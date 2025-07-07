¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¿»ÄÒÎäµÑ»Ô¾ì¤Î¼ûÍ×¡¢¥·¥§¥¢¡¢Æ°¸þ¡¢À®Ä¹¡¢µ¡²ñ¤ª¤è¤ÓÆ¶»¡Ê¬ÀÏ¡¢2025Ç¯～2035Ç¯
Survey Reports LLC¤Ï¡¢2025Ç¯7·î¤Ë¡Ö¿»ÄÒÎäµÑ»Ô¾ì¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ººÊó¹ð½ñ¤òÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ï¡¢¿»ÄÒÎäµÑ»Ô¾ì¤ò¡Ö¥¿¥¤¥×¡ÊÃ±Áê¡¢ÆóÁê¡Ë¡×¡¢¡ÖÍÑÅÓ¡Ê¹âÀÇ½·×»»¡¢¥¨¥Ã¥¸¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡¢°Å¹æÄÌ²ß¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ë¡×¡¢¡ÖÎäµÑ±Õ¤Î¼ïÎà¡Ê¹çÀ®¡¢¹ÛÊªÌý¡Ë¡×¤Î3¤Ä¤Î¥»¥°¥á¥ó¥È¤ËÊ¬Îà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥ÈÊÌ¡Ê¥µー¥Ó¥¹¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ë- ¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¡¢Æ°¸þ¡¢µ¡²ñ¡¢¤ª¤è¤ÓÍ½Â¬¡Ê2025Ç¯～2035Ç¯¡Ë¤òÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ï¡¢¿»ÄÒÎäµÑ»Ô¾ì¤ÎÍ½Â¬É¾²Á¤òÄó¶¡¤·¡¢À®Ä¹Í×°ø¡¢»Ô¾ìµ¡²ñ¡¢²ÝÂê¡¢¤ª¤è¤Ó¿»ÄÒÎäµÑ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¶¼°Ò¤ò´Þ¤à¡¢Ê£¿ô¤Î¼çÍ×¤Ê»Ô¾ìÆ°¸þ¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Õ¿»ÎäµÑ»Ô¾ì ³µÍ×
±Õ¿»ÎäµÑ¤Ï¡¢¥µー¥Ðー¤ä GPU ¤Ê¤É¤ÎÅÅ»ÒÉôÉÊ¤ò¡¢Ç®ÅÁÆ³À¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÅÅµ¤ÅÁÆ³À¤Î¤Ê¤¤±ÕÂÎ¤Ë¿»ÄÒ¤¹¤ë¡¢¹âÅÙ¤ÊÇ®´ÉÍýµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤Î¶õµ¤¤ä¿å¤Ë¤è¤ëÎäµÑ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢±Õ¿»ÎäµÑ¤ÏÇ®¸»¤ÈÎäµÑºÞ¤òÄ¾ÀÜÀÜ¿¨¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç®¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÊü»¶¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊýË¡¤Ë¤è¤ê¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñ¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤·¡¢µ¡´ï¤Î¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤·¡¢¤è¤ê¹â¤¤·×»»Ì©ÅÙ¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¡¢¹âÀÇ½·×»»¡ÊHPC¡Ë¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥°¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Ç¹¤¯ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI¤ä¥¯¥é¥¦¥É¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¤Ë¤ª¤±¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤Î¹â¤¤ÎäµÑ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¼ûÍ×Áý²Ã¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¿»ÄÒÎäµÑµ»½Ñ¤ÎºÎÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Surveyreports¤ÎÀìÌç²È¤Ï¿»ÄÒÎäµÑ»Ô¾ì¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢2025Ç¯¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤¬USD 345.3É´Ëü¥É¥ë¤ËÃ£¤·¤¿¤È¿äÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿»ÄÒÎäµÑ»Ô¾ì¤Î¥·¥§¥¢¤Ï¡¢2035Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤ËUSD 1,966.8É´Ëü¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿»ÄÒÎäµÑ»Ô¾ì¤Ï¡¢2025Ç¯¤«¤é2035Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ËÌó21.3¡ó¤ÎÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ë¥ì¥Ýー¥È¤òÆþ¼ê¤¹¤ë: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1035911
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324535&id=bodyimage1¡Û
Surveyreports¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÄêÀÅª¤Ê¿»ÄÒÎäµÑ»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿»ÄÒÎäµÑ¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï¡¢IT»º¶È¤Î³ÈÂç¡¢¿»ÄÒÎäµÑ¤Î±¿±ÄÈñ¤Îºï¸º¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤ÎÁý²Ã¡¢°Å¹æÄÌ²ß¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ê³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿»ÄÒÎäµÑ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×¤Ê´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢LiquidStack, Fujitsu Corporation, Green Revolution Cooling Inc., Submer, Asperitas, Midas Green Technologies, Iceotope Technologies Ltd, LiquidCool Solutions, DUG Technology, DCX-The Liquid Cooling Company, Engineered Fluids, TIEMMERS, TMGcore, Inc.
