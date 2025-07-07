³°Í·¤Ó¤äËèÆü¤Î¶¯¤¤ÁêËÀ¡£·ÚÎÌ¤«¤Ä¹âÂÑµ×¤Ê¡Ö¥Ä¥©¥¤¥Ä¥©¥¤¥·¥êー¥º¡×Á´5¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈ¯Çä¡£
¡¡¥Óー¥º³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Âç¾å¶Á)¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡ÖDOD¡×¤Ï¡¢·ÚÎÌ¤«¤Ä¹âÂÑµ×¤Ê¡È¶¯¤¤¡É¥Ð¥Ã¥°¥·¥êー¥º¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥Ä¥©¥¤¥Ä¥©¥¤¥·¥êー¥º¡×¤òÁ´5¼ïÅ¸³«¤Ç´ë²è¡£2025Ç¯6·î26Æü¤è¤ê¼«¼ÒEC¡ÖDOD STORE¡×¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥·¥êー¥º¤Ï¡¢Ä¶¹âÊ¬»ÒÎÌ¥Ý¥ê¥¨¥Á¥ì¥ó¡ÊUHMWPE¡Ë¤Î»å¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤À·ÚÎÌ210D¥Ê¥¤¥í¥ó¤òºÎÍÑ¡£¥ê¥Ã¥×¥¹¥È¥Ã¥×¥°¥ê¥Ã¥É¹½Â¤¤Ë¤è¤êËàÌ×¤ä°ú¤Îö¤¤Ë¤â¶¯¤¤¤¿¤á¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥·ー¥ó¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¡È¥¿¥Õ¤µ¡É¤È¡È»È¤¤¤ä¤¹¤µ¡É¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥¹¥È¥ó¥Ð¥Ã¥°¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡¢¥Ü¥Ç¥£¥Ð¥Ã¥°¡¢¥µ¥³¥Ã¥·¥å¡¢¥ß¥ËºâÉÛ¤ÎÁ´5¼ï¤Ç¤Î¥·¥êー¥ºÅ¸³«¡£
¥·¥êー¥ºÌ¾¤Î¡Ö¥Ä¥©¥¤¥Ä¥©¥¤¡×¤Ï¡¢¤½¤Î¶¯¤µ¤ÈÍê¤ì¤ë¤Ä¤¯¤ê¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¥¤¥áー¥¸¤ÇÌ¿Ì¾¡£·ÚÎÌ¤«¤Ä¹âÂÑµ×¤ÊÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡È¶¯¤¤¥Ð¥Ã¥°¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢DOD¤é¤·¤¤Í·¤Ó¿´¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¤Ä¤Ä¥¹¥È¥ìー¥È¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ë´ò¤·¤¤¥¿¥Õ¤µ¤òÈ÷¤¨¤Ê¤¬¤éÏ·¼ãÃË½÷¤òÌä¤ï¤Ê¤¤¥¹¥Þー¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£ÄÌ¶ÐÄÌ³Ø¤äÎ¹¹Ô¤ÎÁêËÀ¤È¤·¤Æ¤âÍê¤ì¤ë¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ä¥©¥¤¥Ä¥©¥¤¥Ü¥¹¥È¥ó
32LÍÆÎÌ¤ÎÂç·¿¥Ü¥¹¥È¥ó¥Ð¥Ã¥°¡£2Çñ3Æü¤ÎÎ¹¹Ô¤ä¥¥ã¥ó¥×¤Î²ÙÊªÆþ¤ì¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ëÂçÍÆÎÌ¤Ç¤¹¡£
Á°¸åº¸±¦¤Î³°Â¦¥Ý¥±¥Ã¥È¤äÆâÂ¦¤Î¥Õ¥¡¥¹¥Êー¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ê¤ÉÁ´10¤«½ê¤Î½¼¼Â¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÁõÈ÷¡£
¥·¥ç¥ë¥Àー¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ë¤Ï¸ª¤ËÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤¥¯¥Ã¥·¥ç¥óºà¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä²Á³Ê¡§11,000±ß¡ÊÀÇ¡¢Á÷ÎÁ¹þ¡Ë
¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡§https://www.dod.camp/product/ba151/
¢£¥Ä¥©¥¤¥Ä¥©¥¤¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯
¢¨Æâ¥Ý¥±²èÁü¤Ëº¹¤·ÂØ¤¨
23LÍÆÎÌ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡£ÄÌ¶ÐÄÌ³Ø¤Ë¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢1Çñ2Æü¤ÎÎ¹¹Ô¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
ÆâÂ¦ÇØÌÌ¤Ë¤Ï¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ä¥Îー¥ÈPC¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤ËºÇÅ¬¤Ê¥¯¥Ã¥·¥ç¥óºàÆþ¤ê¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÁõÈ÷¡£
¤½¤ÎÂ¾Á´£¸¤«½ê¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ç¾®Êª¤âÀ°Íý¤·¤Ê¤¬¤é»ý¤Á±¿¤Ù¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä²Á³Ê¡§11,000±ß¡ÊÀÇ¡¢Á÷ÎÁ¹þ¡Ë
¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡§https://www.dod.camp/product/ba155/
¢£¥Ä¥©¥¤¥Ä¥©¥¤¥Ü¥Ç¥£¥Ð¥Ã¥°
6LÍÆÎÌ¤Î¥Ü¥Ç¥£¥Ð¥Ã¥°¡£
²ÙÊª¤Ï¤½¤³¤½¤³¤¢¤ë¤±¤ÉÎ¾¼ê¤ò¶õ¤±¤Æµ¤³Ú¤Ë½Ð¤«¤±¤ÆÍ·¤Ó¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤ª½Ð¤«¤±¤ä³°Í·¤Ó¥·ー¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
