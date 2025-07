¥ê¥¢¥ë¥ïー¥ë¥É¥Çー¥¿¡ÊRWD¡Ë¸¦µæ¤ÎºÇÁ°Àþ¥·¥êー¥ºTXP Medical¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¥Çー¥¿¤Î¿¿²Á¤È²ÄÇ½À­

TXP Medical株式会社

TXP Medicalが提供する医療データを用いた研究が、日本循環器学会英文誌「Circulation Journal」に掲載されました(2025年5月公開)。本研究では、病院救急外来に搬送された心停止患者を対象に、一次予防ICDの未導入による臨床的・経済的影響を明らかにしました。

本ウェビナーでは、この研究の内容と意義に加え、TXP Medicalが提供するリアルワールドデータ(RWD)の特長や、製薬企業による臨床研究や疾患啓発への応用例をご紹介します。急性期×電子カルテ×医師主導の研究支援体制がもたらす価値を、事例を交えてお伝えします。

【開催概要】

開催日時:2025年7月23日(水)12:00~13:00

形式:ZOOMウェビナー(参加無料・事前登録制)

参加費:無料

お申し込みはこちら

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_7MYDdGMTRGGMQnPnBN23iA#/registration

【トピックス】

TXP Medicalのデータベース・研究支援のご紹介

TXP Medical株式会社 医療データ事業部 戦略推進責任者(Strategic Development Officer)兼Medical Data Lab所長 大角知也

研究成果の紹介

- 論文「Medical Cost Analysis of Implantable Cardioverter Defibrillators for Primary Prevention Among Cardiac Arrest Patients」の解説

論文はこちら(https://www.jstage.jst.go.jp/article/circj/advpub/0/advpub_CJ-25-0195/_html/-char/ja)

TXP Medical株式会社 医療データ事業部 Clinical Data Science Lead 医師 柴田潤一郎

医師によるデータ活用の視点から、データベース研究と論文化のポイント

TXP Medical株式会社 CSO (Chief Scientific Officer)

横浜市立大学学術院医学群 データサイエンス研究科ヘルスデータサイエンス専攻 教授 後藤 匡啓

Q&Aセッション

【こんな課題ありませんか?】

製薬メーカー、医療機器メーカーで

・治験に関わられている方

・マーケティング活動に従事されている方

・メディカルアフェアーズに関わられている方

・医療データの利活用を検討している方

【主催】

TXP Medical株式会社

TXP Medicalは「医療データで命を救う」をミッションに、救急集中治療医が立ち上げた次世代医療インフラを提供するスタートアップです。主要システムであるNEXT Stage ERは大病院84箇所(大学病院・救命救急センターでのシェア約50%)で稼働し、救急隊向けのNSER mobileは主要都市を含む44地域、1200万人以上の人口をカバーしています。

NEXT Stageシリーズのデータウェアハウス(DWH)を活用したRWDサービスは、電子カルテ記載テキストや900項目を超える検査値/バイタルサイン/DPCデータを蓄積しており、これまで不可能であった深い分析を可能にします。疾患の実態や治療方針の違い、治験候補施設の選定など、医療現場を高解像度で分析できます。実務経験豊富な医師やRWD専門家が、製薬会社や医療機器メーカー向けに治験プランニング・研究デザイン立案、マーケティング、メディカルアフェアーズ、マーケットアクセスなど一貫したサービスを提供します



代表取締役:園生智弘(救急科専門医)

設立: 2017年8月28日

HP:https://txpmedical.jp/

・医療機関・自治体向け急性期医療データプラットフォーム「NEXT Stageシリーズ」の開発と提供

・急性期医療AI技術の開発と提供、臨床研究支援事業

・多くの臨床研究に応えられる900項目以上の各種検査データ等を利用したRWDサービス

・大学病院9病院を含む、データ利用契約22施設、データウェアハウス(DWH)35施設による、強固な医療機関とのネットワーク(2024年9月現在)

・構造化カルテ情報+検査値+DPCデータを用いた解析により、製薬企業・医療機器メーカーの臨床開発・メディカルアフェアーズ・マーケティングを支援

