WEGO T¥·¥ã¥Ä¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖWEGOTEE 2025¡×¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËTOBE½êÂ°¤Î¿·¥°¥ëー¥×¡ØCLASS SEVEN¡Ù¤¬½éÅÐ¾ì¡ª

株式会社ウィゴー(本社:東京都港区芝浦 代表取締役社長:園田恭輔)は、WEGOのTシャツコレクション「WEGOTEE 2025」のビジュアルにおいて、2025年7月7日(月)にTOBEよりデビューする注目の新グループ『CLASS SEVEN(クラスセブン)』を起用し、2025年7月11日(金)からWEGO全店舗およびWEGO ONLINE STOREにてビジュアル掲出を開始いたします。

本ビジュアルでは、『CLASS SEVEN』のメンバーがこの夏おすすめのグラフィックTシャツにデニムを合わせたスタイリングを披露しています。彼らのフレッシュな魅力を爽やかな着こなしで表現したビジュアルとなっております。

また、本ビジュアル掲出に合わせて、2025年7月11日(金)からWEGO全店舗にて『CLASS SEVEN』による店内音声アナウンスの放送も開始いたします。

今回の為に特別収録した音声をビジュアルと一緒にぜひお楽しみください。

■概要

<ビジュアル>

掲出期間:2025年7月11日(金)~︎

掲出店舗:WEGO全店舗

<店内アナウンス>

放送期間:2025年7月11日(金)~2025年8月14日(木)

対象店舗:WEGO全店舗

<特設ページ> https://wego.jp/pages/f-cts-classseven

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/57274/table/119_1_f782135e11286cf8c9b95701fdbcbdea.jpg?v=202507070456 ]

■グループカット

■ソロカット

大東立樹高野秀侑高田憐近藤大海横田大雅星慧音中澤漣

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/57274/table/119_2_3c07b55cc00be03e79f3136704335725.jpg?v=202507070456 ]

大東立樹、高野秀侑、高田憐、近藤大海、横田大雅、星慧音、中澤漣からなる7人組グループ。

TOBEアーティストが総出演するライブ「to HEROes ~TOBE 2nd Super Live~」東京ドーム公演にて配信デビューを発表。

“令和7年7月7日”にデジタルデビューシングル「miss you」を配信開始。

Lifestyle Culture Storeである【WEGO】を全国に約180店舗展開。

コーポレートスローガンに『YOUR FAN(あなたのファンになる)』をかかげ、ファッション、カルチャー、ライフスタイルと多岐にわたった商品開発や店頭イベントなど、そのストリートカルチャーや様々な界隈へのキュレーション力、プロジェクト支援など、若者から絶大な支持を得ている。

また、【WEGO】の他、様々な視点からアーティストをプロデューサーやディレクターに起用したブランドを多数展開。



Corporate Site :https://wego.jp

Official Instagram:@wego_official

Official X :@WEGO_press

Official TikTok :@wego_official