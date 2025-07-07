¡Ú¥·¥§¥é¥È¥ó¥°¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¹Åç¡Û¥Ö¥Ã¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡×¤Ë¤Æ¡Ö ¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ï¥ï¥¤¥Õ¥§¥¢¡× ³«ºÅ
¥Ö¥Ã¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡×8·î³«ºÅ¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¡õ¥Ï¥ï¥¤¥Õ¥§¥¢¡×
¥·¥§¥é¥È¥ó¥°¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¹Åç(½êºßÃÏ¡§¹Åç»ÔÅì¶è¼ãÁðÄ®/Áí»ÙÇÛ¿Í:»³ËÜ ÇîÇ·)¤Ç¤Ï¡¢¥í¥Óー³¬(L)¥Ö¥Ã¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡×¤Ë¤Æ¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ï¥ï¥¤¥Õ¥§¥¢¡×¤ò2025Ç¯8·î1Æü¡Ê¶â¡Ë～31Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥Õ¥§¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¾ー¥Èµ¤Ê¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¿´ÃÆ¤à¤ªÎÁÍý¤ò¥é¥ó¥Á¡¦¥Ç¥£¥Êー¤Ë¤Æ¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥âー¥ー¤Ê¹á¤ê¤ÈÆ¦¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¡Ö¥×¥ë¥É¥Ýー¥¯¥Óー¥ó¥º¡×¤äºÌ¤êÁ¯¤ä¤«¤Ê¡Ö¥í¥ß¥í¥ß¥µー¥â¥ó¡×¡¢¿Íµ¤¤Î¡Ö¥·¥§¥é¥È¥ó¥Ðー¥¬ー¡×¤Ê¤É¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¥Ï¥ï¥¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅÚÃÏ¤¬°é¤ó¤ÀÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ªÎÁÍý¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Î´ÇÈÄ¥á¥Ë¥åー¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¹¥Æー¥¡×¤Ï¡¢ËèÆü¥·¥§¥Õ¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¾Æ¤¾å¤²¡¢½ÐÍè¤¿¤Æ¤ò¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Á°ºÚ¤«¤é¥Ç¥¶ー¥È¤Þ¤Ç¥é¥ó¥Á¤Ï60¼ïÎà¡¢¥Ç¥£¥Êー¤Ï70¼ïÎà°Ê¾å¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥á¥Ë¥åー¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¤´²ÈÂ²¤ä¤´Í§¿Í¤È¤´°ì½ï¤Ë¡¢²Æ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ö¥Ã¥Õ¥§¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥±¥¤¥¸¥ã¥ó¥Á¥¥ó¥µ¥é¥À
Ê¿Æü¥é¥ó¥Á¸ÂÄê¡¡¥«¥¸¥¥Þ¥°¥í¤Î¥°¥ê¥ë¡¡¥Á¥ç¥Ã¥Ôー¥ÎÉ÷
Ê¿Æü¥Ç¥£¥Êー¸ÂÄê¡¡ÏÂµí¤Î¥Æ¥¥µ¥¹¥Ö¥ê¥¹¥±¥Ã¥È BBQ»ÅÎ©¤Æ
¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥×¥ê¥ó
¡ã¥á¥Ë¥åーÎã¡ä
¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¥é¥¤¥¹¥µ¥é¥À / ¥·¥å¥ê¥ó¥×¥«¥¯¥Æ¥ë / ¥·ー¥¶ー¥µ¥é¥À / ¥¥Ï¥À¥Þ¥°¥í¤Î¥Ý¥ / ¥Ð¥Ê¥Ê¥Ôー¥Ê¥Ã¥Ä¥Ð¥¿ー¥µ¥ó¥É / ¥í¥ß¥í¥ß¥µー¥â¥ó / ¥±¥¤¥¸¥ã¥ó¥Á¥¥ó¥µ¥é¥À / ¥Þ¥ó¥´ー¥àー¥¹¤È¥ß¥ó¥È¥Æ¥£ー¥¸¥å¥ì / ¥¹¥Ú¥¢¥ê¥Ö¤Î¥é¥¦¥é¥¦ / ¥Þ¥Ò¥Þ¥Ò¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥È ¥Þ¥ó¥´ー¥Á¥ê / ¥¬ー¥ê¥Ã¥¯¥·¥å¥ê¥ó¥× / ¥Á¥¥ó¡¦¥·ー¥Õー¥É¥¬¥ó¥Ý / ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢É÷¥µ¥é¥À / ¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤ÎÎäÀ½¥Ý¥¿ー¥¸¥å ¤Ê¤É
¢¨¿©ºà¤Î»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¥á¥Ë¥åー¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÊÌ¥á¥Ë¥åー¡ÖÏÂµí¤â¤âÆù¤Î¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¡×¡£¥·¥§¥Õ¤³¤À¤ï¤ê¤Î°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£ÆÃÊÌ¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¡ÖÏÂµí¤â¤âÆù¤Î¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¡×¤Ë¤´ÃíÌÜ¡ª
