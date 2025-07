ジョイナスがsweetとコラボ♪カワイイグルメをご紹介！【IS:SUE】ビジュ映え(ハート)JOINUSでカワイイグルメ！

株式会社相鉄ビルマネジメント

相鉄グループの(株)相鉄ビルマネジメント(本社・横浜市西区、社長・左藤 誠)が運営するジョイナスは、女性ファッション誌「sweet」そしてIS:SUEとコラボし、2025年7月14日(月)~8月31日(日)の間、「カワイイグルメキャンペーン」を開催します。

「カワイイグルメキャンペーン」 ビジュアル

ジョイナスは、2024年に引き続き、今年も女性ファッション誌「sweet」とのコラボキャンペーン開催を決定しました。今回はIS:SUEの3人をお迎えし、ジョイナスのカワイイグルメをたっぷりとお楽しみいただきます。

「sweet web」では、sweet編集部がJOINUSで発見した「カワイイグルメ」をIS:SUEがナビゲートした記事を公開。また、3人のカワイイ横浜エピソードも大公開!

また、2025年7月14日(月)~8月31日(日)の期間中、ジョイナス館内ではIS:SUE巨大ビジュアルやフォトスポットを設置。館内放送にはメンバーからのメッセージとともに3rdシングル『EXTREME DIAMOND』よりLo-fi なドラムサウンドとヴィンテージな雰囲気が特徴的な「Starstruck」が起用されています。

さらに、素敵なプレゼントが当たるキャンペーンなども予定しています。詳細は近日公開予定ですので、お楽しみに!

「カワイイグルメキャンペーン」 概要

【開催期間】 2025年7月14日(月)~8月31日(日)

【開催場所】 ジョイナス館内各所

【内容】

◆「sweet web」でコラボ記事公開

sweet編集部がJOINUSで発見した「カワイイグルメ」をIS:SUEがナビゲートした記事を公開します。

【sweet web URL】 https://sweetweb.jp/

◆その他、詳細は近日公開予定です。

IS:SUEプロフィール

Not wrong, just different.

"IS:SUE" is coming.

日本エンターテイメント界において過去最大級の番組制作規模となったサバイバルオーディション番組、初のガールズ版「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」のファイナリストからなるRIN、NANO、YUUKI、RINOによる4人組ガールズグループ「IS:SUE」(イッシュ)。

幾多の試練を経験し、その中で生まれた互いのつながり。

世界へとつながる、かつてないNEW HEROの誕生。

グループ名には「常に注目や話題性(ISSUE)を持って人々を魅了する、魅力的で"異種"な存在」という意味が込められている。

2024.6.19にリリースしたデビューシングル「1st IS:SUE」は初登場にしてオリコン週間シングルランキング(7/1付)、Billboard JAPAN Top Singles Sales(7/1付)、オリコン週間合算シングルランキング(7/1付)にて堂々の1位を獲得。同年11月には2ndシングル「Welcome Strangers~2nd IS:SUE~」で初のカムバックを果たし、初のファンコンサートも開催。2日間ソールドアウトし、多くのメディア露出に加え、CDJ2425を含む大型フェスへの出演も果たす。パワフルさと気品を併せ持ったパフォーマンスが魅力で、SNS 総フォロワー数はデビュー3ヶ月で100万人を超え、2024年上半期 Z世代が選ぶネクストトレンド予想ランキングにランクインするなど、多方面からの強い支持を得ている。

さらに2025年12月より、初の全国ツアーが国内6都市で開催決定している。

2025.5.21 (水)より発売中

IS:SUE / 3RD SINGLE 『 EXTREME DIAMOND 』(読み:エクストリーム ダイヤモンド)

https://is-sue.lnk.to/EXTREMEDIAMOND

LINK:

・公式サイト:https://is-sue.jp

・公式Instagram:https://www.instagram.com/issue_is_coming/

・公式 TikTok:https://www.tiktok.com/@issue_is_coming

・公式 YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@issue_is_coming

・公式 X:https://twitter.com/issue_is_coming

・公式Weibo:https://weibo.com/issueiscoming

※記載のキャンペーン等は、予告なく変更または中止する場合がございます。

【お問合せ先】 ジョイナスインフォメーション 045-316-3200