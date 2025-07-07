¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê»ÅÍÍ¤ÎFUJI¡ÖJARI¡×¤È¡ÖTRACK ARCV¡×¤Î¼ÂÊª¤òÅ¹Æ¬Å¸¼¨¡ª¤µ¤é¤Ë´ü´ÖÃæ¤Ë»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥¯ー¥Ý¥ó¤â¡ª
¼«Å¾¼Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖSHIFTA¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¥Ü¥¦¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜºæ»Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¾ÌÚ¡¡°ìÉ§¡Ë¤Ï¡¢FUJI¤ËÊÌÃí¤ò¤«¤±¤¿¸ÂÄê»ÅÍÍ¼Ö¤ÎJARI 2.5¤ÈTRACK ARCV¤ò¡¢2025Ç¯7·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤ÎÂÐ¾Ý¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÅ¹Æ¬Å¸¼¨¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤æ¤¨¤Ë°ìÉô¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç¤·¤«¼ÂÊª¤¬¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖBrushed Aluminum Pack¡×¤Î2¥â¥Ç¥ë¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅ¸¼¨¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´ü´ÖÃæ¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥¯ー¥Ý¥ó¤âÈ¯¹Ô¤¹¤ë¡£
¥Ð¥¤¥·¥¯¥ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖSHIFTA¡×¤Ë¤è¤ëÏÃÂê¤Î¸ÂÄê»ÅÍÍ¼Ö¡ÖBrushed Aluminum Pack¡×¤ÎJARI 2.5¤ÈTRACK ARCV¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤éÄÌ¾ï¤Î¥«¥éーÅÉÁõ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤è¤êÁ¡ºÙ¤Ê¹©Äø¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Èó¾ï¤Ë¸Â¤é¤ì¤¿¿ôÎÌ¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤æ¤¨¤Ë°ìÉô¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç¤·¤«¼ÂÊª¤¬¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿2¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙSHIFTA¤Î2¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢ºòÇ¯Æ±ÍÍ¤ËÁ´¹ñ¤Î¿Íµ¤¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î¼ÂÊªÅ¸¼¨¤¬¼Â¸½¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢´ü´ÖÃæ¤Ï15%OFF¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£´õ¾¯¤Ê¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤ò¤½¤ÎÌÜ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¤ª¥È¥¯¤Ë¥²¥Ã¥È¤·¤è¤¦¡ª
¡ÖBrushed Aluminum Pack¡×¤Î¾Ò²ð¤Ï¥³¥Á¥é¤«¤é¡¡https://shifta.jp/fuji/news-archive/detail/565
·ÇºÜ¸µ¤Îµ»ö¤Ï¥³¥Á¥é¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡¡https://shifta.jp/fuji/news-archive/detail/750
FUJI¡ÖBrushed Aluminum Pack¡×¤¬Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ö¡ª
´ü´Ö¡§2025Ç¯7·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë～8·î3Æü¡ÊÆü¡Ë
³µÍ×¡§²¼µ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¸ÂÄê»ÅÍÍ¼Ö¡ÖBrushed Aluminum Pack¡×¤ÎJARI 2.5¤ÈTRACK ARCV¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤òÅ¸¼¨¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´ü´ÖÃæ¤ÏSHIFTA¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç15%OFF¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥¯ー¥Ý¥ó¥³ー¥É¤òÇÛÉÛ¡ª¥¯ー¥Ý¥ó¥³ー¥É¤Ï¡ÖFJSHSP15¡×
¡ÚÅ¸¼¨¼Â»ÜÅ¹ÊÞ°ìÍ÷¡Û
JARI 2.5
¿ÀÆàÀî¡¡¥¹¥Ýー¥¯RC ½½Æü»Ô¾ìÅ¹
²¬»³¡¡¡¡¥µ¥¤¥¯¥ë¥»¥ó¥¿ー²¬»³
Ê¡²¬¡¡¡¡¥¦¥¨¥à¥é¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ñー¥Ä Ê¡²¬Å¹
TRACK ARCV
Åìµþ¡¡¡¡¥µ¥¤¥¯¥ë¥¹¥¿¥Â¥ª ¥Ï¥¯¥»¥ó
¿ÀÆàÀî¡¡¥¹¥Ýー¥¯RC ½½Æü»Ô¾ìÅ¹
Âçºå¡¡¡¡velo life UNPEU ËÙ¹¾
²¬»³¡¡¡¡¥µ¥¤¥¯¥ë¥»¥ó¥¿ー²¬»³
