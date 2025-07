K-POP¤«¤éK-Beauty¤Þ¤Ç¡¢SAY MY NAME¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤àÂçºå¤ÎÆÃÊÌ¤Ê2Æü´Ö

駐大阪韓国文化院、「K-POP COVER DANCE FESTIVAL in Japan(7月26日)」と「K-BEAUTY with SAY MY NAME(7月27日)」を連続開催

K-POPガールズグループ「SAY MY NAME」がカバーダンス大会の審査員およびK-Beautyトークプログラムの出演者として登場

駐大阪韓国文化院

2025 K-POP COVER DANCE FESTIVAL in Japan & K-Beauty with SAY MY NAME ポスター



駐大阪韓国文化院(キム・ヘス院長、以下「文化院」)は、韓日国交正常化60周年を記念し、7月26日(土)と27日(日)の2日間にわたり、大阪でK-POPとK-Beautyを紹介する特別イベントを開催します。

本イベントには、韓国と日本の両国での活動経験を持つ「HITOMI(ヒトミ)」がリーダーを務め、昨年10月に韓国でデビューした後、今年4月には日本でも楽曲「ShaLala」で、韓日両国で人気を集めています。SAY MY NAMEはこの2日間のイベントを通して、日本の皆さんにK-POPとK-Beautyの魅力を伝えるメッセンジャーとして活躍します。

日本全国をつなぐK-POPの祭典 「K-POP COVER DANCE FESTIVAL in Japan」

7月26日(土)には、大阪の中心に位置するCOOL JAPAN PARK OSAKA WWホールにて、日本を代表するK-POPカバーダンス大会「K-POP COVER DANCE FESTIVAL in Japan」が開催されます。

本大会は、文化院とソウル新聞の共催で、日本各地から選ばれた実力派チームが「日本一」を目指して熱いパフォーマンスを繰り広げます。今年は昨年よりも23チーム多い、全国から113チームの応募がありました。その中から選出された15チームが、26日の本選に出場します。

SAY MY NAMEは特別審査員として登場し、さらにK-POPアーティストとしてスペシャルステージも披露する予定です。

優勝チームには、今秋ソウルで開催される「K-POP COVER DANCE FESTIVAL WORLD FINAL」への出場権が与えられます。2024年のWORLD FINALでは、日本代表チームがTOP3で優勝し話題を集めました。

SAY MY NAMEと一緒に学ぶ、韓国最新メイクトレンド

翌日27日(日)には、文化院ヌリホールにて、K-Beautyと韓国のライフスタイルをテーマにした体験型トークプログラム「K-Beauty with SAY MY NAME」を開催します。

この日には、aespaなど韓国有名アイドルグループのメイクを担当してきたメイクアップアーティスト、イ・ソウォン氏によるデモンストレーションが行われ、最新の韓国メイクトレンドが紹介されます。

その後には、現在イ氏がメイクを担当しているSAY MY NAMEが登場し、アイドルメイクのポイントやメンバー個々のメイク術、自己管理のコツなどについてトークを展開する予定です。

文化院のキム・ヘス院長は「世界的に注目されるKカルチャーであるK-POPとK-BeautyをSAY MY NAMEとともに紹介できることを嬉しく思います。若者世代が関心を持つテーマを通じて、韓国文化への親近感が高まるきっかけになれば」と語りました。

K-POP COVER DANCE FESTIVAL in Japanは7月15日まで、K-Beauty with SAY MY NAMEは7月17日まで、文化院ホームページ(https://k-culture.jp)にて観覧申込が可能です。

【2025 K-POP COVER DANCE FESTIVAL in Japan】

・日時:2025年7月26日(土)15:00~18:00

・会場:COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール(大阪市中央区大阪城3-6)

・主催:駐大阪韓国文化院、ソウル新聞

・後援:ソウル特別市、韓国芸能製作者協会、韓国音楽実演者連合会、ソウル観光財団、BLACK CLOVER

・メディア協力:allkpop

・クラウド協力:MEGAZONE

・審査員:SAY MY NAME、LIM DAEHYEONG(ダンサー、振付師)、ソウル新聞関係者

・観覧:無料(事前申込・抽選制) ※観覧応募締切:~7/15(火)

・詳細URL:https://www.k-culture.jp/info_news_view.php?number=3120

【K-Beauty with SAY MY NAME】

・日時:2025年7月27日(日)14:00~15:30

・会場:大阪韓国文化院 ヌリホール(大阪市北区東天満1-1-15)

・主催:駐大阪韓国文化院

・後援:ソウル新聞

・出演者:SAY MY NAME、イ・ソウォン(メークアップアーティスト)

・観覧:無料(事前申込・抽選制) ※観覧応募締切:~7/17(木)

・詳細URL:https://www.k-culture.jp/info_news_view.php?number=3112