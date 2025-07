¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¼ù»é»Ô¾ì¡§¥°¥íー¥Ð¥ëÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡¢¼ûÍ×¡¢µ¬ÌÏ¡¢³«È¯¡¢¥áー¥«ー¥·¥§¥¢¡¢À®Ä¹¡¢Æ°¸þ¡¢¸«ÄÌ¤·¡Ê2025Ç¯～2035Ç¯¡Ë

1

Survey Reports LLCは、2025年7月に「プラスチック樹脂市場」に関する調査報告書を発行しました。本報告書では、製品別(結晶性、非結晶性、エンジニアリングプラスチック、スーパーエンジニアリングプラスチック)、樹脂タイプ別(ポリエチレン、ポリ塩化ビニル、アクリロニトリルブタジエンスチレン、ポリカーボネート、ポリスチレン、ポリメチルメタクリレート、 ポリブチレンテレフタレート)、用途(包装、自動車、建設、電気・電子、物流、消費財、繊維・衣料、農業、医療機器)別に分類した「プラスチック樹脂市場」に関する調査報告書を発行しました。本レポートでは、プラスチック樹脂市場における成長要因、市場機会、課題、脅威を含む、複数の主要な市場動向を強調しています。プラスチック樹脂市場 概要プラスチック樹脂は、さまざまなプラスチック製品の原料となる合成高分子材料です。主に石油化学製品や再生可能資源から製造され、射出成形、押出成形、ブロー成形などの加工工程で溶融・成形され、希望の形状に加工されます。主な種類には、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、ポリ塩化ビニル(PVC)、ポリエチレンテレフタレート(PET)などが挙げられます。プラスチック樹脂は、汎用性、耐久性、軽量性、コスト効率の良さから、包装、自動車、電子機器、建設、医療業界などにおいて不可欠な素材となっています。環境問題の深刻化に伴い、プラスチック汚染を削減するため、生分解性やリサイクル可能な樹脂の代替品への注目が高まっています。Surveyreportsの専門家はプラスチック樹脂市場を分析し、2025年のプラスチック樹脂市場規模がUSD 778.3億ドルに達したと推計しています。さらに、プラスチック樹脂市場のシェアは、2035年末までにUSD 1,195.8億ドルに達すると予測されています。プラスチック樹脂市場は、2025年から2035年の予測期間中に約5.1%の年平均成長率(CAGR)で成長すると見込まれています。無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1035914【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324528&id=bodyimage1】Surveyreportsのアナリストによる定性的なプラスチック樹脂市場分析によると、プラスチック樹脂の市場規模は、プラスチック包装材料の需要増加、軽量で高性能なプラスチック製品の採用拡大、建設業界の拡大、プラスチックリサイクル技術の進歩により拡大すると予測されています。プラスチック樹脂市場における主要な企業には、サウジアラビア基礎産業公社Saudi Basic Industries Corporation, Dow Inc., Evonik Industries AG, Sumitomo Chemical Co. Ltd., Arkema S.A., Celanese Corporation, Eastman Chemical Company, Chevron Phillips Chemical Co. LLC, Lotte Chemical Corporation, Covestro AG, Toray Industries Inc., Teijin Ltd., Exxon Mobil Corporation, Mitsui and Co. Plastics Ltd.当社のプラスチック樹脂市場調査報告書には、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカという5つの地域とその国々に関する詳細な分析も含まれています。当社の調査報告書には、日本のクライアントの特定のニーズに合わせた詳細な分析も含まれています。目次● プラスチック樹脂市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価● 2033年までの世界プラスチック樹脂市場(北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ)の需要と機会分析(日本を含む各国別)