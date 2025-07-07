²»³Ú ¡ß ¿© ¡ß ²Ö²Ð¤ÇÃÏ°è¤ò¤Ä¤Ê¤°! ¡ÖKAWANISHI GREEN FESTIVAL 2025¡× 2025Ç¯8·î10Æü¤Ë³«ºÅ·èÄê!!

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KAWANISHI GREEN FESTIVAL 2025 ～Ì¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°Äó¸À～ ÆüÄø:2025Ç¯8·î10Æü(Æü) »þ´Ö:12:00~20:00(¢¨¥Õー¥É¤Ï21»þÍ½Äê/ÊÑ¹¹¤Î¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹) ²ñ¾ì:1 ÀîÀ¾Ä®Ìò¾ìÁ°(²»³Ú) 2 JA»³·Á¤ª¤¤¿¤ÞËÜÅ¹(²Ö²Ð¡¦ÃÏ¸µ¥Õー¥É) 3 ¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¥×¥é¥¶(Á´¹ñÊª»ºÅ¸¡¦¤³¤É¤â±ïÆü)
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