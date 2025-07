¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¥²ー¥à¥¢¥ïー¥É¡ÖSQOOL GAME AWARD 2025 SUMMER¡×¤ÎYouTubeÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤¬È¯É½¡ª7·î11Æü¡Ê¶â¡Ë～13Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î3Æü´Ö

株式会社SQOOL(東京都港区・代表取締役:加藤賢治)が運営するオンラインゲームアワード「SQOOL GAME AWARD 2025 SUMMER(以下SGA2025SUMMER)」実行委員会は、2025年7月7日、YouTubeでの生配信スケジュールを発表しました。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324525&id=bodyimage1】SQOOL GAME AWARDは、ゲームメディア「SQOOL.NETゲーム研究室」編集部がゲームクリエイターを応援することを目的に、年2回開催しているオンラインゲームアワードです。SGA2025SUMMERへの応募は2025年4月15日から2025年5月31日の期間に実施され、エントリー総数131タイトルの中から選考を経て33タイトルが選ばれました。7月11日から開始される生配信では選考を通過した33タイトルが紹介されます。一部のタイトルではゲームの開発者が配信に参加し、開発の裏話などを聞くことができる予定です。SGA2025SUMMERのYouTube配信スケジュール7月11日(金)20:00 配信開始20:05 キル・ザ・クロック20:15 Mirage: Ignis Fatuus20:30 Jelly Troops20:50 MONOWAVE21:05 特別動画121:25 Blade of Wiz21:45 Stray of Lost Cat(迷途猫的灵魂碎片)22:00 With My Past 私の過去とともに22:10 Color Lim22:20 Delverium(デルヴェリウム)22:30 おやおや?大家さん!22:40 ガールズメイドプディング23:00 配信終了7月12日(土)18:00 配信開始18:05 オートローグ18:15 みちくさワンダラー18:30 ニンジャム!18:50 Vtuberにクソコメを送るタイピングゲーム19:05 特別動画219:20 GROWTH EXPERIMENT19:30 シージブレイク19:45 代償少女20:05 スペルトナエル20:25 RewindGirl20:40 人形と真夜中の列車20:50 Stellar Watch21:00 配信終了7月13日(日)18:00 配信開始18:05 ダンジョンクロウラー幸運ウサギと魔法の爪18:10 Peacemaker: Bloody Emperor(平和をつくる者:血の帝王)18:25 Enter the Chronosphere18:45 Deadly Days: Roadtrip19:00 特別動画319:15 Ova Magica (オヴァ マギカ )19:25 My Little Life19:40 Arcane Trigger(奥?扳机)19:55 魔法少女クリティカルDELUXE20:05 The Guardian of Nature -命をつなぐ者-20:15 obi301120:35 Rusty's Retirement21:00 配信終了注:スケジュールは都合により調整変更される場合があります。配信チャンネルSQOOLTVゲーム研究室:https://www.youtube.com/@gamestudylab/SGA2025SUMMER公式サイトhttps://sqoolgameaward.com/参加ストリーマー1日目7月11日(金)21時~23時ストリーマー:寝琴ねごと さん【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324525&id=bodyimage2】熱唱系のVTuberとしての活動がメインだが、銀河一ゲームが下手なゲーム好きVTuberでもある。レトロゲーとホラーゲームを好むドラゴンとヒトの混血少女。公式X:https://x.com/negoto_nezou公式YouTube:https://www.youtube.com/@UNITeVERS_ngdr2日目7月12日(土)18時~21時ストリーマー:ヒロポン さん【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324525&id=bodyimage3】現役のゲームプランナーとして活躍するかたわら、YouTubeチャンネル「ヒロあちゃGameTV 」でゲームの実況配信なども行う。おっさんゲーマー兼ゲームプランナーとしてのゲーム論評が持ち味。公式X:https://x.com/AchahiroT公式YouTube:https://www.youtube.com/@hiroacha3日目7月13日(日)18時~21時ストリーマー:季沙 / Kisa さん【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324525&id=bodyimage4】メカと美味しいものが大好きな、癒しのお茶会系Vtuber。YouTubeにてほぼ毎日20時頃よりジャンルを問わず気になるゲームをプレイ配信している。ほんのり関西弁で癒しと面白さを研究中。公式X:https://x.com/kisa_vtuber公式YouTube:https://www.youtube.com/@KisaVtuber関連URL株式会社SQOOL:https://sqool.co.jp/SQOOL.NETゲーム研究室:https://sqool.net/