Åö¼Ò¤Î¿»ÄÒÎäµÑ»Ô¾ìÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ë¤Ï¡¢ËÌÊÆ¡¢²¤½£¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¡¢ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¤È¤¤¤¦5¤Ä¤ÎÃÏ°è¤È¤½¤Î¹ñ¡¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÎÆÃÄê¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÜ¼¡
¡ü ¿»ÄÒÎäµÑ»Ô¾ì¤Îµ¬ÌÏ¡¢À®Ä¹Ê¬ÀÏ¡¢¤ª¤è¤Ó³Æ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×»Ô¾ì¥×¥ìー¥äー¤ÎÉ¾²Á
¡ü 2033 Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÀ¤³¦¤Î¿»ÄÒÎäµÑ»Ô¾ì¡ÊËÌÊÆ¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤Î¼ûÍ×¤Èµ¡²ñ¤ÎÊ¬ÀÏ¡ÊÆüËÜ¤ò´Þ¤à³Æ¹ñÊÌ¡Ë
¡ü ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ëC¥ì¥Ù¥ë´´Éô¤Ø¤ÎÄó¸À
¡ü »Ô¾ì¤ÎÊÑÆ°¤È¾ÍèÅ¸Ë¾¤ÎÉ¾²Á
¡ü »Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥ÈÊ¬ÀÏ¡§¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢ÍÑÅÓÊÌ¡¢ÎäµÑ±Õ¤Î¼ïÎàÊÌ¡¢¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥ÈÊÌ¡¢ÃÏ°èÊÌ
¡ü ºÇ¶á¤ÎÆ°¸þ¡¢Í¢½ÐÆþ¥Çー¥¿¡¢»Ô¾ìÆ°¸þ¡¢À¯ÉÜ»Ø¿Ë¤ÎÊ¬ÀÏ
¡ü ÀïÎ¬Åª¤Ê¶¥Áèµ¡²ñ
¡ü Åê»ñ²È¸þ¤±¶¥Áè¥â¥Ç¥ë
±Õ¿»ÎäµÑ»Ô¾ì ³µÍ×
±Õ¿»ÎäµÑ¤Ï¡¢¥µー¥Ðー¤ä GPU ¤Ê¤É¤ÎÅÅ»ÒÉôÉÊ¤ò¡¢Ç®ÅÁÆ³À¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÅÅµ¤ÅÁÆ³À¤Î¤Ê¤¤±ÕÂÎ¤Ë¿»ÄÒ¤¹¤ë¡¢¹âÅÙ¤ÊÇ®´ÉÍýµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤Î¶õµ¤¤ä¿å¤Ë¤è¤ëÎäµÑ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢±Õ¿»ÎäµÑ¤ÏÇ®¸»¤ÈÎäµÑºÞ¤òÄ¾ÀÜÀÜ¿¨¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç®¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÊü»¶¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊýË¡¤Ë¤è¤ê¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñ¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤·¡¢µ¡´ï¤Î¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤·¡¢¤è¤ê¹â¤¤·×»»Ì©ÅÙ¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¡¢¹âÀÇ½·×»»¡ÊHPC¡Ë¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥°¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Ç¹¤¯ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI¤ä¥¯¥é¥¦¥É¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¤Ë¤ª¤±¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤Î¹â¤¤ÎäµÑ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¼ûÍ×Áý²Ã¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¿»ÄÒÎäµÑµ»½Ñ¤ÎºÎÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Surveyreports¤ÎÀìÌç²È¤Ï¿»ÄÒÎäµÑ»Ô¾ì¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢2025Ç¯¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤¬USD 