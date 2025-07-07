【群馬県太田市】初開催！ザスパ群馬ホーム戦「おおたPRデー」

群馬県太田市

７月１２日（土曜日）のザスパ群馬ホーム戦で「おおたPRデー」を開催します！！！

太田市特産品ブースを出展！

ブースでお買い上げの方にはネオタトートバッグをプレゼント！

さらに、ネオタとザスパンダのコラボが実現！ネオタとザスパンダの缶バッジが作れる体験コーナーも出展します！！

以下より詳細をご確認いただき、是非！正田醤油スタジアムに行ってみてください！

ネオタトートバックおおたPRデー開催概要

（1）日 時 令和７年７月１２日（土曜日）、午後３時～ハーフタイム終了

（2）会 場 正田醤油スタジアム（群馬県前橋市敷島町６６）

（3）内 容

・太田市特産品の販売

・太田市特産品をお買い上げの方に太田市新マスコットキャラクター

「ネオタ」トートバックプレゼン卜

※先着制

・ネオタとザスパ群馬マスコットキャラクター「 ザスパンダ」の

缶バッジ手作り体験コーナー

（4）参加事業者

・社会福祉法人 福晃会（ありさんち）(https://fukukoukai.jp/arisanchi/)

・太田市農業協同組合

（5）関連サイト

・太田市ホームページ(https://www.city.ota.gunma.jp/page/1049084.html)

・ザスパ群馬公式サイト(https://thespa.co.jp/matchdayinfo/2025_07121230/)