¤Þ¤¿¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÆÃÊÌ¥á¥Ë¥åー¡ÖÏÂµí¤â¤âÆù¤Î¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¡×¤¬Æüº¢¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ°ú¤Â³¤ÅÐ¾ì¡£¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿ÆÃÄ§¤ÎÏÂµí¤â¤âÆù¡£¥íー¥¹¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ÝÌ£¤¬°ú¤Î©¤Á¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë¡£¤è¤ê°ìÁØÉ÷Ì£¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥½ー¥¹¤ä¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤âÂ¿¿ô¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¥§¥Õ¤Ë¤è¤ë¥«ー¥Ó¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ²ÆµÙ¤ß¤Ï¤´²ÈÂ²¤Ç¡ª¥Ï¥Ã¥Ôー¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Ö¥Ã¥Õ¥§
8·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë～17Æü¡ÊÆü¡Ë¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Ö¥Ã¥Õ¥§¡×¥¥Ã¥º¥³ー¥Êー¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
²ÆµÙ¤ß´ü´Ö¤ÏÆÃÊÌ¡ª¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤Ë¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Ö¥Ã¥Õ¥§¡×¤ò8·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë～17Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¤Î¥Ö¥Ã¥Õ¥§¤Ë¤µ¤é¤Ë¥¥Ã¥º¥³ー¥Êー¤¬ÅÐ¾ì¡£¤ª»ÒÍÍ¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤ªÎÁÍý¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨8·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë～15Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ï¥é¥ó¥Á90Ê¬¡¢¥Ç¥£¥Êー120Ê¬¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì2ÉôÀ©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨8·î12Æü¡Ê²Ð¡Ë～15Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÏÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆüÎÁ¶â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥á¥Ë¥åーÎã¡ä
MIX¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á / ¥Ý¥Æ¥È¥Õ¥é¥¤ / ¥Á¥¥ó¥Ê¥²¥Ã¥È / ¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤ ¥¿¥ë¥¿¥ë¥½ー¥¹ / ¥Ï¥ó¥Ðー¥°¥¹¥Æー¥ ¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½ー¥¹ / ¥½ー¥»ー¥¸¤Î¥½¥Æー / ¥ßー¥È¥½ー¥¹¥Ú¥ó¥Í / ·Ü¤Î¤Á¤Þ¤ / ¥ª¥à¥é¥¤¥¹ / ¤ª»ÒÍÍ¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À / ¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Æ¥ó / ¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥ó / ¥Ñ¥ó¥±ー¥ ¤Ê¤É
¢¨¿©ºà¤Î»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¥á¥Ë¥åー¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥Ã¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡×
¥Ö¥Ã¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡×
¢£8·î ¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¡õ¥Ï¥ï¥¤¥Õ¥§¥¢¡×
¾ì½ê¡§¥í¥Óー³¬(L) ¥Ö¥Ã¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡×
´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î1Æü¡Ê¶â¡Ë～31Æü¡ÊÆü¡Ë
»þ´Ö¡§
¥é¥ó¥Á¥Ö¥Ã¥Õ¥§ / 11:00～14:30
¥Ç¥£¥Êー¥Ö¥Ã¥Õ¥§ /17:30～22:00
ÎÁ¶â¡§
¡¦¥é¥ó¥Á¥Ö¥Ã¥Õ¥§
Ê¿Æü¡Ê·î～¶â¡Ë / Âç¿Í \4,900¡¢¥·¥Ë¥¢¡Ê65ºÐ°Ê¾å¡Ë\4,400¡¢»Ò¶¡¡Ê4～12ºÐ¡Ë\2,450
ÅÚÆü½ËÆü / Âç¿Í \5,900¡¢¥·¥Ë¥¢¡Ê65ºÐ°Ê¾å¡Ë\5,400¡¢»Ò¶¡¡Ê4～12ºÐ¡Ë\2,950
ÍÄ»ù¡Ê3ºÐ°Ê²¼¡Ë¤ÏÌµÎÁ
¡¦¥Ç¥£¥Êー¥Ö¥Ã¥Õ¥§
Ê¿Æü¡Ê·î～¶â¡Ë / Âç¿Í \5,400¡¢¥·¥Ë¥¢¡Ê65ºÐ°Ê¾å¡Ë\4,400¡¢»Ò¶¡¡Ê4～12ºÐ¡Ë\2,700
ÅÚÆü½ËÆü / Âç¿Í \6,500¡¢¥·¥Ë¥¢¡Ê65ºÐ°Ê¾å¡Ë\5,500¡¢»Ò¶¡¡Ê4～12ºÐ¡Ë\3,250
ÍÄ»ù¡Ê3ºÐ°Ê²¼¡Ë¤ÏÌµÎÁ
