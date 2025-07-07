Â¢Á°¤Î¾Æ¤­¤¿¤Æ¥«¥Ì¥ìÀìÌçÅ¹¡ÖKURAMAE CANNELE¡×¡¢Â¢Á°ËÜÅ¹¸ÂÄê¤Ç1Æü100¸Ä¤Þ¤Ç¡Ö¥ì¥â¥ó¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡×ÈÎÇä

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KURAMAE CANNELE
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±Ä¶È»þ´Ö : 11:00～19:00
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KURAMAE CANNELE CAFE
½êºßÃÏ : ¢©111-0051 ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÂ¢Á°2ÃúÌÜ1-23 K2B Â¢Á°ÂèÆó¥Ó¥ë 2³¬
±Ä¶È»þ´Ö : Ê¿Æü 11:00～18:00 (L.O. 17:00) / ÅÚÆü½Ë 11:00～19:00 (L.O. 18:00)
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