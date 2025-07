iGi、「BitSummit the 13th Summer of Yokai」に第5期生と共に出展

株式会社マーベラス「BitSummit the 13th Summer of Yokai」Organized by Marvelous Inc.Partnered with GameBCN

株式会社マーベラス(代表取締役社長:照井 慎一/所在地:東京都品川区)が主催する「iGi indie Game incubator」(以下:iGi)は、2025年7月18日~20日に京都市で開催される日本最大級のインディーゲームの祭典「BitSummit the 13th Summer of Yokai」に、シルバースポンサーとして出展いたします。

現在実施中の第5期生による展示に加え、2023年にBitSummitで朱色賞(最優秀賞)を受賞した『Death the Guitar』(iGi 3期卒業生による作品)も同ブース内にて展示いたします。

また、今年は株式会社マーベラス・iGi・XSEED(※)合同ブースとしての出展を予定しています。



※グループ会社であるMarvelous USA, Inc.(米国・カリフォルニア州)にて展開するゲームブランドです。

■ 上半期に実施した新たな取り組み

iGiは、プログラム期間中のみならず、卒業後も続く開発者同士のつながりを大切にしながら活動しています。以下に、今年度上半期に実施した3つの取り組みをご紹介します。



1. カジュアルフィードバック会の実施(5月25日)

卒業生・現役の第5期生の垣根を越えたカジュアルなフィードバック会を開催。開発中の第5期生タイトルだけでなく卒業生が現在も継続して開発している作品などに関する意見交換や情報共有が行われ、世代や立場を超えたコミュニティのつながりがより強固なものになっています。

2. 東京工芸大学・中村隆之教授によるゲームデザイン講習(6月7日)

当日様子

希望者を対象に、iGi へメンターとして参加いただいている東京工芸大学 中村教授による特別講習を実施。構造的なゲーム設計とプレイヤー体験の創出をテーマに、実例を交えた実践的な内容で、参加者からは「非常に面白く刺激的だった」と高評価を得ました。

3. GameBCN(スペイン)派遣、ピッチ大会を初開催(6月17日)

当日様子

GameBCN(スペイン・バルセロナ)で開催されるデモデイに参加できるピッチ大会を初開催。優勝者にはiGi 4期卒業生のNanbuWorks(南部休み)さんが選出され、2025年10月に現地渡航予定です。

4. iGi公式 noteブログをスタート(7月4日)

iGi公式note:https://note.com/igiinfo/n/n919ddd4de3be

iGiの取り組みや参加者の声をより広く伝えるため、公式noteブログをスタートしました。

より開発者視点に寄り添った発信を目指し、記事はiGi第4期卒業生・Evan氏によって執筆されます。

今後も、iGiに関わるさまざまな視点から綴る記事を通して、開発者支援の現場の“リアル”を発信してまいります。

ぜひご覧ください。

【BitSummit 開催概要】

名称:「BitSummit the 13th Summer of Yokai」

日程:2025年7月18日(金)・19日(土)・20日(日)

※7月18日(金)… ビジネスデイ ※7月19日(土)・20日(日)… 一般公開日

時間:10:00~17:00

会場:京都市勧業館「みやこめっせ」3階 第3展示場 ブース:SV-05

https://bitsummit.org/

【iGiブース出展作品】

【選出5チーム】 ※英作品名のアルファベット順

■クリエイター名:LabyLab作品名:『不可思議メメメは寝ていたい』(英作品名:Dr.Mememe want to sleep)

ずっと寝てたい自堕落な天才ハカセ「不可思議メメメ」が発明したのは、不思議な癒やしで眠りを誘うカワイイシープ。ハカセが世界中を眠らせる、指数関数的にカワイイひつじ運びゲーム。

■クリエイター名:abyss good games作品名:『あなたに花束を』(英作品名:Flowers for you)

「あなたに花束を」はお客さんの要望に合わせて花束を作るシミュレーターゲームです。現代日本に暮らす人々の悩みを聞きながら、彼らの人生を少し明るくするような花束を提供しましょう。7種類のラッピングと24種類の植物を組み合わせて、あなただけの花束を作ることができます。

■クリエイター名:Yoshio Games作品名:『リリーinドリームワールド』(英作品名:Lily in DreamWorld)

死んでしまったミニチュアダックスのリリーが飼い主のタケルを守るためにユメセカイで悪夢と戦うアクションRPGです。

■クリエイター名:Studio ZeF作品名:『黒くないカギで開かないドアはない』(英作品名:No door can not be opened with a non-black key)

ステージを構成するルール文に「ない」を足し引きしてルールを改変してゴールを目指す2Dアクションパズルゲームです。

■クリエイター名:StudioWink作品名:『リコネクト』(英作品名:Re:Connect)

『Re:Connect』は、世界のシステムに侵入して冒険するパズルアドベンチャーゲームです。 小さなデバッグAIになって、おしゃべりなナビゲーションAIといっしょに、電脳世界を冒険しよう!

【マーベラス/XSEED出展作品】

[XSEED出展作品]

■作品名:The Big Catch

対応機種:Steam(R)

発売日:2025年予定

ジャンル:3Dアクロバットアクションゲーム

開発:Filet Group

スピード感あふれる3Dアクロバットアクションゲーム「The Big Catch」!

今日もレストラン「ザ・ビッグ・キャッチ」の料理長ルエールにどやされ、お客に提供する料

理に必要な食材探しを命じられる漁師のキャスター。

ウォールラン、スライド、スピン、泳ぎにクライミング、グラインドなど、様々な動きを駆使

して、イカしたアクションで食材を取りに行こう!レトロモダンなプラットフォーマーのイイ

トコを凝縮し、最高な鮮度でお届けします!

■作品名:Moonlight Peaks

対応機種:Steam(R)

発売日:2026年予定

ジャンル:シミュレーション

開発:Little Chicken Game Company

「ムーンライト・ピークス」でヴァンパイアライフを満喫!心温まるライフシムゲームここに

誕生!分からず屋の父親、ドラキュラ伯爵に、モンスターでも思いやりや優しさを糧に生きて

いけることを証明してやろう。

住民の人狼族や魔女、マーメイドたちと仲良くなって、永遠の愛を誓い合う相手を見つけるこ

とも夢じゃないかも!古の力を解放したり、ポーションをグツグツと作り上げたり、呪文を唱

えたり、死んでも終わることがないヴァンパイア生活を思いっきり楽しもう!

7つの家系の謎を明らかにし、父親から独立することで、自分らしい「今」を見つけよう!

[マーベラス出展作品/iGi3期生]

■ 作品名:『Death the Guitar』(英作品名:Death the Guitar)

対応機種:Steam(R)

発売日:未定

ジャンル:アクション

開発:トロヤマイバッテリーズフライド

主人公は殺人エレキギター!音と電気を操り人間たちに復讐する!ポップ&バイオレンスな2Dアクションゲーム。

[プログラムにつきまして]

「iGi indie Game incubator」は、ゲームクリエイターの卵たちに向けた、国内初のインディーゲームクリエイターに向けたインキュベーション・プログラムです(※)。約6か月にわたるプログラムでは、国内外のメンター陣による指導のもと、開発から発表までを徹底サポート。卒業後もフォローアップを行い、開発者の継続的な成長とキャリアの発展を支援しています。

■プログラム名称:iGi indie Game incubator(略称:iGi「イギ」)

■プログラム開催期間:2025 年4月~10月までの6ヶ月間

■主催:株式会社マーベラス

■プログラム構築協力:GameBCN(スペイン・バルセロナ)

■プログラム運営協力:株式会社ヘッドハイ、ルーディムス株式会社

※プログラム実施内容及び募集要項等につきましては、下記公式サイトをご参照ください。

■公式サイト:https://igi.dev/

(※)当社調べ

・調査月日:2021年2月15日

・日本国内における「インディーゲームインキュベーションプログラム」として

[お問い合わせ]

iGi indie Game incubator 運営事務局 info@igi.dev