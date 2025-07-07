7·î8Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÏÆüËÜ¿ÍÅê¼ê3¿Í¤¬ÀèÈ¯¡ªÁ´¤Æ¡ÖABEMA¡×¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¡ª¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¦¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ­¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿­¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦µÆÃÓÍºÀ±

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Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com
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