345.3É´Ëü¥É¥ë¤ËÃ£¤·¤¿¤È¿äÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿»ÄÒÎäµÑ»Ô¾ì¤Î¥·¥§¥¢¤Ï¡¢2035Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤ËUSD 1,966.8É´Ëü¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿»ÄÒÎäµÑ»Ô¾ì¤Ï¡¢2025Ç¯¤«¤é2035Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ËÌó21.3¡ó¤ÎÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ë¥ì¥Ýー¥È¤òÆþ¼ê¤¹¤ë: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1035911
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324535&id=bodyimage1¡Û
Surveyreports¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÄêÀÅª¤Ê¿»ÄÒÎäµÑ»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿»ÄÒÎäµÑ¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï¡¢IT»º¶È¤Î³ÈÂç¡¢¿»ÄÒÎäµÑ¤Î±¿±ÄÈñ¤Îºï¸º¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤ÎÁý²Ã¡¢°Å¹æÄÌ²ß¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ê³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿»ÄÒÎäµÑ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×¤Ê´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢LiquidStack, Fujitsu Corporation, Green Revolution Cooling Inc., Submer, Asperitas, Midas Green Technologies, Iceotope Technologies Ltd, LiquidCool Solutions, DUG Technology, DCX-The Liquid Cooling Company, Engineered Fluids, TIEMMERS, TMGcore, Inc.
Åö¼Ò¤Î¿»ÄÒÎäµÑ»Ô¾ìÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ë¤Ï¡¢ËÌÊÆ¡¢²¤½£¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¡¢ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¤È¤¤¤¦5¤Ä¤ÎÃÏ°è¤È¤½¤Î¹ñ¡¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÎÆÃÄê¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÜ¼¡
¡ü ¿»ÄÒÎäµÑ»Ô¾ì¤Îµ¬ÌÏ¡¢À®Ä¹Ê¬ÀÏ¡¢¤ª¤è¤Ó³Æ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×»Ô¾ì¥×¥ìー¥äー¤ÎÉ¾²Á
¡ü 2033 Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÀ¤³¦¤Î¿»ÄÒÎäµÑ»Ô¾ì¡ÊËÌÊÆ¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤Î¼ûÍ×¤Èµ¡²ñ¤ÎÊ¬ÀÏ¡ÊÆüËÜ¤ò´Þ¤à³Æ¹ñÊÌ¡Ë
¡ü ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ëC¥ì¥Ù¥ë´´Éô¤Ø¤ÎÄó¸À
¡ü »Ô¾ì¤ÎÊÑÆ°¤È¾ÍèÅ¸Ë¾¤ÎÉ¾²Á
¡ü »Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥ÈÊ¬ÀÏ¡§¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢ÍÑÅÓÊÌ¡¢ÎäµÑ±Õ¤Î¼ïÎàÊÌ¡¢¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥ÈÊÌ¡¢ÃÏ°èÊÌ
¡ü ºÇ¶á¤ÎÆ°¸þ¡¢Í¢½ÐÆþ¥Çー¥¿¡¢»Ô¾ìÆ°¸þ¡¢À¯ÉÜ»Ø¿Ë¤ÎÊ¬ÀÏ
¡ü ÀïÎ¬Åª¤Ê¶¥Áèµ¡²ñ
¡ü Åê»ñ²È¸þ¤±¶¥Áè¥â¥Ç¥ë