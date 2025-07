Cisdem ContactsMate for Windows V2.0.0ÅÐ¾ì¡ªÏ¢ÍíÀè¾ðÊó¤ò´ÊÃ±¤Ë´ÉÍý

1

ソフト開発会社Cisdemは令和7年7月1日(火)より、連絡先管理ソフトCisdem ContactsMate for Windows V2.0.0をリリースしました。Cisdem ContactsMateを利用してGoogle、Outlookから連絡先をまとめて管理することができます。★Cisdem ContactsMate公式サイト:https://www.cisdem.com/jp/contact-manager.html「Cisdem ContactsMateのMac版は発表されてからもう十数年になりました。」とCisdemのEdward Rileyプロジェクトマネージャは述べています。「今はWindows版がようやく登場しました。それはGoogle、Outlookに対応し、連絡先情報を簡単にまとめて一箇所でアクセスと管理をします。インポート、タグ付け、重複項目削除などの機能も連絡先管理を容易にします。」【Cisdem ContactsMate for Windows V2.0.0のリリースノート】●複数のアカウントの追加をサポートする●GoogleとOutlookアカウントの追加をサポートする●連絡先の追加/変更/削除、及び変更の同期をサポートする●問題のある連絡先をスキャンして修復する●連絡先をインポートまたはエクスポートできる【Cisdem ContactsMate for Windowsの主な機能】1. 連絡先を追加・インポート・作成する●インターネットアカウントを追加:Cisdem ContactsmateでGoogleやOutlookのアカウントを追加できます。ユーザーは追加されたアカウントから連絡先を訪問/使用/管理できます。そして変更は同期されます。●ファイルから連絡先をインポート:CSV、VCF、vCardファイルから連絡先をインポートできます。●新しい連絡先を作成:新しい連絡先を作成し、名前、電話番号、メールアドレスなどの情報を追加できます。●連絡先情報を更新:更新が必要な場合は連絡先情報を編集できます。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324531&id=bodyimage1】2. 連絡先を整理する●タグを使う:タグを使って家族、取引先、知り合いなどのカテゴリに基づいて連絡先をグループ分けできます。●不要な連絡先を削除:ワンクリックで1つまたは複数の連絡先を削除できます。●重複項目を結合:Cisdem ContactsMateは完全に重複または部分的に重複した連絡先をスキャンします。ワンクリックで全ての重複項目を手軽に結合できます。必要があれば特定の重複項目を確認・編集・削除することもできます。●フォーマットエラーをスキャン:空白の名前、不完全な名前、正しくないフォーマットの電話番号とメールアドレスなど、フォーマットエラーをスキャンして修復できます。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324531&id=bodyimage2】3. 連絡先情報を利用する●連絡先を確認:単一の連絡先を確認できるし、タグで連絡先を確認することもできます。●連絡先を検索:検索ボックスで特定の連絡先を素早く見つけられます。●電子メール連絡先:特定の連絡先に電子メールを送信できます。選択した連絡先にグループメールを送信することもできます。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324531&id=bodyimage3】4. 連絡先をエクスポートする●3つのフォーマットにエクスポート:連絡先をvCard、XLSX、CSVという3つのフォーマットにエクスポートできます。●様々なCSVオプションをサポート:CSV、CSV(Outlook)、CSV(Google)、CSV(Shutterfly)、CSV(Yahoo)、CSV(Apple)を含んでいます。