7·î8Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÏÆüËÜ¿ÍÅê¼ê3¿Í¤¬ÀèÈ¯¡ªÁ´¤Æ¡ÖABEMA¡×¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¡ª¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¦¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ­¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿­¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦µÆÃÓÍºÀ±

新しい未来のテレビ「ABEMA(アベマ)」では、世界最高峰のプロ野球リーグ「メジャーリーグベースボール(MLB)」の2025シーズン公式戦を、SPOTV NOWとのパートナーシップのもと、日本時間平日に行われる試合を生中継でお届けしています。

7月8日(火)は、日本人投手の先発登板が目白押し。サンディエゴ・パドレスのダルビッシュ有投手は右ひじの炎症で開幕から戦列を離れていましたが、明日のダイヤモンドバックス戦で復帰し今シーズン初登板となります。

また今シーズン4勝目を狙うロサンゼルス・エンゼルスの菊池雄星投手、2年目にして初のオールスターにも選出されたロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手がそれぞれ先発登板します。

「ABEMA」ではこの3人が登板する試合を全て生中継。日本人投手の勇姿をぜひご覧ください。

そのほか、今永昇太投手が先発予定の9日(水)ミネソタ・ツインズvsシカゴ・カブスも無料生中継。チームメイトでリーグトップの打点を誇る鈴木誠也選手ら強力打線の援護を受けて6勝目となるか?ぜひこちらもご注目ください。

■放送予定(※日本時間表記)

※放送日程、内容、放送形態は予告なく変更となる可能性がございます。最新情報はABEMA MLB公式Xをご確認ください。

※【ABEMAプレミアム】の試合はプレミアム会員のみ視聴可能です。

■7月8日(火)

ドジャース vs ブリュワーズ/午前8時40分~【ABEMAプレミアム】 ※山本由伸先発予定

視聴URL:https://abema.tv/live-event/4634cd38-5cce-4d30-a440-0eda25e698d8

エンゼルス vs レンジャーズ/午前10時38分~【無料】 ※菊池雄星先発予定

視聴URL:https://abema.tv/live-event/fc6ab946-93c4-4890-9905-b59c37eca8f3

パドレス vs Dバックス/午前10時40分~【ABEMAプレミアム】 ※ダルビッシュ有先発予定

視聴URL:https://abema.tv/live-event/69833508-284f-4fee-9cb0-f9a82be2ab08

■7月9日(水)

オリオールズ vs メッツ/午前7時35分~【ABEMAプレミアム】

視聴URL:https://abema.tv/live-event/c1efb387-4e1e-4c29-a7ff-2f9b75a4cee4

ツインズ vs カブス/午前8時40分~【無料】 ※今永昇太先発予定

視聴URL:https://abema.tv/live-event/7d80feaa-94a8-4215-970f-4bd026de25e9

ドジャース vs ブリュワーズ/午前8時40分~【無料】

視聴URL:https://abema.tv/live-event/42e921fc-ba23-43b6-b95c-501a8da32c07

実況:田中大貴 解説:里崎智也 五十嵐亮太

エンゼルス vs レンジャーズ/午前10時38分~【ABEMAプレミアム】

視聴URL:https://abema.tv/live-event/2a1a3c58-60da-4743-9c6a-b3efa65fb25c

パドレス vs Dバックス/午前10時40分~【無料】

視聴URL:https://abema.tv/live-event/854558d2-9806-4d6f-b21c-e2f88674f2fc

■7月10日(木)

ドジャース vs ブリュワーズ/午前3時10分~【ABEMAプレミアム】

視聴URL:https://abema.tv/live-event/2e86a330-a7f1-425f-9a48-68e3181fff4d

オリオールズ vs メッツ/午前8時05分~【無料】

視聴URL:https://abema.tv/live-event/4d759565-f2ef-4634-a4c7-9b87e64d11f0

ツインズ vs カブス/午前8時40分~【無料】

視聴URL:https://abema.tv/live-event/5f0881a3-af6d-453a-9828-f6a9da8c84a5

エンゼルス vs レンジャーズ/午前10時38分~【無料】

視聴URL:https://abema.tv/live-event/ac6d6627-03e9-4606-a671-a4eb70409d3f

パドレス vs Dバックス/午前10時40分~【ABEMAプレミアム】

視聴URL:https://abema.tv/live-event/c852b7c8-f762-4fdd-af24-db4cf81f5438

■7月11日(金)

オリオールズ vs メッツ/午前2時05分~【ABEMAプレミアム】

視聴URL:https://abema.tv/live-event/57945874-fee0-4324-9ce8-c052761a61c3

ツインズ vs カブス/午前2時10分~【無料】

視聴URL:https://abema.tv/live-event/006c6f0d-3eea-4bae-bcf4-66dab5a40b21

エンゼルス vs レンジャーズ/午前10時38分~【無料】

視聴URL:https://abema.tv/live-event/5ed6caa3-a0d1-453c-9273-4db81dd108c4

パドレス vs Dバックス/午前10時40分~【ABEMAプレミアム】

視聴URL:https://abema.tv/live-event/ff3aa6db-320f-4e62-a154-ef733bc15ba0

「ABEMA」では試合の名場面を試合終了後から楽しむことができる「ハイライト映像」も無料で視聴可能。MLBの試合をスマートフォン、PC、タブレットなど様々な場所でご視聴いただけるだけでなく、テレビの大画面で臨場感のある試合を楽しめるなど、時間や場所にとらわれず、様々なデバイスで高品質な映像を、いつでもどこでもお楽しみいただけます。さらに「ABEMA」プレミアム会員ならリアルタイムでは見られなかった試合のフルマッチ映像を試合終了後1週間好きな時に何度でも視聴可能です。他にも、声援を投げかけ合いながら観戦できる「コメント機能」や、試合の途中でも最初から視聴することができる「追っかけ再生」、放送後でも試合中に投稿されたコメントを楽しめる「見逃しコメント機能」など、「ABEMA」ならではの機能でMLBを余すことなくお楽しみいただけます(※)。

(※)「追っかけ再生」と、「見逃しコメント機能」は、「ABEMAプレミアム」会員向けの機能となります。「ABEMAプレミアム」は、月額1,080円で、「ABEMA」をより一層お楽しみいただける「ABEMA」のプレミアムなプランです。

■ABEMA公式SNS

­YouTube:https://www.youtube.com/@baseball_ABEMA

X:https://x.com/MLB_ABEMA

■ABEMA『MLB2025』 概要

番組ページ:https://abema.tv/video/title/239-209

PR映像:https://abema.tv/video/episode/239-209_s40_p999