¡ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡ÖSHIFTA¡×¤Ç¹ØÆþ¤ÎºÝ¤ÏÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤Î¹ØÆþ¤ÎºÝ¤Ë¥¯ー¥Ý¥ó¥³ー¥É¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³ä°ú²Á³Ê¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤´¹ØÆþ¤Ë¤ÏSHIFTA²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡öËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤Þ¤¿¤Ï½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ö¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ëºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¡¢Í½Ìó¤«¤Ä´ü´Ö³°¤ËÆþ²Ù¤Ë¤Ê¤ëÀ½ÉÊ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡öÂ¾¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324509&id=bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324509&id=bodyimage2¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324509&id=bodyimage3¡Û
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¥Ü¥¦
¥Ð¥¤¥·¥¯¥ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖSHIFTA¡×¤Ë¤è¤ëÏÃÂê¤Î¸ÂÄê»ÅÍÍ¼Ö¡ÖBrushed Aluminum Pack¡×¤ÎJARI 2.5¤ÈTRACK ARCV¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤éÄÌ¾ï¤Î¥«¥éーÅÉÁõ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤è¤êÁ¡ºÙ¤Ê¹©Äø¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Èó¾ï¤Ë¸Â¤é¤ì¤¿¿ôÎÌ¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤æ¤¨¤Ë°ìÉô¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç¤·¤«¼ÂÊª¤¬¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿2¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙSHIFTA¤Î2¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢ºòÇ¯Æ±ÍÍ¤ËÁ´¹ñ¤Î¿Íµ¤¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î¼ÂÊªÅ¸¼¨¤¬¼Â¸½¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢´ü´ÖÃæ¤Ï15%OFF¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£´õ¾¯¤Ê¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤ò¤½¤ÎÌÜ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¤ª¥È¥¯¤Ë¥²¥Ã¥È¤·¤è¤¦¡ª
¡ÖBrushed Aluminum Pack¡×¤Î¾Ò²ð¤Ï¥³¥Á¥é¤«¤é¡¡https://shifta.jp/fuji/news-archive/detail/565
·ÇºÜ¸µ¤Îµ»ö¤Ï¥³¥Á¥é¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡¡https://shifta.jp/fuji/news-archive/detail/750
FUJI¡ÖBrushed Aluminum Pack¡×¤¬Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ö¡ª
´ü´Ö¡§2025Ç¯7·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë～8·î3Æü¡ÊÆü¡Ë
³µÍ×¡§²¼µ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¸ÂÄê»ÅÍÍ¼Ö¡ÖBrushed Aluminum Pack¡×¤ÎJARI 2.5¤ÈTRACK ARCV¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤òÅ¸¼¨¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´ü´ÖÃæ¤ÏSHIFTA¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç15%OFF¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥¯ー¥Ý¥ó¥³ー¥É¤òÇÛÉÛ¡ª¥¯ー¥Ý¥ó¥³ー¥É¤Ï¡ÖFJSHSP15¡×
¡ÚÅ¸¼¨¼Â»ÜÅ¹ÊÞ°ìÍ÷¡Û
JARI 2.5
¿ÀÆàÀî¡¡¥¹¥Ýー¥¯RC ½½Æü»Ô¾ìÅ¹
²¬»³¡¡¡¡¥µ¥¤¥¯¥ë¥»¥ó¥¿ー²¬»³
Ê¡²¬¡¡¡¡¥¦¥¨¥à¥é¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ñー¥Ä Ê¡²¬Å¹
TRACK ARCV
Åìµþ¡¡¡¡¥µ¥¤¥¯¥ë¥¹¥¿¥Â¥ª ¥Ï¥¯¥»¥ó
¿ÀÆàÀî¡¡¥¹¥Ýー¥¯RC ½½Æü»Ô¾ìÅ¹
Âçºå¡¡¡¡velo life UNPEU ËÙ¹¾
²¬»³¡¡¡¡¥µ¥¤¥¯¥ë¥»¥ó¥¿ー²¬»³
¡ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡ÖSHIFTA¡×¤Ç¹ØÆþ¤ÎºÝ¤ÏÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤Î¹ØÆþ¤ÎºÝ¤Ë¥¯ー¥Ý¥ó¥³ー¥É¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³ä°ú²Á³Ê¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤´¹ØÆþ¤Ë¤ÏSHIFTA²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡öËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤Þ¤¿¤Ï½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ö¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ëºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¡¢Í½Ìó¤«¤Ä´ü´Ö³°¤ËÆþ²Ù¤Ë¤Ê¤ëÀ½ÉÊ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡öÂ¾¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324509&id=bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324509&id=bodyimage2¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324509&id=bodyimage3¡Û
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¥Ü¥¦
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø