【群馬県太田市】初開催！ザスパ群馬ホーム戦「おおたPRデー」

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群馬県太田市


７月１２日（土曜日）のザスパ群馬ホーム戦で「おおたPRデー」を開催します！！！
太田市特産品ブースを出展！
ブースでお買い上げの方にはネオタトートバッグをプレゼント！
さらに、ネオタとザスパンダのコラボが実現！ネオタとザスパンダの缶バッジが作れる体験コーナーも出展します！！
以下より詳細をご確認いただき、是非！正田醤油スタジアムに行ってみてください！



　　　　　　　　　　ネオタトートバック

おおたPRデー開催概要

（1）日 時 令和７年７月１２日（土曜日）、午後３時～ハーフタイム終了
（2）会 場 正田醤油スタジアム（群馬県前橋市敷島町６６）
（3）内 容
　　　・太田市特産品の販売
　　　・太田市特産品をお買い上げの方に太田市新マスコットキャラクター


　　　　「ネオタ」トートバックプレゼン卜
　　　　※先着制
　　　・ネオタとザスパ群馬マスコットキャラクター「 ザスパンダ」の
　　　　缶バッジ手作り体験コーナー　　　　
（4）参加事業者　
　　　・社会福祉法人　福晃会（ありさんち）(https://fukukoukai.jp/arisanchi/)
　　　・太田市農業協同組合
（5）関連サイト


・太田市ホームページ(https://www.city.ota.gunma.jp/page/1049084.html)


　　 ・ザスパ群馬公式サイト(https://thespa.co.jp/matchdayinfo/2025_07121230/)