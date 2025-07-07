【群馬県太田市】初開催！ザスパ群馬ホーム戦「おおたPRデー」
群馬県太田市
７月１２日（土曜日）のザスパ群馬ホーム戦で「おおたPRデー」を開催します！！！
ネオタトートバック
おおたPRデー開催概要
（1）日 時 令和７年７月１２日（土曜日）、午後３時～ハーフタイム終了
「ネオタ」トートバックプレゼン卜
７月１２日（土曜日）のザスパ群馬ホーム戦で「おおたPRデー」を開催します！！！
太田市特産品ブースを出展！
ブースでお買い上げの方にはネオタトートバッグをプレゼント！
さらに、ネオタとザスパンダのコラボが実現！ネオタとザスパンダの缶バッジが作れる体験コーナーも出展します！！
以下より詳細をご確認いただき、是非！正田醤油スタジアムに行ってみてください！
ネオタトートバック
おおたPRデー開催概要
（1）日 時 令和７年７月１２日（土曜日）、午後３時～ハーフタイム終了
（2）会 場 正田醤油スタジアム（群馬県前橋市敷島町６６）
（3）内 容
・太田市特産品の販売
・太田市特産品をお買い上げの方に太田市新マスコットキャラクター
「ネオタ」トートバックプレゼン卜
※先着制
・ネオタとザスパ群馬マスコットキャラクター「 ザスパンダ」の
缶バッジ手作り体験コーナー
（4）参加事業者
・社会福祉法人 福晃会（ありさんち）(https://fukukoukai.jp/arisanchi/)
・太田市農業協同組合
（5）関連サイト
・太田市ホームページ(https://www.city.ota.gunma.jp/page/1049084.html)
・ザスパ群馬公式サイト(https://thespa.co.jp/matchdayinfo/2025_07121230/)