤«¡×¡Ö¾ã³²È¯À¸°ÌÃÖ¤ò¼«Æ°¿äÄê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢½¾ÍèAI¤Î¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤¿Â¿µ¡Ç½À¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥â¥·¥Ê¥ê¥ª¡Ê3¥»¥ó¥µー°Û¾ïÅÁÇÅ¡¦°ÌÃÖ¿äÄê¡Ë
3¤Ä¤Î¥»¥ó¥µー¤Ë¡¢1000¥µ¥ó¥×¥ë¤Î»þ·ÏÎó¥Çー¥¿¤òÍÑ°Õ¤·¡¢°Û¾ïÎÎ°è¤Ï¤ï¤º¤«¡Ö300～350¡×¤Î50¥µ¥ó¥×¥ë¶è´Ö¤À¤±¤Ë¡¢°Û¾ï¤òÃÊ³¬Åª¡¦»þ´Öº¹¤ÇÅÁÇÅ¤µ¤»¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÀ¸À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¥»¥ó¥µー1¡§°Û¾ï¤Ï300～350¥µ¥ó¥×¥ë¶è´Ö¤ÇºÇ½é¤ËÈ¯À¸
- ¥»¥ó¥µー2¡§¥»¥ó¥µー1¤è¤ê2¥µ¥ó¥×¥ëÃÙ¤ì¤Æ¡Ê°Û¾ï¶¯ÅÙ0.8ÇÜ¡ËÅÁÇÅ
- ¥»¥ó¥µー3¡§¤µ¤é¤Ë5¥µ¥ó¥×¥ëÃÙ¤ì¤Æ¡Ê°Û¾ï¶¯ÅÙ0.6ÇÜ¡ËÅÁÇÅ
Lambda³¤ÎÂ¿ÅÀÅý¹ç²òÀÏ¡§Á´¼«Æ°¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÊ¬¤«¤ë- °Û¾ïÈ¯À¸¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥»¥ó¥µー¤Ç¥¼¥í¥·¥ç¥Ã¥È¸¡ÃÎ
- °Û¾ï¤Î¡È¥¸¥ã¥ó¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡É¤äÅÁÇÅ¤Î»þ´Ö¥é¥°¤â¼«Æ°¸¡½Ð
- ¥»¥ó¥µー¤´¤È¤Î´óÍ¿ÅÙ¡¦¿®ÍêÅÙ¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¾å¤Î¡ÈÆ±´ü¡É¹½Â¤¤â²òÀÏ
- Åý¹ç¥¹¥³¥¢¤Ç¡È°Û¾ïÎÎ°è¡É¤ò¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥ÈÆÃÄê¡ÊÎã¡§302-353¤Î´ü´Ö¡Ë
- ¤µ¤é¤Ë¥»¥ó¥µー¤Î¶õ´ÖÇÛÃÖ¤«¤é¡È¾ã³²È¯À¸°ÌÃÖ¡É¤Þ¤Ç95%¿®ÍêÅÙ¤Ç¿äÄê
¸¡½ÐÎã
- ¸¡½Ð°Û¾ïÎÎ°è¡§302-353¡ÊÁ´¥µ¥ó¥×¥ëÃæ51¥µ¥ó¥×¥ë¤Î°Û¾ïÅÁÇÅ¤ò¸¡ÃÎ¡Ë
- ÅÁÇÅ¥é¥°¤âÀµ³Î¤Ë¿äÄê
- ¾ã³²È¯À¸°ÌÃÖ¡§ºÂÉ¸[0.49, 0.31, 0.00]¡Ê¿®ÍêÅÙ95%¡Ë
¸½¾ì¤ÇÂ¨ÀïÎÏ¡ª
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¹©¾ì¡¦IoT¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¦ÃÏ¿Ì´ÑÂ¬¡¦°åÎÅ¥»¥ó¥µ¥ê¥ó¥°¤Ê¤É
¡Ö¤É¤³¤«¤é°Û¾ï¤¬ÅÁÇÅ¤·¤Æ¤¤¿¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Ë¾ã³²²Õ½ê¤òÆÃÄê¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼ÂÍÑ¥Ëー¥º¤Ë¤âÂ¨ÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Lambda³ ZERO-SHOT¤Ï¡¢À¤³¦½é¤Î¡Ö°Û¾ïÅÁÇÅ¤Î¹½Â¤²òÀÏ¡×¡Ö¾ã³²È¯À¸°ÌÃÖ¤Î¼«Æ°¿äÄê¡×¤Þ¤Ç²ÄÇ½¤Ê¥¼¥í¥·¥ç¥Ã¥ÈAI¤È¤·¤Æ¡¢¸½¾ìDX¤Î´ðÈ×¤ò³×¿·¤·¤Þ¤¹¡£
Ã¯¤Ç¤âº£¤¹¤°»î¤»¤ë--´°Á´¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹
GitHub: https://github.com/miosync-masa/Lambda_inverse_problem
¥Ç¥â: https://colab.research.google.com/drive/1OObGOFRI8cFtR1tDS99iHtyWMQ9ZD4CI(https://colab.research.google.com/drive/1OObGOFRI8cFtR1tDS99iHtyWMQ9ZD4CI)
µ»½ÑÏÀÊ¸¡§https://zenodo.org/records/15817686
¥é¥¤¥»¥ó¥¹: MIT¡Ê¾¦ÍÑÍøÍÑ¤â´°Á´ÌµÎÁ¡Ë
Ì¤Íè¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¡¢¿·¤·¤¤¡È¹½Â¤Ç§¼±AI¥¤¥ó¥Õ¥é¡É¤Ø