500ml¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤âÍ¾Íµ¤ÇÆþ¤ê¡¢³°Â¦¤Î¥Ð¥ó¥¸ー¥³ー¥É¡Ê¥´¥à¾õ¤Î¥³ー¥É¡Ë¤Ë¤Ï¥é¥¤¥È¥¢¥¦¥¿ー¤Ê¤É¤ò¶´¤ó¤Ç»ý¤ÁÊâ¤±¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä²Á³Ê¡§6,600±ß¡ÊÀÇ¡¢Á÷ÎÁ¹þ¡Ë
¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡§https://www.dod.camp/product/ba153/
¢£¥Ä¥©¥¤¥Ä¥©¥¤¥µ¥³¥Ã¥·¥å
Á°¡¦Ãæ¡¦¸å¤Î3ÁØ¼ýÇ¼¤Î¥µ¥³¥Ã¥·¥å¡£
¸åÌÌ¤Ï¤¸¤ã¤Ð¤é»ÅÍÍ¤ÇÃæ¤¬¸«¤ä¤¹¤¯¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ê¤É¤ÎºÙ¤«¤¤µ¡ºà¤òÀ°Íý¤·¤Ê¤¬¤é»ý¤ÁÊâ¤¯¤Î¤ËÊØÍø¡£
¥«¥é¥Ó¥ÊÍÑ¥ëー¥×¤ÈÌÌ¥Õ¥¡¥¹¥Êー¥Ù¥ë¥È¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥·¥ç¥ë¥Àー¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ò³°¤·¤Æ¥Ýー¥Á¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä²Á³Ê¡§4,950±ß¡ÊÀÇ¡¢Á÷ÎÁ¹þ¡Ë
¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡§https://www.dod.camp/product/ba157/
¢£¥Ä¥©¥¤¥Ä¥©¥¤¥¼¥Ë―¥ì
¢¨¥Ä¥©¥¤ver¤Ëº¹¤·ÂØ¤¨¡©
Âç¿Íµ¤¤Î·ÚÎÌ¥ß¥ËºâÉÛ¡Ö¥¦¥µ¥¼¥Ëー¥ì(https://www.dod.camp/product/bg1_999/)¡×¤¬¥Ä¥©¥¤¥Ä¥©¥¤ÁÇºà¤Ç¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤é¾®Á¬¤â¤ª»¥¤â¥«ー¥É¤â½½Ê¬¤ËÆþ¤ë¼ýÇ¼ÎÏ¤È»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤Ï·òºß¡£³«ÊÄÉô¤Î¥Û¥Ã¥¯ÊÄ¤á»ÅÍÍ¤ä¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤Î¶¯²½¤Ê¤É¡¢¤è¤ê¥¿¥Õ¤Ë»È¤¨¤ëºâÉÛ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä²Á³Ê¡§3,850±ß¡ÊÀÇ¡¢Á÷ÎÁ¹þ¡Ë
¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡§https://www.dod.camp/product/ba185/
¢£DOD¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥Ò¥È¥³¥È
´ë²èÃ´Åö¤Î¥Ò¥È¥³¥È
·Ú¤¯¤Æ¡¢¤Ä¤ª¤¤¡Ê¶¯¤¤¡Ë¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¹¡£Âç»ö¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç2²óÀ½ÉÊÌ¾¤ËÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¹Êó¥Ä¥¸¤Î¥Ò¥È¥³¥È
5¼ï¤Î¤¦¤Á¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó¥Ð¥Ã¥°¤ÏDOD¤Ç½é¤ÎÅ¸³«¡£·¿Êø¤ì¤»¤º¥¬¥Ð¥Ã¤ÈÂç¤¤¯³«¤¯ÂçÍÆÎÌ¥Ü¥¹¥È¥ó¤Ï¥¥ã¥ó¥×¤äÎ¹¹Ô¡¢ÉáÃÊ¤Î¥¸¥à¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¥¬¥·¥¬¥·»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ö¥é¥ó¥É¾ðÊó
DOD
¡ÖStayCrazy¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÍ·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¥ã¥ó¥×ÍÑÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡£
»Ò¤É¤â¤ß¤¿¤¤¤Ë°µÅÝÅª¤ÊÍ·¤Ó¿´¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¥¯¥ì¥¤¥¸ー¤ÊÂç¿Í¤òÁý¤ä¤·¡¢¥ª¥Õ¤Î»þ´Ö¤«¤éÀ¤¤ÎÃæ¤ò¤æ¤ë¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¥Úー¥¸¡§https://www.dod.camp/
¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¡§https://www.dod.camp/about/
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/dod.camp/
¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/dod_camp
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/c/DODCAMP
¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡§https://www.dod.camp/app/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://www.be-s.co.jp/contact
¢¨ÈÎÇäÀè°ìÍ÷¤Ï¡¢³Æ¾ÜºÙ¥Úー¥¸¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨±Ç²è¡¦TV ¥×¥í¥°¥é¥à¡¦»ïÌÌ¤Å¤¯¤ê¤Î»£±ÆÍÑ¾®Æ»¶ñ¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î»ÈÍÑÅù¡¢À½ÉÊ¤ÎÂß½Ð¤·¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤â¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÀ¼³Ý¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨»æÌÌ·ÇºÜÅù¤Ç¹â²è¼Á²èÁü¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤ÏÊÌÅÓ¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£