¢¨ÎÁ¶â¤Ë¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ10%¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨ÅÚÆü½ËÆü¤Î¥é¥ó¥Á¤Ï90Ê¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨8·î12Æü¡Ê²Ð¡Ë～15Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÏÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆüÎÁ¶â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§082-262-7173¡Ê¥ì¥¹¥È¥é¥óÍ½Ìó¡Ë
https://www.tablecheck.com/shops/sheratonhiroshima-bridges/reserve
¢£¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡ÊNASDAQ: MAR¡¢ËÜ¼Ò¡§ ÊÆ¹ñ¥á¥êー¥é¥ó¥É½£¥Ù¥»¥¹¥À¡Ë¤Ï¡¢141 ¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ë31 ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡¢ ¹ç¤ï¤»¤Æ8,900 ¸®°Ê¾å¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤òÍÊ¤¹¤ë¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£´ë¶È¤Ç¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤Î±¿±Ä¤ª¤è¤Ó¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤ä¡¢¥ê¥¾ー¥È¤Î¥ªー¥Êー¥·¥Ã¥×¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¼õ¾ÞÎò¤ò¸Ø¤ëÎ¹¹Ô¥×¥í¥°¥é¥à¡¢Marriott Bonvoy¡Ê¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È ¥Ü¥ó¥ô¥©¥¤¡Ë¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï¡¢www.marriott.com¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿ºÇ¿·¤Î´ë¶È¥Ë¥åー¥¹¤Ï¡¢www.marriottnewscenter.com ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£Facebook ¤ä@MarriottIntl ¤Ë¤ÆX ¤ÈInstagram ¤Ç¤â¾ðÊóÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥§¥é¥È¥ó¥°¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¹Åç
¥·¥§¥é¥È¥ó¥°¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¹Åç¤ÏJR ¹Åç±ØÄ¾·ëÅÌÊâ£±Ê¬¡¢±Ø²þ»¥¤«¤éÇ¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¹¥Î©ÃÏ¡£´Ñ¸÷ÃÏ¤Ë¤â¶á¤¯¡¢¿·´´Àþ¡¢¹Åç¶õ¹Á¤Ø¤Î¥ê¥à¥¸¥ó¥Ð¥¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î³§ÍÍ¤ËÂçÊÑÊØÍø¤Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£µÒ¼¼¤Ï¡¢¥¹¥¤ー¥È¥ëー¥à5 Éô²°¤ò´Þ¤à¡¢Á´238 ¼¼¡£¹¡¹¤È¤·¤¿µÒ¼¼¤Ë¤Ï¡¢¥·¥§¥é¥È¥ó¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥Ù¥Ã¥É¡¢4K ¥Æ¥ì¥Ó¡¢DVD ¥×¥ìー¥äー¡¢¹âÂ®¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îò»ËÅª¤Ê³¹¤ò¸«ÅÏ¤»¤ë¹âÁØ³¬¤Ë29 ¼¼¤´ÍÑ°Õ¤·¤¿¥·¥§¥é¥È¥ó¥¯¥é¥Ö¥ëー¥à¤Ë¤´ÂÚºß¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢7¡§00 ～ 22¡§00 ¤Î´Ö¡¢¥¯¥é¥Ö¥é¥¦¥ó¥¸¤Ë¤Æ·Ú¿©¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤òÌµÎÁ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤ÎÀßÈ÷¤òÈ÷¤¨¤¿¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¥ëー¥à¤ä338 Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤Î¥Üー¥ë¥ëー¥à¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¼Â»Ü²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤´°û¿©¤Ë¤Ï¡¢¥í¥Óー¥é¥¦¥ó¥¸¡Ö¡õMore by Sheraton¡×¡¢¥á¥¤¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÎÆüËÜ¿©¡Ö²íÄí¡Ê¤ß¤ä¤Ó¤Æ¤¤¡Ë¡×¡¢¥Ö¥Ã¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡×¤Ç¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°ÂÎ¸³¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²÷Å¬¤Ç¹âµé´¶Éº¤¦¡Ö¥¶¡¦¥Èー¥¿¥ë¥»¥é¥Ôー¡×¤ÏÎ¹¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤·¡¢¥×ー¥ë¤È¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó¤ä¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ò¤´ËþµÊ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.marriott.co.jp/hijsi/
Instagram¡§https://instagram.com/sheratonhiroshima
Facebook¡§https://facebook.com/sheratongrandhotelhiroshima