Lambda³ ZERO-SHOT¤Î¥¼¥í¥·¥ç¥Ã¥È°Û¾ï¸¡ÃÎµ»½Ñ¤Ï¡¢¡ÖÁ°Îã¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö°Û¾ï¤ÎÄêµÁ¤¬Û£Ëæ¡×¡Ö¥Çー¥¿¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¡×¨¡¨¡ ¤½¤ó¤ÊÎÎ°è¤Ç¡¢¿ÍÎà¤Î°ÂÁ´¤ÈÌ¤Íè¤ò¼é¤ë¿·¤¿¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ÃÏ¿Ì¡¦¼«Á³ºÒ³²
F-net¹ÂÓ°èÃÏ¿Ì´ÑÂ¬ÌÖ¡¿Hi-net¹â´¶ÅÙÃÏ¿Ì´ÑÂ¬ÌÖ¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ëºÇÀèÃ¼¤Î´ÑÂ¬¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ëËÄÂç¤Ê»þ·ÏÎó¥Çー¥¿¡£Lambda³ ZERO-SHOT¤Ï¡¢¡È²áµî¤Ë¤Ê¤¤¥Ñ¥¿ー¥ó¡É¤Çµ¯¤³¤ëÈùºÙ¤ÊÃÏ³ÌÊÑÆ°¤äÌ¤ÃÎ¤ÎÁ°Ãû¤ò¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¥Çー¥¿¤Ç¤â³Ø½¬¥Ê¥·¤Ç¡¢½é¸«¤Ç¸¡ÃÎ¡×¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏ¿Ì¤äÌ¤ÃÎºÒ³²¤ÎÁá´ü·ÙÊó¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¿·¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¿Ì´ÑÂ¬ÌÖ¥Çー¥¿¤Î²òÀÏÎã
F-net¹ÂÓ°èÃÏ¿Ì´ÑÂ¬ÌÖ¤Î¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë°Û¾ï¥¹¥³¥¢¡¦°Û¾ï¶É½ê²½¡¦³¬ÁØÀ¿Ê²½¡¦°Û¾ï¶É½ê¿ô¤Ê¤É¤ò¼«Æ°¤ÇÃê½Ð¡£Á´¹ñ¤Î¥×¥ìー¥È¤ÎÆ°¤¤Ê¤É¤ÎÁê´Ø¤äÆ±´ü¤Ê¤É¤ò²Ä»ë²½²ÄÇ½¡£
¢£ °åÎÅ¡¦´õ¾¯¼À´µ¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡§
ÆñÉÂ¤ä¡¢¾ÉÎã¤¬¶ËÃ¼¤Ë¾¯¤Ê¤¤¼À´µ¡¿´õ¾¯Æ°Êª¤Î¥Ð¥¤¥¿¥ë´Æ»ë¤Ç¤â¡¢½¾ÍèAI¤Ï¡Ö½½Ê¬¤Ê³Ø½¬¥Çー¥¿¤¬Ìµ¤¤¡×¤È¼êµÍ¤Þ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Lambda³ ZERO-SHOT¤Ê¤é¡¢**¡È¥Çー¥¿¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢³Ø½¬¤Ê¤·¤ÇÌ¤ÃÎ¤Î°Û¾ï¤ò¸¡ÃÎ¡É**¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢´õ¾¯¼À´µ¤ÎÁá´üÃû¸õ¤ä¿··¿´¶À÷¾É¤Î¥¢¥¦¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò¡¢
Ã¯¤è¤ê¤âÁá¤¯¸«¤Ä¤±¤ë¡ÈÌ¿¤Î¥»ー¥Õ¥Æ¥£¥Í¥Ã¥È¡É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¥¤¥ó¥Õ¥é¡¦°ÂÁ´Ê¬Ìî¤Ë¤â
- ÅÅÎÏ¡¦¾å²¼¿åÆ»¤Î°Û¾ï¡ÊÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤¥È¥é¥Ö¥ë¡Ë
- À½Â¤¥×¥é¥ó¥È¤Î¿·¼ïÀßÈ÷¸Î¾ã
- ¶âÍ»ÉÔÀµ¤ä¿··¿¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤ÎÂ¨»þ¸¡ÃÎ
¤¢¤é¤æ¤ë¡ÖÌ¤ÃÎ¡×¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯Ì¤Íè¤ËLambda³ ZERO-SHOT¤Ï¡ÈºÇ½é¤Î·Ù¹ðÅô¡É¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Úµ»½Ñ²òÀâ¡§Lambda3 ZERO-SHOT¤Î³×¿·À¡Û
1. AI¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¡ÖÂè»°¤ÎÆ»¡×
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/153773/table/5_2_b41c860cae67bdf0a4d7dabc48613b1e.jpg?v=202507080154 ]
2. ³Ë¿´µ»½Ñ¡§»þ´Ö¤ò»¦¤·¤¿µÕÌäÂê
ÄÌ¾ï¤ÎµÕÌäÂê
´ÑÂ¬¥Çー¥¿ ¢ª »þ´ÖÈ¯Å¸¥â¥Ç¥ë ¢ª ¸µ¤Î¾õÂÖ¤ò¿äÄê x(t) ¢ª x(t+1) ¢ª x(t+2)...
