こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【甲南女子大学】2026年4月より7学部10学科へ 「社会学部」「教育学部」の届出が受理されました
甲南女子大学（神戸市東灘区）が2026年4月スタートに向けて準備を進めておりました「社会学部」「教育学部」について、文部科学省への届出が受理されました。
これにより、2026年4月からは「社会学部」「教育学部」「心理学部」「国際学部」「文学部」「看護リハビリテーション学部」「医療栄養学部」の7学部10学科編成になります。
■社会学部概要
・学部名称：社会学部
・学科名称：総合社会学科（メディア社会学専攻・ビジネス社会専攻・生活環境学専攻）
・学位：学士（総合社会学）
・入学定員：200名
・修行年限：4年
・開設時期：2026年4月
■教育学部概要
・学部名称：教育学部
・学科名称：子ども教育学科
・学位：学士（教育学）
・入学定員：110名
・修行年限：4年
・開設時期：2026年4月
※人間科学部 総合子ども学科からの名称変更
【甲南女子大学 社会学部 特設サイト 】
https://www.konan-wu.ac.jp/dept_grad/dept_sociology/new/
【甲南女子大学 教育学部 特設サイト 】
https://www.konan-wu.ac.jp/dept_grad/dept_education/new/
甲南女子大学では学びをはじめとした大学のさまざまな特色をアップデートしていきます。
社会学部・教育学部以外の取り組みについては「甲南女子大学 UPDATE」サイトをご覧ください。
【甲南女子大学 UPDATEサイト 】
https://www.konan-wu.ac.jp/update/
▼本件に関する問い合わせ先
甲南女子大学 入試・広報部 入試・広報課 (広報部門)
住所：〒658-0001 兵庫県神戸市東灘区森北町6-2-23
TEL：078-413-3130
メール：koho@konan-wu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/