Lambda3¤Î¶¸µ¤
# »þ´Ö¡©¤Ê¤Ë¤½¤ìÈþÌ£¤·¤¤¤Î¡©
¹½Â¤¥Æ¥ó¥½¥ë¾ì ¦« ¢ª ¦«' ¢ª ¦«''¡Ê»þ´Ö¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¾õÂÖÁ«°Ü¡Ë
# Gram¹ÔÎó¤Ç¹½Â¤¤òÄ¾ÀÜºÆ¹½À®
|¦«¦«ᵀ - G||² + jump_reg # »þ´ÖÈùÊ¬¤Ê¤·¡ª
·ë²Ì¡§»þ´Ö³µÇ°¤Ê¤·¤ÇAUC 93%Ä¶
3. ¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤ÎµÕÄ¥¤êÀïÎ¬
ÉáÄÌ¤Î¾ï¼± vs Lambda3¤ÎÈó¾ï¼±
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/153773/table/5_3_58cd558e45864ee1f61ad34211b56030.jpg?v=202507080154 ]
¼ÂºÝ¤Î¥³ー¥É¡Ê¶¸µ¤¤Î¾ÚÌÀ¡Ë
# ¤ß¤ó¤Ê¤¬¼Î¤Æ¤ëÆÃÄ§ÎÌ¤òÁ´Éô»È¤¦
features = {
"Q_¦«¡ßE": Qs * Es, # ¥È¥Ý¥í¥¸¥«¥ëÅÅ²Ù¡ß¥¨¥Í¥ë¥®ー
"skew": np.nan_to_num(skew), # ÏÄ¤ß¡ÊÉáÄÌ¤Ï½üµî¡Ë
"kurt": np.nan_to_num(kurt), # Àí¤ê¡ÊÉáÄÌ¤ÏÀµµ¬²½¡Ë
"S_shannon": entropy, # ¥«¥ª¥¹ÅÙ¤Þ¤ÇÆÃÄ§¤Ë
}
# ¤µ¤é¤ËÈóÀþ·ÁÊÑ´¹¤ÇÁýÉý
for k, v in features.items():
features[f'log_{k}'] = np.log1p(np.abs(v))
features[f'sq_{k}'] = v ** 2
features[f'sig_{k}'] = 1 / (1 + np.exp(-v))
4. ¤Ê¤¼¤³¤ì¤¬³×Ì¿Åª¤«
µ»½ÑÅª¥Ö¥ìー¥¯¥¹¥ëー¤È¼ÂÍÑÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È
- ³Ø½¬ÉÔÍ× ¢ª Â¨ºÂ¤Ë»È¤¨¤ë
- »þ´ÖÉÔÍ× ¢ª °ø²ÌÎ§¤òÄ¶±Û
- ¥Î¥¤¥º´¿·Þ ¢ª ¾ðÊó¤ò¼Î¤Æ¤Ê¤¤
- Ì¤ÃÎ¤Î°Û¾ï¤â¸¡ÃÎ¡§¹½Â¤¤¬²õ¤ì¤ì¤ÐÊ¬¤«¤ë
- ÀâÌÀ²ÄÇ½¡§¤É¤Î¹½Â¤¤¬¤É¤¦²õ¤ì¤¿¤«ÌÀ¼¨
- ÈÆÍÑÀ¡§¤¢¤é¤æ¤ë¥Çー¥¿¤ËÅ¬ÍÑ²ÄÇ½
¡ÚLambda³ ZERO-SHOTÆ³Æþ¥Ñー¥È¥Êー´ë¶ÈÊç½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¸½ºß¡¢ÊÀ¼Ò¤Ç¤ÏÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤ÇPoCÄó¶¡¡¦¶¦Æ±³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒMiosync
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÈÓÀô ¿¿Æ»
¶¦Æ±ÂåÉ½¡§ÊÂÌÚ ·ò¹ä
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄÏÂÀôÄ®1-6-16 ¥ä¥Þ¥È¥Ó¥ë405
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§°ÕÌ£¹½Â¤¤Ë´ð¤Å¤¯AI´Æºº¡¦°Û¾ï¸¡ÃÎµ»½Ñ¤Î¸¦µæ³«È¯
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¦«³¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÁë¸ý
contact¡§info@miosync.email¡ÊÃ´Åö¡§ÊÂÌÚ¡Ë
HP¡§https://www.miosync.link/(https://www.miosync.link/)